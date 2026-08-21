Smartfon ekranlari bozorida yangi yetakchi maʼlum boʻldi

·7·Texno
Smartfon ekranlari bozorida yangi yetakchi maʼlum boʻldi
Qisqacha

2026-yilning birinchi yarmida Xitoyning BOE kompaniyasi 25,2 foizlik bozor ulushi bilan smartfon panellari yetkazib berishda Samsung Display'ni ortda qoldirib, mutlaq yetakchiga aylandi. BOE 280 millionga yaqin panel jo'natdi, uning egiluvchan OLED-displeylari yetkazib berish hajmi esa 81,4 million donani tashkil etib, o'tgan yilga nisbatan 14,6 foizga oshdi.

Jahon smartfon bozorida displey ishlab chiqarish borasidagi uzoq yillik kuchlar muvozanatida keskin oʻzgarish yuz berdi. ixbt.com nashrining xabar qilishicha, 2026-yilning birinchi yarmida mobil qurilmalar uchun ekranlar yetkazib berish boʻyicha Xitoyning BOE kompaniyasi mutlaq yetakchilikni qoʻlga kiritib, Koreya giganti Samsung Display'ni ortda qoldirdi. Ushbu oʻzgarish global texnologiya bozorida raqobat naqadar keskinlashganini va Osiyo mintaqasidagi ishlab chiqaruvchilar oʻz mavqeini sezilarli darajada mustahkamlaganini koʻrsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Joriy yilning dastlabki olti oyi davomida jahon bozoriga umumiy hisobda 1,12 milliardga yaqin smartfon panellari yetkazib berildi. Bu koʻrsatkich oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 2,9 foizga koʻp ekanini bildiradi. Sanoatdagi umumiy oʻsish tendensiyasi yangi avlod mobil qurilmalariga boʻlgan talab barqaror saqlanib qolayotganidan dalolat beradi.

BOE kompaniyasining global bozordagi ustunligi

Xitoyning BOE kompaniyasi 25,2 foizlik bozor ulushi bilan joriy yilning birinchi yarmida birinchi oʻrinni egalladi. Koʻrsatilgan davr mobaynida kompaniya bozorga 280 millionga yaqin panel joʻnatdi va oʻtgan yilga nisbatan oʻsish surʼatini 7,1 foizga oshirdi. Mutaxassislar bu muvaffaqiyatni ayniqsa ilgʻor texnologiyali mahsulotlar ulushining ortgani bilan izohlamoqda.

Xususan, BOE tomonidan egiluvchan OLED-displeylarni yetkazib berish hajmi sezilarli darajada oʻsib, 81,4 million donani tashkil etdi. Bu oʻtgan yilning shu davriga nisbatan 14,6 foizga koʻpdir. Kompaniya kelgusida oʻsish surʼatlarini yanada jadallashtirish maqsadida OLED G8.6 yangi ishlab chiqarish liniyasini ishga tushirgan boʻlib, hozirda oʻrta oʻlchamli ekranlar seriyali tarzda ishlab chiqarilmoqda, mobil yoʻnalish esa tajriba-sinov bosqichidan oʻtmoqda.

Samsung Display va CSOT kompaniyalarining koʻrsatkichlari

Uzoq yillar davomida mazkur bozorni boshqarib kelgan Samsung Display esa 170 millionga yaqin panel yetkazib berib, ikkinchi oʻringa tushdi. Shunga qaramay, kompaniya koʻrsatkichlarida 0,9 foizlik kichik oʻsish kuzatildi. Qizigʻi shundaki, Samsung tomonidan egiluvchan OLED ekranlar ishlab chiqarish hajmi 34,5 foizga oshib, qariyb 120 million donaga yetgan. Unga asosiy turtki sifatida iPhone smartfonlarining yuqori darajada sotilayotgani xizmat qildi.

Kuchli uchlikka Xitoyning yana bir yirik vakili CSOT kompaniyasi yakun yasadi. U 13,4 foizlik bozor ulushini qoʻlga kiritib, 150 millionga yaqin panel yetkazib berdi va oʻsish hajmini 8,9 foizga oshirdi. CSOT muvaffaqiyatiga asosiy hissasini a-Si turidagi suyuq kristalli displeylar qoʻshdi, biroq ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish effektining pasayishi sababli bu yoʻnalishdagi oʻsish surʼatlari sekinlasha boshladi.

SamsungBOESmartfon ekranlariTexnologiyalarOLED
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Poco F9 Ultra flagmanining asosiy texnik xususiyatlari oshkor boʻldiPoco F9 Ultra flagmanining asosiy texnik xususiyatlari oshkor boʻldiBugun, 13:27Xiaomi kompaniyasi yangi Smart Door Lock 5C qulfini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Smart Door Lock 5C qulfini taqdim etdiBugun, 12:54Rossiya kosmik satelliti Manpupuner platosini yuqoridan suratga oldiRossiya kosmik satelliti Manpupuner platosini yuqoridan suratga oldiBugun, 12:24SpaceX kosmik kema holatini koʻrsatdi: Starship sinovlari davom etmoqdaSpaceX kosmik kema holatini koʻrsatdi: Starship sinovlari davom etmoqdaBugun, 11:51Redmi K100 Pro va K100 Pro Max smartfonlari xaridorlar orasida yuqori talabga ega boʻldiRedmi K100 Pro va K100 Pro Max smartfonlari xaridorlar orasida yuqori talabga ega boʻldiBugun, 11:29AQSh 2030-yilgacha yiliga mingdan ortiq kosmik parvozlarni amalga oshirishi mumkinAQSh 2030-yilgacha yiliga mingdan ortiq kosmik parvozlarni amalga oshirishi mumkinBugun, 10:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi