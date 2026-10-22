Nega bolalar go‘sht yeyishni yoqtirmaydi? Buning bir nechta sababi bor

·0·Salomatlik
Nega bolalar go‘sht yeyishni yoqtirmaydi? Buning bir nechta sababi bor

Bola go‘shtni og‘ziga olishi bilan chiqarib tashlaydimi yoki dasturxonda go‘shtli taom ko‘rsa, yeyishdan bosh tortadimi? Bu holat ko‘plab ota-onalarga tanish. Ammo bolaning go‘shtni yoqtirmasligi har doim ham injiqlik emas — bunga uning ta’m bilishi, hidi va ovqatning tuzilishi ham ta’sir qilishi mumkin.

Go‘shtning hidi va tuzilishi bolaga yoqmasligi mumkin

Go‘shtning tolali, qattiq yoki chaynash qiyin bo‘lgan tuzilishi ayrim bolalarga yoqmaydi. Ayniqsa, chaynash ko‘nikmasi hali to‘liq shakllanmagan kichik yoshdagi bolalar uchun qattiq go‘shtni yeyish qiyin bo‘lishi mumkin. Bundan tashqari, go‘shtning o‘ziga xos hidi va ta’mi ham bolaning undan bosh tortishiga sabab bo‘ladi.

Bola yangi ovqatni qabul qilishga tayyor bo‘lmasligi mumkin

Taxminan bir yoshdan keyin ko‘p bolalar notanish taomlarni tatib ko‘rishga ehtiyotkorlik bilan yondasha boshlaydi. Ilmda bu holat «oziq-ovqat neofobiyasi» deb ataladi. Bola faqat go‘shtni emas, balki avval yemagan boshqa mahsulotlarni ham rad etishi mumkin. Bu ko‘pincha o‘sish jarayonining odatiy bosqichidir.

Bolani majburlash to‘g‘ri emas

Mutaxassislar bolani ovqat yeyishga majburlamaslikni tavsiya qiladi. Bu ovqatlanishni yoqimsiz tajribaga aylantirishi mumkin. Go‘shtni kichik bo‘laklarda, yumshoq va yaxshi pishirilgan holda taklif qilish, uni turli usullarda tayyorlash hamda oila a’zolari bilan birga ovqatlanish foydali bo‘lishi mumkin.

Bola yangi mahsulotni qabul qilishi uchun uni bir necha marta taklif qilishga to‘g‘ri keladi. Bir marta rad etgani uni hech qachon yemaydi, degani emas.

Nega bolalar go‘sht yeyishni yoqtirmaydi? Buning bir nechta sababi bor

Go‘sht yemasa, xavotirlanish kerakmi?

Go‘sht oqsil, temir va V12 vitamini manbai hisoblanadi. Biroq bola go‘sht yemasa ham, oqsilni tuxum, baliq, dukkaklilar va boshqa mahsulotlardan olishi mumkin. Temir va V12 vitaminining yetarli bo‘lishi ham muhim, shuning uchun bolaning umumiy ovqatlanish ratsioniga e’tibor qaratish kerak.

Agar bola faqat bir nechta mahsulotni yesa, vazni yaxshi oshmasa, tez charchasa yoki chaynash va yutishda qiynalsa, pediatr bilan maslahatlashish lozim.

Xulosa shuki, bolaning go‘shtni yoqtirmasligi ko‘pincha ta’m, hid, tuzilish yoki yoshga xos ovqat tanlash bilan bog‘liq bo‘ladi. Eng muhimi, bolani majburlamasdan, unga turli oziq-ovqatlarni sabr bilan taklif qilishdir.

bolalar salomatligiovqatlanish ratsionioziq-ovqat neofobiyasipediatr tavsiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulotUzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot30 sentabr 00:16Sut, sarimsoq va kivi: 12 maslahatdan qay biri ishlaydi?Sut, sarimsoq va kivi: 12 maslahatdan qay biri ishlaydi?1 avgust 00:27Taomnomadagi salomatlik uchun eng xavfli va eng foydali mahsulotlar ro‘yxatiTaomnomadagi salomatlik uchun eng xavfli va eng foydali mahsulotlar ro‘yxati16 oktabr 12:02Kuniga ikkita banan yeyilsa, organizmda qanday o‘zgarish bo‘ladi?Kuniga ikkita banan yeyilsa, organizmda qanday o‘zgarish bo‘ladi?5 avgust 09:21Salomatlikni sekin buzadigan 16 odat: qay biri sizda bor?Salomatlikni sekin buzadigan 16 odat: qay biri sizda bor?2 avgust 17:33Ertalabki holsizlik va sustkashlikning 12 ta yashirin sababi...Ertalabki holsizlik va sustkashlikning 12 ta yashirin sababi...25 iyul 11:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Taomnomadagi salomatlik uchun eng xavfli va eng foydali mahsulotlar ro‘yxati
Taomnomadagi salomatlik uchun eng xavfli va eng foydali mahsulotlar ro‘yxati
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi