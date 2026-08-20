iPhone 18 Pro yangi ranglar va kichiklashgan Dynamic Island bilan namoyish etiladi
Tarqalgan renderlarga ko'ra, iPhone 18 Pro to'rtta rangda taqdim etiladi va Dynamic Island kesigi taxminan 35 foizga kichrayadi. Dynamic Island o'lchami 20,76 millimetrdan 13,49 millimetrgacha qisqarishi, bunga infraqizil datchiklarning displey ostiga ko'chirilishi sabab bo'lishi aytilmoqda. Sonni Dikson tarqatgan maketlarda qurilmaning kumushrang, qora, havorang va to'q vishneviy (Dark Cherry) ranglari ko'rsatilgan.
Apple kompaniyasining anʼanaviy sentabr oyi yaqinlashgani sari internetda boʻlajak flagman — iPhone 18 Pro haqidagi soʻnggi maʼlumotlar va tasvirlar faol muhokama qilinmoqda. Tarqalgan renderlarga koʻra, yangi avlod smartfoni toʻrtta oʻziga xos rangda taqdim etiladi, uning old panelidagi Dynamic Island kesigishi esa sezilarli darajada kichiklashadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu oʻzgarishlar qurilmaning tashqi koʻrinishini yanada zamonaviy va mukammal qilishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Texnologik oʻzgarishlar va ekran dizayniAsosiy oʻzgarishlardan biri bu old panelda joylashgan Dynamic Island elementiga tegishli boʻladi. Tarqalgan sizdirib yuborilgan maʼlumotlarga koʻra, uning eni taxminan 35 foizga qisqaradi. Bunga infraqizil datchiklarni toʻgʻridan-toʻgʻri displey ostiga koʻchirish orqali erishilgan. Shu bilan birga, Apple kompaniyasi oʻziga xos interfeys konsepsiyasini saqlab qoladi.
Eslatib oʻtamiz, yanvar oyida taniqli insayder Ice Universe Dynamic Island oʻlchami 20,76 millimetrdan 13,49 millimetrgacha qisqarishini xabar qilgan edi. Keyinchalik bu maʼlumot prototiplarning suratlari orqali ham oʻz tasdiqini topdi. Face ID tizimining infraqizil nurlantirgichi ekranning pastki qismiga oʻtishi tufayli kesik hajmi sezilarli darajada kichraygan.
Korpus ranglari va asosiy versiyalarSmartfonning tashqi koʻrinishi va ranglar palitrasi boʻyicha ham yangi tafsilotlar mavjud. Insayder Sonni Dikson chop etgan maketlarga asoslanib aytish mumkinki, iPhone 18 Pro liniyasi kumushrang, qora, havorang hamda toʻq vishneviy (Dark Cherry) ranglarda sotuvga chiqariladi. Bunda oxirgi koʻrsatilgan Dark Cherry avvalgi iPhone 17 Pro modellaridagi apelsinrang kabi mazkur avlodning asosiy va oʻziga xos brend rangi sifatida namoyon boʻladi.
Axborot manbalarining eslatishicha, avvalroq taniqli insayder Majin Bu iPad mini planshetlari, iPhone 12 ranglari hamda iPhone 16 maketlarining aniq suratlarini oldindan fosh etib, oʻzining ishonchliligini koʻrsatgan edi. Shu bois, iPhone 18 Pro boʻyicha tarqalgan ushbu tafsilotlar ham texnologiya ixlosmandlari orasida katta qiziqish uygʻotmoqda.
Kutilishicha, Apple kompaniyasi anʼanaviy taqdimot marosimini 9-sentabr kuni oʻtkazadi va unda iPhone 18 Pro bilan bir qatorda boshqa qator yangi qurilmalarini ham ommaga namoyish etadi. Mazkur taqdimot har yili butun dunyo boʻylab millionlab foydalanuvchilar va ekspertlar eʼtibor markazida boʻlib kelmoqda.
…