Smartfon ekranlari bozorida yangi yetakchi maʼlum boʻldi
2026-yilning birinchi yarmida Xitoyning BOE kompaniyasi 25,2 foizlik bozor ulushi bilan smartfon panellari yetkazib berishda Samsung Display'ni ortda qoldirib, mutlaq yetakchiga aylandi. BOE 280 millionga yaqin panel jo'natdi, uning egiluvchan OLED-displeylari yetkazib berish hajmi esa 81,4 million donani tashkil etib, o'tgan yilga nisbatan 14,6 foizga oshdi.
Jahon smartfon bozorida displey ishlab chiqarish borasidagi uzoq yillik kuchlar muvozanatida keskin oʻzgarish yuz berdi. ixbt.com nashrining xabar qilishicha, 2026-yilning birinchi yarmida mobil qurilmalar uchun ekranlar yetkazib berish boʻyicha Xitoyning BOE kompaniyasi mutlaq yetakchilikni qoʻlga kiritib, Koreya giganti Samsung Display'ni ortda qoldirdi. Ushbu oʻzgarish global texnologiya bozorida raqobat naqadar keskinlashganini va Osiyo mintaqasidagi ishlab chiqaruvchilar oʻz mavqeini sezilarli darajada mustahkamlaganini koʻrsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Joriy yilning dastlabki olti oyi davomida jahon bozoriga umumiy hisobda 1,12 milliardga yaqin smartfon panellari yetkazib berildi. Bu koʻrsatkich oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 2,9 foizga koʻp ekanini bildiradi. Sanoatdagi umumiy oʻsish tendensiyasi yangi avlod mobil qurilmalariga boʻlgan talab barqaror saqlanib qolayotganidan dalolat beradi.
BOE kompaniyasining global bozordagi ustunligiXitoyning BOE kompaniyasi 25,2 foizlik bozor ulushi bilan joriy yilning birinchi yarmida birinchi oʻrinni egalladi. Koʻrsatilgan davr mobaynida kompaniya bozorga 280 millionga yaqin panel joʻnatdi va oʻtgan yilga nisbatan oʻsish surʼatini 7,1 foizga oshirdi. Mutaxassislar bu muvaffaqiyatni ayniqsa ilgʻor texnologiyali mahsulotlar ulushining ortgani bilan izohlamoqda.
Xususan, BOE tomonidan egiluvchan OLED-displeylarni yetkazib berish hajmi sezilarli darajada oʻsib, 81,4 million donani tashkil etdi. Bu oʻtgan yilning shu davriga nisbatan 14,6 foizga koʻpdir. Kompaniya kelgusida oʻsish surʼatlarini yanada jadallashtirish maqsadida OLED G8.6 yangi ishlab chiqarish liniyasini ishga tushirgan boʻlib, hozirda oʻrta oʻlchamli ekranlar seriyali tarzda ishlab chiqarilmoqda, mobil yoʻnalish esa tajriba-sinov bosqichidan oʻtmoqda.
Samsung Display va CSOT kompaniyalarining koʻrsatkichlariUzoq yillar davomida mazkur bozorni boshqarib kelgan Samsung Display esa 170 millionga yaqin panel yetkazib berib, ikkinchi oʻringa tushdi. Shunga qaramay, kompaniya koʻrsatkichlarida 0,9 foizlik kichik oʻsish kuzatildi. Qizigʻi shundaki, Samsung tomonidan egiluvchan OLED ekranlar ishlab chiqarish hajmi 34,5 foizga oshib, qariyb 120 million donaga yetgan. Unga asosiy turtki sifatida iPhone smartfonlarining yuqori darajada sotilayotgani xizmat qildi.
Kuchli uchlikka Xitoyning yana bir yirik vakili CSOT kompaniyasi yakun yasadi. U 13,4 foizlik bozor ulushini qoʻlga kiritib, 150 millionga yaqin panel yetkazib berdi va oʻsish hajmini 8,9 foizga oshirdi. CSOT muvaffaqiyatiga asosiy hissasini a-Si turidagi suyuq kristalli displeylar qoʻshdi, biroq ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish effektining pasayishi sababli bu yoʻnalishdagi oʻsish surʼatlari sekinlasha boshladi.
…