Президент: ёзда 6 миллион ёшлар банд бўлади — “Ҳар бир кун – имконият”
15 май куни Президент Шавкат Мирзиёев раҳбарлигида мактаб таълимига бағишланган селектор йиғилиши бўлиб ўтди. Йиғилишда таълим сифати, устувор йўналишлар билан бир қаторда ёшларнинг таътил пайтидаги бўш вақтини мазмунли ташкил қилиш масаласи алоҳида эътибор марказида бўлди.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
“Баркамол авлод”, “Ёшлик” ва Ўқувчи ёшлар маркази — ягона тизимда
Ҳозирги кунда мамлакат бўйлаб фаолият юритаётган 219 та “Баркамол авлод” мактаби 350 минг болани қамраб олган. Шунингдек, 14 та ҳудудда “Ёшлик” спорт жамияти ва Республика ўқувчи ёшлар маркази мавжуд. Йиғилишда бу ташкилотларни ягона тизимга бирлаштириш ва уларни замонавий, креатив йўналишлар асосида қайта жиҳозлаш вазифаси қўйилди.
Эндиликда бу марказларда инглиз тили, сунъий интеллект, дастурлаш, графика ва анимация каби инновацион тўгараклар ташкил этилади. Қорақалпоғистон, Хоразм, Самарқанд, Бухоро ва Тошкентдаги марказларда эса камида 100 ўринли “Болалар туризм базаси” фаолият бошлайди.
Ёшлар учун ёз — фақат таътил эмас, имконият майдони
Саноқли кунлардан сўнг 6 миллиондан зиёд ўқувчи ва 1 миллиондан ортиқ талабалар таътилга чиқади. Президент таъкидлаганидек, ёз ойлари — фақат дам олиш учун эмас, балки ёшларнинг ижодий, интеллектуал ва жисмоний салоҳиятини ривожлантириш учун ҳам катта имконият.
Шу муносабат билан барча ҳокимлар ва таълим тизими раҳбарларига махсус топшириқлар берилди. Хусусан:
Кенг қамровли лойиҳалар ва ёзги ҳаракатлар
Президент томонидан эълон қилинган йирик ташаббуслар қуйидагиларни қамраб олади:
Шахсан президент назоратида
Йиғилишда таъкидланганидек, ушбу ташаббусларни амалга ошириш ва самарадорлигини таъминлаш учун махсус штаб ташкил этилади. Ҳар бир лойиҳа, ҳар бир тадбир шахсан президент назоратида бўлади.
Zamin.uz таҳририяти таълим ва ёшлар сиёсатидаги ушбу кенг қамровли ислоҳотлар мамлакат келажаги учун қанчалик муҳим эканини ёритишда давом этади. Сиз ёшлар учун ташкил қилинаётган бундай имкониятларни қандай баҳолайсиз?
“Баркамол авлод”, “Ёшлик” ва Ўқувчи ёшлар маркази — ягона тизимда
Ҳозирги кунда мамлакат бўйлаб фаолият юритаётган 219 та “Баркамол авлод” мактаби 350 минг болани қамраб олган. Шунингдек, 14 та ҳудудда “Ёшлик” спорт жамияти ва Республика ўқувчи ёшлар маркази мавжуд. Йиғилишда бу ташкилотларни ягона тизимга бирлаштириш ва уларни замонавий, креатив йўналишлар асосида қайта жиҳозлаш вазифаси қўйилди.
Эндиликда бу марказларда инглиз тили, сунъий интеллект, дастурлаш, графика ва анимация каби инновацион тўгараклар ташкил этилади. Қорақалпоғистон, Хоразм, Самарқанд, Бухоро ва Тошкентдаги марказларда эса камида 100 ўринли “Болалар туризм базаси” фаолият бошлайди.
Ёшлар учун ёз — фақат таътил эмас, имконият майдони
Саноқли кунлардан сўнг 6 миллиондан зиёд ўқувчи ва 1 миллиондан ортиқ талабалар таътилга чиқади. Президент таъкидлаганидек, ёз ойлари — фақат дам олиш учун эмас, балки ёшларнинг ижодий, интеллектуал ва жисмоний салоҳиятини ривожлантириш учун ҳам катта имконият.
Шу муносабат билан барча ҳокимлар ва таълим тизими раҳбарларига махсус топшириқлар берилди. Хусусан:
- Бaрча таълим муассасаларидаги спорт майдонлари ва ўқув хоналари ёшлар ихтиёрига берилади;
- У ерда фан, спорт ва касб тўгараклари ташкил этилади;
- Баъзи мактабларда ўқиш даражаси паст бўлган фанлар бўйича энг яхши мутахассислар жалб қилиниб, 6 соатлик ўқув курслари ташкил қилинади.
Кенг қамровли лойиҳалар ва ёзги ҳаракатлар
Президент томонидан эълон қилинган йирик ташаббуслар қуйидагиларни қамраб олади:
- 900 дан ортиқ театр, маданият уйлари ва концерт заллари;
- 1,5 мингга яқин спорт майдончаси;
- 200 та оромгоҳ ва 2 мингдан зиёд туризм объектлари ёшлар учун фаолият олиб боради;
- “Ибрат фарзандлари”, “Қизлар академияси”, “Мутолаа” лойиҳалари орқали ёшлар мактаб ва оромгоҳларда қўллаб-қувватланади;
- 100 минг нафар ўқувчи учун “кундузги оромгоҳ”лар йўлга қўйилади;
- “Заковат” интеллектуал ўйинининг мактаб лигаси ташкил этилади;
- “Рақамли авлод” ва “Рақамли авлод қизлари” лойиҳалари орқали 50 мингдан зиёд ёш IT ва киберспорт йўналишларида таълим олади;
- “Менинг маҳаллам – менинг фахрим” лойиҳаси орқали 100 минг ёш волонтёрликка жалб этилади;
- Барча сунъий ва табиий сув ҳавзаларида хавфсизлик таъминланган ҳолда фаолият ташкил этилади;
- “Ёшлар туризми ойлиги” доирасида 1 миллион ёшга экскурсиялар ташкил этилади.
Шахсан президент назоратида
Йиғилишда таъкидланганидек, ушбу ташаббусларни амалга ошириш ва самарадорлигини таъминлаш учун махсус штаб ташкил этилади. Ҳар бир лойиҳа, ҳар бир тадбир шахсан президент назоратида бўлади.
Zamin.uz таҳририяти таълим ва ёшлар сиёсатидаги ушбу кенг қамровли ислоҳотлар мамлакат келажаги учун қанчалик муҳим эканини ёритишда давом этади. Сиз ёшлар учун ташкил қилинаётган бундай имкониятларни қандай баҳолайсиз?
…