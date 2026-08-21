Sony Xperia 10 VIII smartfoni Geekbench testida koʻrinish berdi

·22·Texno
Sony Xperia 10 VIII smartfoni Geekbench testida koʻrinish berdi
Qisqacha

Sony kompaniyasining Xperia 10 VIII smartfoni Geekbench 7.0 ma'lumotlar bazasida XQ-GH54 model raqami bilan ro'yxatdan o'tdi va qurilma Yevropa bozori uchun mo'ljallangani taxmin qilinmoqda. U bir yadroli rejimda 871 ball, ko'p yadroli rejimda esa 3028 ball to'plagan. Sinovlardan smartfonda 4-nanometrli texnologiya asosida ishlab chiqarilgan, maksimal chastotasi 2,4 gigagers bo'lgan Snapdragon 6 Gen 3 protsessori qo'llangani ma'lum bo'ldi.

Sony kompaniyasi oʻzining oʻrta narx toifasidagi navbatdagi smartfoni — Xperia 10 VIII modelini tayyorlamoqda. Qurilma dastlabki sinovlardan oʻtishi bilanoq texnologiya ixlosmandlari eʼtiborini tortdi, chunki u unumdorlik borasida tub oʻzgarishlarga uchramasligi oydinlashdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi avlod smartfoni Geekbench 7.0 maʼlumotlar bazasida roʻyxatdan oʻtgan. XQ-GH54 raqamli model raqamiga ega boʻlgan ushbu qurilma Yevropa bozori uchun moʻljallangani taxmin qilinmoqda.

Benchmark natijalari va texnik xususiyatlar

Maʼlumotlar bazasidagi yozuvlarga koʻra, sinovdan oʻtgan qurilma bir yadroli rejimda 871 ball, koʻp yadroli rejimda эса 3028 ball toʻplashga muvaffaq boʻlgan. Ushbu koʻrsatkichlar qurilmaning kundalik vazifalar va oddiy ilovalar uchun yetarli darajada ishlashini taʼminlaydi.

Test natijalari shuni koʻrsatdiki, smartfonda Qualcomm tomonidan ishlab chiqarilgan protsessor oʻrnatilgan boʻlib, uning tizimli plata kodi parrot sifatida koʻrsatilgan. Mutaxassislar ushbu raqamlar orqali qurilmaning asosiy qismini aniqlashga muvaffaq boʻlishdi.

Sumaho Digest nashrining aniqlik kiritishicha, SM6475 ichki belgisi ostida Snapdragon 6 Gen 3 protsessori yashiringan. Bu shuni anglatadiki, Sony kompaniyasi oʻzining yangi qurilmasida ham avvalgi avlodda foydalanilgan apparat platformasini saqlab qolishga qaror qilgan.

Ishlab chiqarish strategiyasi va kutilmalar

Mazkur protsessor 4-nanometrli texnologik jarayon asosida tayyorlangan boʻlib, uning maksimal chastotasi 2,4 gigagersni tashkil qiladi. Ushbu chip ilk bor 2024-yilning avgust oyida taqdim etilgan boʻlib, bugungi kunda mutlaqo yangi yechim sanalmaydi.

Yaponiya brendining ushbu qarori ishlab chiqarish xarajatlarini maʼlum darajada optimallashtirish va yakuniy narxni maqbul darajada ushlab turish imkonini beradi. Biroq, avvalgi model bilan solishtirganda unumdorlikda keskin sakrashlar yoki sezilarli oʻsish boʻlishini kutish qiyin.

Hozircha Sony kompaniyasi yangi smartofonning rasmiy taqdimot sanasi va boshqa texnik tavsilotlarini oshkor etgani yoʻq. Shunga qaramay, ilk sizdirib yuborilgan maʼlumotlar kelgusi qurilmaning umumiy qiyofasini tasavvur qilishga imkon bermoqda.

SonyXperiaSnapdragonSmartfonGeekbench
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSh 2030-yilgacha yiliga mingdan ortiq kosmik parvozlarni amalga oshirishi mumkinAQSh 2030-yilgacha yiliga mingdan ortiq kosmik parvozlarni amalga oshirishi mumkinBugun, 10:51Huawei Pura X View: noodatiy formatdagi yangi smartfon taqdim etildiHuawei Pura X View: noodatiy formatdagi yangi smartfon taqdim etildiBugun, 09:58Samsung Galaxy S26 FE smartfoni 27-avgust kuni taqdim etilishi kutilmoqdaSamsung Galaxy S26 FE smartfoni 27-avgust kuni taqdim etilishi kutilmoqdaBugun, 07:51ChatGPT uchun Apple Messages plagini ishga tushirildiChatGPT uchun Apple Messages plagini ishga tushirildiBugun, 03:22Samsung texnologiyalarini oʻgʻirlagan muhandis 7 yilga hukm qilindiSamsung texnologiyalarini oʻgʻirlagan muhandis 7 yilga hukm qilindiBugun, 02:58Agressiv haydash elektromobil akkumulyatorini 2,5 barobar tezroq ishdan chiqaradiAgressiv haydash elektromobil akkumulyatorini 2,5 barobar tezroq ishdan chiqaradiBugun, 02:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi