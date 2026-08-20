iPhone 18 Pro yangi ranglar va kichiklashgan Dynamic Island bilan namoyish etiladi

·31·Texno
iPhone 18 Pro yangi ranglar va kichiklashgan Dynamic Island bilan namoyish etiladi
Qisqacha

Tarqalgan renderlarga ko'ra, iPhone 18 Pro to'rtta rangda taqdim etiladi va Dynamic Island kesigi taxminan 35 foizga kichrayadi. Dynamic Island o'lchami 20,76 millimetrdan 13,49 millimetrgacha qisqarishi, bunga infraqizil datchiklarning displey ostiga ko'chirilishi sabab bo'lishi aytilmoqda. Sonni Dikson tarqatgan maketlarda qurilmaning kumushrang, qora, havorang va to'q vishneviy (Dark Cherry) ranglari ko'rsatilgan.

Apple kompaniyasining anʼanaviy sentabr oyi yaqinlashgani sari internetda boʻlajak flagman — iPhone 18 Pro haqidagi soʻnggi maʼlumotlar va tasvirlar faol muhokama qilinmoqda. Tarqalgan renderlarga koʻra, yangi avlod smartfoni toʻrtta oʻziga xos rangda taqdim etiladi, uning old panelidagi Dynamic Island kesigishi esa sezilarli darajada kichiklashadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu oʻzgarishlar qurilmaning tashqi koʻrinishini yanada zamonaviy va mukammal qilishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Texnologik oʻzgarishlar va ekran dizayni

Asosiy oʻzgarishlardan biri bu old panelda joylashgan Dynamic Island elementiga tegishli boʻladi. Tarqalgan sizdirib yuborilgan maʼlumotlarga koʻra, uning eni taxminan 35 foizga qisqaradi. Bunga infraqizil datchiklarni toʻgʻridan-toʻgʻri displey ostiga koʻchirish orqali erishilgan. Shu bilan birga, Apple kompaniyasi oʻziga xos interfeys konsepsiyasini saqlab qoladi.

Eslatib oʻtamiz, yanvar oyida taniqli insayder Ice Universe Dynamic Island oʻlchami 20,76 millimetrdan 13,49 millimetrgacha qisqarishini xabar qilgan edi. Keyinchalik bu maʼlumot prototiplarning suratlari orqali ham oʻz tasdiqini topdi. Face ID tizimining infraqizil nurlantirgichi ekranning pastki qismiga oʻtishi tufayli kesik hajmi sezilarli darajada kichraygan.

Korpus ranglari va asosiy versiyalar

Smartfonning tashqi koʻrinishi va ranglar palitrasi boʻyicha ham yangi tafsilotlar mavjud. Insayder Sonni Dikson chop etgan maketlarga asoslanib aytish mumkinki, iPhone 18 Pro liniyasi kumushrang, qora, havorang hamda toʻq vishneviy (Dark Cherry) ranglarda sotuvga chiqariladi. Bunda oxirgi koʻrsatilgan Dark Cherry avvalgi iPhone 17 Pro modellaridagi apelsinrang kabi mazkur avlodning asosiy va oʻziga xos brend rangi sifatida namoyon boʻladi.

Axborot manbalarining eslatishicha, avvalroq taniqli insayder Majin Bu iPad mini planshetlari, iPhone 12 ranglari hamda iPhone 16 maketlarining aniq suratlarini oldindan fosh etib, oʻzining ishonchliligini koʻrsatgan edi. Shu bois, iPhone 18 Pro boʻyicha tarqalgan ushbu tafsilotlar ham texnologiya ixlosmandlari orasida katta qiziqish uygʻotmoqda.

Kutilishicha, Apple kompaniyasi anʼanaviy taqdimot marosimini 9-sentabr kuni oʻtkazadi va unda iPhone 18 Pro bilan bir qatorda boshqa qator yangi qurilmalarini ham ommaga namoyish etadi. Mazkur taqdimot har yili butun dunyo boʻylab millionlab foydalanuvchilar va ekspertlar eʼtibor markazida boʻlib kelmoqda.

AppleiPhone 18 ProDynamic IslandSmartfonTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildiPekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildiBugun, 14:54Xiaomi yangi avlod insonnoma robotini namoyish etdiXiaomi yangi avlod insonnoma robotini namoyish etdiBugun, 14:25SpaceX orbitaga 11 mingdan ortiq Starlink sunʼiy yoʻldoshini chiqardiSpaceX orbitaga 11 mingdan ortiq Starlink sunʼiy yoʻldoshini chiqardiBugun, 13:52Elon Musk Starship raketasining navbatdagi sinovlari va rejalari haqida gapirdiElon Musk Starship raketasining navbatdagi sinovlari va rejalari haqida gapirdiBugun, 13:27Apple kompaniyasining 2026-yilgi asosiy taqdimoti sanasi maʼlum boʻldiApple kompaniyasining 2026-yilgi asosiy taqdimoti sanasi maʼlum boʻldiBugun, 12:56Xiaomi mashhur smartfon va planshetlarni dasturiy qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatdiXiaomi mashhur smartfon va planshetlarni dasturiy qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatdiBugun, 11:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi