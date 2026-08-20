Litimi talab etmaydigan yangi turdagi xavfsiz akkumulyator yaratildi

·18·Texno
Litimi talab etmaydigan yangi turdagi xavfsiz akkumulyator yaratildi
Qisqacha

Koreya ilg'or texnologiyalar instituti (KAIST) mutaxassislari suv asosidagi sirkoniy va sirkon-ion batareyalari uchun yuqori quvvat hamda tezkor quvvatlanishni ta'minlaydigan innovatsion elektrod yaratdi. Yangi texnologiya an'anaviy litiyli qurilmalarga nisbatan xavfsizroq va arzonroq energiya saqlash tizimlarini ishlab chiqishga xizmat qilishi kutilmoqda.

Koreya ilgʻor texnologiyalar instituti (KAIST) mutaxassislari suv asosidagi sirkoniy va sirkon-ion batareyalari uchun yuqori quvvat hamda tezkor quvvatlanish tezligini taʼminlovchi innovatsion elektrod ishlab chiqishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur yutuq energiya saqlash tizimlari bozorida anʼanaviy litiyli qurilmalarga xavfsiz va arzonroq muqobil yaratish yoʻlidagi muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda suv asosidagi sirkon-ion batareyalari statsionar energiya saqlash tizimlari uchun istiqbolli yoʻnalish sifatida qaralmoqda. Ular suvga asoslangan yongʻinga chidamli elektrolit va arzon xomashyodan foydalangani bois anʼanaviy litiy tizimlariga nisbatan xavfsizroq hamda tejamkorroq hisoblanadi. Biroq texnologiyaning keng tarqalishiga yetarli darajada energiya sigʻimi mavjud emasligi va tezkor quvvatlanishdagi qiyinchiliklar toʻsqinlik qilib kelayotgan edi.

Innovatsion yondashuv va maxsus tuzilma

Ayniqsa, suvli elektrolit tarkibidagi protonlar yuqori harakatchanligi sababli elektrod yuzasida istalmagan nojoʻya reaksiyalarni keltirib chiqarib, akkumulyator ish faoliyatini pasaytirishi bilan muammo tugʻdirardi. KAIST jamoasi bu toʻsiqni chetlab oʻtish oʻrniga, protonlarni qoʻshimcha energiya saqlash mexanizmiga aylantirishga qaror qildi. Buning uchun olimlar metall-organik karkas deb nomlangan ikki oʻlchovli govakli materialni amalda qoʻllashdi.

Tadqiqotchilar ushbu materialning mikroskopik govaklariga kuchlanishga qarab ishlaydigan maxsus aminokislota guruhlarini oʻrnatdilar. Natijada yuqori kuchlanishda elektrod dastlab nisbatan yirik sirkon ionlarini qabul qilsa, kuchlanish pasayganda aminoguruhlar faollashib, qolgan boʻshliqlarni mayda va tez harakatlanuvchi protonlar toʻldiradi.

Yuqori samaradorlik va amaliy natijalar

Olimlar ushbu jarayonni idishga dastlab yirik toshlarni, soʻngra ular orasidagi boʻshliqlarga qum toʻldirish jarayoniga qiyoslashmoqda. Ushbu tartib elektrod hajmidan yanada samarali foydalanishga sharoit yaratib, nojoʻya reaksiyalar ehtimolini sezilarli darajada kamaytiradi. Tajriba jarayonida yaratilgan elektrod 368,7 mA·soat/g solishtirma sigʻimni namoyish etdi.

Qayd etilishicha, quvvatlash va quvvatni uzatish tezligi 16 barobar oshirilganda ham qurilma oʻzining boshlangʻich sigʻimining 46,9 foizini saqlab qolgan hamda 500 martadan ortiq tezkor sikllarga bardosh bergan. Rentgen nurlari yordamida oʻtkazilgan tadqiqotlar jarayon haqiqatan ham dastlab sirkon ionlari, keyin esa protonlar ketma-ketligida kechishini amalda tasdiqladi.

Mutaxassislarning fikricha, gap faqat maʼlum bir materialda emas, balki turli ionlarning toʻplanish navbatini boshqarish prinsipining oʻzida. Mazkur yondashuv kelgusida boshqa turdagi elektrodlarga ham tatbiq etilib, yuqori sigʻim va tezkor quvvatlanishni oʻzida mujassam etgan yangi avlod akkumulyatorlarini yaratish imkonini beradi.

AkkumulyatorTexnologiyaIlm-fanKAISTEnergetika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung dunyodagi ilk 300 Gs chastotali OLED-panni namoyish etdiSamsung dunyodagi ilk 300 Gs chastotali OLED-panni namoyish etdiBugun, 20:56Sennheiser Momentum True Wireless 5 taqdim etildiSennheiser Momentum True Wireless 5 taqdim etildiBugun, 19:55Google Pixel 11 turkumidagi smartfonlar savdosi boshlandiGoogle Pixel 11 turkumidagi smartfonlar savdosi boshlandiBugun, 19:23Android 17 xotirani haddan tashqari koʻp talab qiluvchi ilovalarni cheklaydiAndroid 17 xotirani haddan tashqari koʻp talab qiluvchi ilovalarni cheklaydiBugun, 18:58Xiaomi Yevropada yangi Mijia kapsulali qahvaxonasini taqdim etdiXiaomi Yevropada yangi Mijia kapsulali qahvaxonasini taqdim etdiBugun, 18:30Huawei Pura X View: noyob ekranli ilk monoblok smartfon taqdim etildiHuawei Pura X View: noyob ekranli ilk monoblok smartfon taqdim etildiBugun, 18:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi