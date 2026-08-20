Sennheiser Momentum True Wireless 5 taqdim etildi

·16·Texno
Sennheiser Momentum True Wireless 5 taqdim etildi
Qisqacha

Nemis brendi Sennheiser Momentum True Wireless 5 to'liq simsiz quloqchinlarini rasman taqdim etdi, ularning jahon bozoridagi boshlang'ich narxi 300 AQSh dollarini tashkil etadi. Qurilma besh xil rangda taklif qilinadi va quvvatlash qutisidagi akkumulyatorni oddiy buragich yordamida mustaqil almashtirish mumkin.

Nemis brendi oʻzining flagman toifasidagi toʻliq simsiz quloqchinlarning navbatdagi avlodi — Sennheiser Momentum True Wireless 5 qurilmasini rasman namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi gadjet oʻziga xos dizayni, almashtiriladigan akkumulyatori hamda zamonaviy texnologik imkoniyatlari bilan foydalanuvchilar eʼtiborini tortishga ulgurdi. Mazkur premium toifadagi quloqchinlarning jahon bozoridagi boshlangʻich narxi 300 AQSh dollarini tashkil etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ishlab chiqaruvchi ushbu model uchun butunlay yangi dizayn konsepsiyasini tanlagan boʻlib, xaridorlarga besh xil rang variantini taklif etadi. Quloqchinlar va ularning quvvatlash qutisi qora, oq, koʻk, qizgʻish va jigarrang koʻrinishlarda sotuvga chiqariladi. Bunday keng ranglar palitrasi foydalanuvchilarga oʻz uslubiga mos keladigan qurilmani tanlash imkonini beradi.

Mustaqil ravishda almashtiriladigan batareya

Modelning eng muhim va kutilmagan xususiyatlaridan biri bu quvvatlash qutisining yechiladigan akkumulyator bilan jiplanganidir. Kompaniyaning taʼkidlashicha, foydalanuvchi qutidagi batareyani oʻz qoʻshi bilan osonlikcha almashtirishi mumkin va buning uchun oddiy birgina buragichning oʻzi yetarli boʻladi. Bu yechim gadjetning xizmat muddatini sezilarli darajada uzaytirib, ekologik jihatdan ham dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Qurilmaning avtonomlik koʻrsatkichlari ham tahsinga sazovor. Quloqchinlarning oʻzi bir martalik quvvat bilan naq 12 soat davomida tinimsiz ishlashga qodir. Quvvatlash qutisi bilan birgalikda bu koʻrsatkich 40 soatni tashkil etadi, biroq taʼkidlash joizki, bu natijalar faol shovqinni bekor qilish funksiyasi oʻchirilgan holatda qayd etilishi mumkin.

Shuningdek, gadjet tezkor quvvatlash texnologiyasi bilan taʼminlangan boʻlib, atigi 8 daqiqalik quvvat olish bir soatlik ish vaqtini taqdim etadi. Anʼanaviy simli usuldan tashqari, simsiz quvvatlash imkoniyati ham mavjudligi foydalanish qulayligini oshiradi.

Zamonaviy texnologiyalar va himoya

Texnik jihatdan Sennheiser Momentum True Wireless 5 eng soʻnggi standartlarni qoʻllab-quvvatlaydi. Xususan, qurilma Bluetooth 6.0 moduli bilan jihozlangan boʻlib, u Google Fast Pair hamda Microsoft Swift Pair funksiyalari orqali turli qurilmalarga tezkor ulanishni taʼminlaydi. Ovoz sifatini qadrlovchilar uchun esa aptX Lossless texnologiyasi mavjudligi muhim yangilik boʻladi.

Quloqchinlar korpusi IP54 darajasidagi namlik va changdan himoyaga ega boʻlib, bu ulardan kundalik hayotda, jumladan sport bilan shugʻullanish jarayonida ham xotirjam foydalanish imkonini beradi. Ovozli qoʻngʻiroqlar va muloqot sifati uchun esa jami oltita mikrofon tizimi masʼul etib belgilangan.

SennheiserQuloqchinlarBluetooth 6TexnologiyaGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung dunyodagi ilk 300 Gs chastotali OLED-panni namoyish etdiSamsung dunyodagi ilk 300 Gs chastotali OLED-panni namoyish etdiBugun, 20:56Litimi talab etmaydigan yangi turdagi xavfsiz akkumulyator yaratildiLitimi talab etmaydigan yangi turdagi xavfsiz akkumulyator yaratildiBugun, 20:28Google Pixel 11 turkumidagi smartfonlar savdosi boshlandiGoogle Pixel 11 turkumidagi smartfonlar savdosi boshlandiBugun, 19:23Android 17 xotirani haddan tashqari koʻp talab qiluvchi ilovalarni cheklaydiAndroid 17 xotirani haddan tashqari koʻp talab qiluvchi ilovalarni cheklaydiBugun, 18:58Xiaomi Yevropada yangi Mijia kapsulali qahvaxonasini taqdim etdiXiaomi Yevropada yangi Mijia kapsulali qahvaxonasini taqdim etdiBugun, 18:30Huawei Pura X View: noyob ekranli ilk monoblok smartfon taqdim etildiHuawei Pura X View: noyob ekranli ilk monoblok smartfon taqdim etildiBugun, 18:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi