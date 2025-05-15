Ўзбекистонлик ёш кимёгарлар халқаро олимпиадада рекорд даражадаги муваффақиятга эришди!
Сўнгги йилларда мамлакатимиз ёшлари халқаро фан олимпиадаларида тобора юқори натижаларни қайд этиб, юртимиз шарафини дунё аренасида муносиб ҳимоя қилиб келмоқда. Бу сафар Бразилияда ташкил этилган нуфузли 59-Халқаро Менделеев кимё олимпиадасида ҳам ўзбек ёшлари ёрқин зафарга эришди ва жамоамиз юртимизга тарихий натижалар билан қайтди.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Мазкур халқаро мусобақада Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари жами 7 та медални қўлга киритишди ва олдинги йилларга нисбатан сезиларли даражада ўсишни намойиш этишди. Айниқса, медалларнинг сифати ҳам бу гал мисли кўрилмаган даражада юқори бўлди — учта олтин, иккита кумуш ва иккита бронза медаллари ўзбекистонлик ёшларнинг иқтидорини яққол намойиш қилиб берди.
Эслатиб ўтамиз, ўтган 2024 йилдаги олимпиада натижалари ҳам ёмон бўлмаган — ўшанда ёшларимиз бир кумуш ва тўрт бронза билан юртимизга қайтишган эди. Лекин бу йилги натижалар ўтган йилгидан анча яхшироқ экани, миллий жамоамизнинг халқаро миқёсдаги рейтинги ошиб бораётганини кўрсатади.
Бу ютуқлар ортида, албатта, ўқувчиларнинг билимга бўлган чуқур иштиёқи, кучли интилиши ҳамда уларни шу даражага етказган малакали устозларнинг тинимсиз ва самарали меҳнати ётибди. Ўзбекистонлик ўқувчилар ҳар йили ўз иқтидорлари, тафаккури ва илмий дунёқараши билан дунё аҳлига ўрнак бўлиб бормоқда.
Халқаро Менделеев олимпиадаси каби нуфузли мусобақаларда қўлга киритилган ҳар бир медал мамлакатимиз ёшларининг илм-фан соҳасидаги улкан салоҳиятини намойиш этибгина қолмай, Ўзбекистонни халқаро илмий доираларда янада юқори даражага кўтаришга хизмат қилади.
Мазкур олимпиада ғолиблари, давлатимиз томонидан катта миқдордаги пул мукофотлари билан тақдирланади. Бу эса юртимизда фан ва билимга қизиқувчи, ўз қобилиятини намоён этган ёш истеъдодларга давлат томонидан эътибор ва ғамхўрлик нақадар катта эканлигини яна бир бор тасдиқлайди.
Zamin.uz таҳририяти олимпиадада ютуқларни қўлга киритган барча ёшларимизни самимий табриклайди ва келажакда ҳам катта муваффақиятлар тилайди! Илм йўлида зафарларингиз кўп бўлсин!
Мазкур халқаро мусобақада Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари жами 7 та медални қўлга киритишди ва олдинги йилларга нисбатан сезиларли даражада ўсишни намойиш этишди. Айниқса, медалларнинг сифати ҳам бу гал мисли кўрилмаган даражада юқори бўлди — учта олтин, иккита кумуш ва иккита бронза медаллари ўзбекистонлик ёшларнинг иқтидорини яққол намойиш қилиб берди.
Эслатиб ўтамиз, ўтган 2024 йилдаги олимпиада натижалари ҳам ёмон бўлмаган — ўшанда ёшларимиз бир кумуш ва тўрт бронза билан юртимизга қайтишган эди. Лекин бу йилги натижалар ўтган йилгидан анча яхшироқ экани, миллий жамоамизнинг халқаро миқёсдаги рейтинги ошиб бораётганини кўрсатади.
Бу ютуқлар ортида, албатта, ўқувчиларнинг билимга бўлган чуқур иштиёқи, кучли интилиши ҳамда уларни шу даражага етказган малакали устозларнинг тинимсиз ва самарали меҳнати ётибди. Ўзбекистонлик ўқувчилар ҳар йили ўз иқтидорлари, тафаккури ва илмий дунёқараши билан дунё аҳлига ўрнак бўлиб бормоқда.
Халқаро Менделеев олимпиадаси каби нуфузли мусобақаларда қўлга киритилган ҳар бир медал мамлакатимиз ёшларининг илм-фан соҳасидаги улкан салоҳиятини намойиш этибгина қолмай, Ўзбекистонни халқаро илмий доираларда янада юқори даражага кўтаришга хизмат қилади.
Мазкур олимпиада ғолиблари, давлатимиз томонидан катта миқдордаги пул мукофотлари билан тақдирланади. Бу эса юртимизда фан ва билимга қизиқувчи, ўз қобилиятини намоён этган ёш истеъдодларга давлат томонидан эътибор ва ғамхўрлик нақадар катта эканлигини яна бир бор тасдиқлайди.
Zamin.uz таҳририяти олимпиадада ютуқларни қўлга киритган барча ёшларимизни самимий табриклайди ва келажакда ҳам катта муваффақиятлар тилайди! Илм йўлида зафарларингиз кўп бўлсин!
…