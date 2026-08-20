Sennheiser Momentum True Wireless 5 taqdim etildi
Nemis brendi Sennheiser Momentum True Wireless 5 to'liq simsiz quloqchinlarini rasman taqdim etdi, ularning jahon bozoridagi boshlang'ich narxi 300 AQSh dollarini tashkil etadi. Qurilma besh xil rangda taklif qilinadi va quvvatlash qutisidagi akkumulyatorni oddiy buragich yordamida mustaqil almashtirish mumkin.
Nemis brendi oʻzining flagman toifasidagi toʻliq simsiz quloqchinlarning navbatdagi avlodi — Sennheiser Momentum True Wireless 5 qurilmasini rasman namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi gadjet oʻziga xos dizayni, almashtiriladigan akkumulyatori hamda zamonaviy texnologik imkoniyatlari bilan foydalanuvchilar eʼtiborini tortishga ulgurdi. Mazkur premium toifadagi quloqchinlarning jahon bozoridagi boshlangʻich narxi 300 AQSh dollarini tashkil etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ishlab chiqaruvchi ushbu model uchun butunlay yangi dizayn konsepsiyasini tanlagan boʻlib, xaridorlarga besh xil rang variantini taklif etadi. Quloqchinlar va ularning quvvatlash qutisi qora, oq, koʻk, qizgʻish va jigarrang koʻrinishlarda sotuvga chiqariladi. Bunday keng ranglar palitrasi foydalanuvchilarga oʻz uslubiga mos keladigan qurilmani tanlash imkonini beradi.
Mustaqil ravishda almashtiriladigan batareyaModelning eng muhim va kutilmagan xususiyatlaridan biri bu quvvatlash qutisining yechiladigan akkumulyator bilan jiplanganidir. Kompaniyaning taʼkidlashicha, foydalanuvchi qutidagi batareyani oʻz qoʻshi bilan osonlikcha almashtirishi mumkin va buning uchun oddiy birgina buragichning oʻzi yetarli boʻladi. Bu yechim gadjetning xizmat muddatini sezilarli darajada uzaytirib, ekologik jihatdan ham dolzarb ahamiyat kasb etadi.
Qurilmaning avtonomlik koʻrsatkichlari ham tahsinga sazovor. Quloqchinlarning oʻzi bir martalik quvvat bilan naq 12 soat davomida tinimsiz ishlashga qodir. Quvvatlash qutisi bilan birgalikda bu koʻrsatkich 40 soatni tashkil etadi, biroq taʼkidlash joizki, bu natijalar faol shovqinni bekor qilish funksiyasi oʻchirilgan holatda qayd etilishi mumkin.
Shuningdek, gadjet tezkor quvvatlash texnologiyasi bilan taʼminlangan boʻlib, atigi 8 daqiqalik quvvat olish bir soatlik ish vaqtini taqdim etadi. Anʼanaviy simli usuldan tashqari, simsiz quvvatlash imkoniyati ham mavjudligi foydalanish qulayligini oshiradi.
Zamonaviy texnologiyalar va himoyaTexnik jihatdan Sennheiser Momentum True Wireless 5 eng soʻnggi standartlarni qoʻllab-quvvatlaydi. Xususan, qurilma Bluetooth 6.0 moduli bilan jihozlangan boʻlib, u Google Fast Pair hamda Microsoft Swift Pair funksiyalari orqali turli qurilmalarga tezkor ulanishni taʼminlaydi. Ovoz sifatini qadrlovchilar uchun esa aptX Lossless texnologiyasi mavjudligi muhim yangilik boʻladi.
Quloqchinlar korpusi IP54 darajasidagi namlik va changdan himoyaga ega boʻlib, bu ulardan kundalik hayotda, jumladan sport bilan shugʻullanish jarayonida ham xotirjam foydalanish imkonini beradi. Ovozli qoʻngʻiroqlar va muloqot sifati uchun esa jami oltita mikrofon tizimi masʼul etib belgilangan.
…