Ўзбекистонлик ёш кимёгарлар халқаро олимпиадада рекорд даражадаги муваффақиятга эришди!

·350·Ўзбекистон
Ўзбекистонлик ёш кимёгарлар халқаро олимпиадада рекорд даражадаги муваффақиятга эришди!
Сўнгги йилларда мамлакатимиз ёшлари халқаро фан олимпиадаларида тобора юқори натижаларни қайд этиб, юртимиз шарафини дунё аренасида муносиб ҳимоя қилиб келмоқда. Бу сафар Бразилияда ташкил этилган нуфузли 59-Халқаро Менделеев кимё олимпиадасида ҳам ўзбек ёшлари ёрқин зафарга эришди ва жамоамиз юртимизга тарихий натижалар билан қайтди.

Мазкур халқаро мусобақада Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари жами 7 та медални қўлга киритишди ва олдинги йилларга нисбатан сезиларли даражада ўсишни намойиш этишди. Айниқса, медалларнинг сифати ҳам бу гал мисли кўрилмаган даражада юқори бўлди — учта олтин, иккита кумуш ва иккита бронза медаллари ўзбекистонлик ёшларнинг иқтидорини яққол намойиш қилиб берди.

Эслатиб ўтамиз, ўтган 2024 йилдаги олимпиада натижалари ҳам ёмон бўлмаган — ўшанда ёшларимиз бир кумуш ва тўрт бронза билан юртимизга қайтишган эди. Лекин бу йилги натижалар ўтган йилгидан анча яхшироқ экани, миллий жамоамизнинг халқаро миқёсдаги рейтинги ошиб бораётганини кўрсатади.

Бу ютуқлар ортида, албатта, ўқувчиларнинг билимга бўлган чуқур иштиёқи, кучли интилиши ҳамда уларни шу даражага етказган малакали устозларнинг тинимсиз ва самарали меҳнати ётибди. Ўзбекистонлик ўқувчилар ҳар йили ўз иқтидорлари, тафаккури ва илмий дунёқараши билан дунё аҳлига ўрнак бўлиб бормоқда.

Халқаро Менделеев олимпиадаси каби нуфузли мусобақаларда қўлга киритилган ҳар бир медал мамлакатимиз ёшларининг илм-фан соҳасидаги улкан салоҳиятини намойиш этибгина қолмай, Ўзбекистонни халқаро илмий доираларда янада юқори даражага кўтаришга хизмат қилади.

Мазкур олимпиада ғолиблари, давлатимиз томонидан катта миқдордаги пул мукофотлари билан тақдирланади. Бу эса юртимизда фан ва билимга қизиқувчи, ўз қобилиятини намоён этган ёш истеъдодларга давлат томонидан эътибор ва ғамхўрлик нақадар катта эканлигини яна бир бор тасдиқлайди.

Zamin.uz таҳририяти олимпиадада ютуқларни қўлга киритган барча ёшларимизни самимий табриклайди ва келажакда ҳам катта муваффақиятлар тилайди! Илм йўлида зафарларингиз кўп бўлсин!
Ўзбекистон ЁшлариХалқаро ОлимпиадаМенделеев ОлимпиадасиМуваффақиятли ЁшларИлм-ФанТарихий Натижалар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда поезд ва автобуслар учун ягона тарифлар жорий этилмоқдаТошкентда поезд ва автобуслар учун ягона тарифлар жорий этилмоқдаБугун, 13:411-синф қабули бошланмоқда: ота-оналар нималарни билиши керак?1-синф қабули бошланмоқда: ота-оналар нималарни билиши керак?Бугун, 13:13Ўзбекистон солиқ тизими 2030 йилгача тўлиқ рақамлаштириладиЎзбекистон солиқ тизими 2030 йилгача тўлиқ рақамлаштириладиБугун, 10:58Сентябрдан автобусларда йўл ҳақини тўлашнинг янги тартиби кучга кирадиСентябрдан автобусларда йўл ҳақини тўлашнинг янги тартиби кучга кирадиБугун, 10:50Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашдиЎзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашдиБугун, 10:35Аҳоли мурожаатларини пайсалга солган 19 нафар амалдор ишдан олиндиАҳоли мурожаатларини пайсалга солган 19 нафар амалдор ишдан олиндиБугун, 08:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди