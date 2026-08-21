Sony Xperia 10 VIII smartfoni Geekbench testida koʻrinish berdi
Sony kompaniyasining Xperia 10 VIII smartfoni Geekbench 7.0 ma'lumotlar bazasida XQ-GH54 model raqami bilan ro'yxatdan o'tdi va qurilma Yevropa bozori uchun mo'ljallangani taxmin qilinmoqda. U bir yadroli rejimda 871 ball, ko'p yadroli rejimda esa 3028 ball to'plagan. Sinovlardan smartfonda 4-nanometrli texnologiya asosida ishlab chiqarilgan, maksimal chastotasi 2,4 gigagers bo'lgan Snapdragon 6 Gen 3 protsessori qo'llangani ma'lum bo'ldi.
Sony kompaniyasi oʻzining oʻrta narx toifasidagi navbatdagi smartfoni — Xperia 10 VIII modelini tayyorlamoqda. Qurilma dastlabki sinovlardan oʻtishi bilanoq texnologiya ixlosmandlari eʼtiborini tortdi, chunki u unumdorlik borasida tub oʻzgarishlarga uchramasligi oydinlashdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi avlod smartfoni Geekbench 7.0 maʼlumotlar bazasida roʻyxatdan oʻtgan. XQ-GH54 raqamli model raqamiga ega boʻlgan ushbu qurilma Yevropa bozori uchun moʻljallangani taxmin qilinmoqda.
Benchmark natijalari va texnik xususiyatlarMaʼlumotlar bazasidagi yozuvlarga koʻra, sinovdan oʻtgan qurilma bir yadroli rejimda 871 ball, koʻp yadroli rejimda эса 3028 ball toʻplashga muvaffaq boʻlgan. Ushbu koʻrsatkichlar qurilmaning kundalik vazifalar va oddiy ilovalar uchun yetarli darajada ishlashini taʼminlaydi.
Test natijalari shuni koʻrsatdiki, smartfonda Qualcomm tomonidan ishlab chiqarilgan protsessor oʻrnatilgan boʻlib, uning tizimli plata kodi parrot sifatida koʻrsatilgan. Mutaxassislar ushbu raqamlar orqali qurilmaning asosiy qismini aniqlashga muvaffaq boʻlishdi.
Sumaho Digest nashrining aniqlik kiritishicha, SM6475 ichki belgisi ostida Snapdragon 6 Gen 3 protsessori yashiringan. Bu shuni anglatadiki, Sony kompaniyasi oʻzining yangi qurilmasida ham avvalgi avlodda foydalanilgan apparat platformasini saqlab qolishga qaror qilgan.
Ishlab chiqarish strategiyasi va kutilmalarMazkur protsessor 4-nanometrli texnologik jarayon asosida tayyorlangan boʻlib, uning maksimal chastotasi 2,4 gigagersni tashkil qiladi. Ushbu chip ilk bor 2024-yilning avgust oyida taqdim etilgan boʻlib, bugungi kunda mutlaqo yangi yechim sanalmaydi.
Yaponiya brendining ushbu qarori ishlab chiqarish xarajatlarini maʼlum darajada optimallashtirish va yakuniy narxni maqbul darajada ushlab turish imkonini beradi. Biroq, avvalgi model bilan solishtirganda unumdorlikda keskin sakrashlar yoki sezilarli oʻsish boʻlishini kutish qiyin.
Hozircha Sony kompaniyasi yangi smartofonning rasmiy taqdimot sanasi va boshqa texnik tavsilotlarini oshkor etgani yoʻq. Shunga qaramay, ilk sizdirib yuborilgan maʼlumotlar kelgusi qurilmaning umumiy qiyofasini tasavvur qilishga imkon bermoqda.
…