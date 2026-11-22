Suyakli sho‘rvaning 5 foydasi: kimlar uni ehtiyotkorlik bilan ichishi kerak?
Suyakli sho‘rva nafaqat to‘yimli taom, balki kollagen, jelatin va turli aminokislotalar manbai sifatida ham qadrlanadi. U bo‘g‘imlar, teri, suyaklar va ovqat hazm qilish tizimi salomatligiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Ammo uning barcha foydali xususiyatlari haqidagi da’volar ham birdek ilmiy tasdiqlangan emas, ayrim insonlar esa bunday sho‘rvani iste’mol qilishda ehtiyotkor bo‘lishi kerak.
Suyakli sho‘rva, ayniqsa, mol, qo‘y yoki tovuq suyaklarini uzoq vaqt past olovda qaynatish orqali tayyorlanadi. Bunday jarayonda suyak, tog‘ay va biriktiruvchi to‘qimalardan jelatin, kollagen parchalari va ayrim minerallar bulyonga o‘tadi. Shu sababli u qadimdan turli xalqlar oshxonasida to‘yimli taom va tiklanishga yordam beruvchi ovqat sifatida iste’mol qilib kelingan.
Biroq suyakli sho‘rvaning foydasi uni qanday tayyorlash, tarkibi, qancha iste’mol qilish va insonning salomatlik holatiga ham bog‘liq.
Suyakli sho‘rvaning organizm uchun 5 muhim foydasi
1. Bo‘g‘imlar va biriktiruvchi to‘qimalarni qo‘llab-quvvatlaydi
Kollagen va jelatin — suyakli sho‘rvaning eng ko‘p muhokama qilinadigan tarkibiy qismlari.
Kollagen organizmdagi paylar, boylamlar, tog‘aylar, teri va boshqa biriktiruvchi to‘qimalar tarkibida mavjud bo‘lgan muhim oqsildir. Suyak va tog‘aylarni uzoq vaqt qaynatish natijasida kollagenning bir qismi jelatinga aylanib, bulyon tarkibiga o‘tadi.
Jelatin va kollagen parchalari organizmda aminokislotalarga ajratiladi. Ushbu aminokislotalar organizmning turli to‘qimalarini tiklash va oqsil sintezi jarayonlarida ishtirok etadi.
Shu sababli suyakli sho‘rva ratsiondagi oqsil manbalaridan biri bo‘lishi mumkin. Ammo uni iste’mol qilish bo‘g‘imlar tog‘ayini to‘g‘ridan to‘g‘ri tiklaydi yoki artritni davolaydi, degan xulosa qilish uchun yetarli ilmiy dalillar mavjud emas.
2. Ovqat hazm qilish tizimiga yordam berishi mumkin
Suyakli sho‘rva tarkibidagi jelatin va ayrim aminokislotalar ovqat hazm qilish tizimiga ta’siri nuqtayi nazaridan ham o‘rganilmoqda.
Jelatin suvni bog‘lash xususiyatiga ega bo‘lib, ovqat tarkibi va hazm jarayonlarida muayyan rol o‘ynaydi. Sho‘rva esa suyuqlik va ozuqa moddalarini organizmga yetkazishning qulay usullaridan biri hisoblanadi.
Bulyon tarkibida glutamin kabi aminokislotalar ham bo‘lishi mumkin. Glutamin ichak hujayralari faoliyatida ishtirok etadi, biroq suyakli sho‘rva ichish ichak shilliq qavatini albatta tiklaydi yoki gastrit va boshqa hazm tizimi kasalliklarini davolaydi, degan da’volar ilmiy jihatdan yetarlicha asoslanmagan.
3. Teri, soch va tirnoqlar salomatligiga ta’sir qilishi mumkin
Kollagen teri tuzilishi, uning elastikligi va mustahkamligida muhim o‘rin tutadi. Suyakli sho‘rvada kollagenning parchalangan shakllari va aminokislotalar bo‘lishi uni teri salomatligiga qiziquvchilar uchun ham ahamiyatli taomga aylantiradi.
Kollagen sintezi uchun organizmga oqsil, vitaminlar va boshqa ozuqa moddalari ham zarur. Shuning uchun faqat suyakli sho‘rva iste’mol qilish orqali ajinlarni yo‘qotish, soch to‘kilishiga barham berish yoki tirnoqlarni mustahkamlash mumkin, deb hisoblash to‘g‘ri emas.
Uning foydasi, avvalo, muvozanatli ovqatlanish tarkibidagi qo‘shimcha ozuqa manbai sifatida baholanishi kerak.
4. Organizmni suyuqlik va ayrim minerallar bilan ta’minlaydi
Suyakli sho‘rva tarkibida kalsiy, fosfor, magniy, kaliy va boshqa minerallar bo‘lishi mumkin. Ammo ularning miqdori suyak turi, qaynatish davomiyligi, suv miqdori va tayyorlash usuliga qarab farq qiladi.
Shu bois suyakli sho‘rvani kalsiy yoki magniyning yuqori miqdordagi kafolatlangan manbai deb hisoblash to‘g‘ri emas. Uning mineral tarkibi har doim ham organizmning kunlik ehtiyojini qondirish uchun yetarli bo‘lmaydi.
Sho‘rva, shuningdek, suyuqlik iste’molini oshirishga yordam beradi. Ayniqsa, ishtaha pasaygan yoki qattiq taomlarni iste’mol qilish qiyin bo‘lgan holatlarda bulyon ratsionning bir qismi sifatida foydali bo‘lishi mumkin.
5. Uyqu va asab tizimiga ta’siri o‘rganilmoqda
Suyakli sho‘rva tarkibida glitsin aminokislotasi bo‘lishi mumkin. Glitsin asab tizimida neyrotransmitter sifatida ishtirok etadi va organizmda turli fiziologik jarayonlarga ta’sir ko‘rsatadi.
Ayrim tadqiqotlarda glitsinning uyqu sifatiga ta’siri o‘rganilgan. Biroq suyakli sho‘rvadagi glitsin miqdori, uning organizmga ta’siri va uyquni yaxshilashdagi samarasi bo‘yicha aniq xulosalar chiqarish uchun ko‘proq tadqiqotlar zarur.
Shuning uchun suyakli sho‘rvani uyqusizlikni davolaydigan vosita sifatida emas, balki to‘yimli ovqat sifatida baholash lozim.
Suyakli sho‘rvani kimlar ehtiyotkorlik bilan iste’mol qilishi kerak?
Suyakli sho‘rva ko‘pchilik uchun oddiy ratsionning bir qismi bo‘lishi mumkin. Biroq ayrim kasalliklar va individual xususiyatlar tufayli uning tarkibiga e’tibor qaratish muhim.
- Podagra bilan kasallanganlar. Suyak va go‘shtdan tayyorlangan bulyon tarkibida purinlar bo‘lishi mumkin. Purinlar organizmda siydik kislotasiga aylanadi. Podagraga moyil insonlarda purinlarga boy mahsulotlarni ko‘p iste’mol qilish kasallik xurujlariga ta’sir qilishi mumkin. Shu sababli ular sho‘rvaning tarkibi va iste’mol miqdoriga e’tibor qaratishi kerak.
- Buyrak kasalliklari bor insonlar. Buyrak faoliyati buzilgan odamlarda natriy, kaliy, fosfor va suyuqlik iste’moli bo‘yicha cheklovlar bo‘lishi mumkin. Suyakli sho‘rvaning tarkibi tayyorlash usuliga qarab o‘zgargani uchun bunday bemorlarga uning miqdorini shifokor bilan kelishish tavsiya etiladi.
- Yurak-qon tomir kasalliklari va yuqori xolesteringa moyil insonlar. Agar sho‘rva yog‘li suyaklardan tayyorlangan bo‘lsa, uni sovutib, yuzaga chiqqan qattiq yog‘ qatlamini olib tashlash mumkin. Bu taomning yog‘ miqdorini kamaytirishga yordam beradi. Shuningdek, tuzni me’yorda ishlatish muhim.
- Oshqozon-ichak tizimi sezgir bo‘lganlar. Juda yog‘li yoki kuchli bulyon ayrim odamlarda jig‘ildon qaynashi, refluks va noqulaylikni kuchaytirishi mumkin. Bunday holatda sho‘rvani yengilroq tayyorlash va iste’mol miqdorini kamaytirish maqsadga muvofiq.
Suyakli sho‘rvani qanday tayyorlash foydaliroq?
Sho‘rvaning to‘yimli va mazali bo‘lishi uchun uni tayyorlash jarayonida bir nechta qoidaga amal qilish mumkin.
- Past olovda qaynating. Suyakli bulyonni qattiq qaynatish o‘rniga past olovda miltiratib pishirish tavsiya etiladi. Mol va qo‘y suyaklarini bir necha soat, tovuq suyaklarini esa nisbatan qisqaroq vaqt qaynatish mumkin. 8–12 soat qaynatish har doim ham sho‘rvaning ozuqaviy qiymatini keskin oshirishi isbotlangan emas.
- Sabzavotlardan foydalaning. Sabzi, piyoz, sarimsoq, ko‘katlar va boshqa sabzavotlarni qo‘shish taomning ta’mi va ozuqaviy tarkibini boyitadi.
- Sirka yoki limon sharbatini me’yorda qo‘shing. Qaynatish jarayonida suvning kislotaliligini biroz oshirish ayrim minerallarning ajralishiga ta’sir qilishi mumkin. Ammo 1–2 osh qoshiq sirka yoki limon sharbati barcha minerallarning ko‘p miqdorda ajralib chiqishini kafolatlamaydi.
- Tuzni kamaytiring. Ortiqcha tuz qon bosimi yuqori bo‘lgan insonlar uchun ayniqsa nomaqbul. Sho‘rvaga tuzni tayyorlashning oxirgi bosqichida va me’yorda qo‘shish maqsadga muvofiq.
- Xavfsiz saqlanishiga e’tibor bering. Tayyor bulyonni xona haroratida uzoq qoldirmaslik, tezroq sovitish va muzlatkichda saqlash zarur. Uni qayta iste’mol qilishdan oldin yaxshilab isitish lozim.
Suyakli sho‘rva haqiqatan ham foydali taommi?
Suyakli sho‘rva oqsil parchalari, jelatin, aminokislotalar, suyuqlik va ayrim minerallarni o‘z ichiga olgan to‘yimli taomdir. U muvozanatli ovqatlanishning bir qismi bo‘lishi, ratsionni boyitishi va ayrim insonlar uchun yengil iste’mol qilinadigan ovqat vazifasini bajarishi mumkin.
Biroq suyakli sho‘rva bo‘g‘im kasalliklarini davolaydi, suyaklarni avtomatik ravishda mustahkamlaydi, ajinlarni yo‘qotadi yoki immunitetni keskin oshiradi, degan xulosalarga shoshilmaslik kerak. Uning foydasi tayyorlash usuli, tarkibi, iste’mol miqdori va umumiy ovqatlanish tartibi bilan bog‘liq.
Eng maqbul yondashuv — suyakli sho‘rvani mo‘jizaviy davo sifatida emas, balki to‘g‘ri tayyorlangan va me’yorda iste’mol qilinadigan to‘yimli taom sifatida qadrlashdir.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…