Президент: ёзда 6 миллион ёшлар банд бўлади — “Ҳар бир кун – имконият”

·721·Ўзбекистон
Президент: ёзда 6 миллион ёшлар банд бўлади — “Ҳар бир кун – имконият”
15 май куни Президент Шавкат Мирзиёев раҳбарлигида мактаб таълимига бағишланган селектор йиғилиши бўлиб ўтди. Йиғилишда таълим сифати, устувор йўналишлар билан бир қаторда ёшларнинг таътил пайтидаги бўш вақтини мазмунли ташкил қилиш масаласи алоҳида эътибор марказида бўлди.

“Баркамол авлод”, “Ёшлик” ва Ўқувчи ёшлар маркази — ягона тизимда

Ҳозирги кунда мамлакат бўйлаб фаолият юритаётган 219 та “Баркамол авлод” мактаби 350 минг болани қамраб олган. Шунингдек, 14 та ҳудудда “Ёшлик” спорт жамияти ва Республика ўқувчи ёшлар маркази мавжуд. Йиғилишда бу ташкилотларни ягона тизимга бирлаштириш ва уларни замонавий, креатив йўналишлар асосида қайта жиҳозлаш вазифаси қўйилди.

Эндиликда бу марказларда инглиз тили, сунъий интеллект, дастурлаш, графика ва анимация каби инновацион тўгараклар ташкил этилади. Қорақалпоғистон, Хоразм, Самарқанд, Бухоро ва Тошкентдаги марказларда эса камида 100 ўринли “Болалар туризм базаси” фаолият бошлайди.

Ёшлар учун ёз — фақат таътил эмас, имконият майдони

Саноқли кунлардан сўнг 6 миллиондан зиёд ўқувчи ва 1 миллиондан ортиқ талабалар таътилга чиқади. Президент таъкидлаганидек, ёз ойлари — фақат дам олиш учун эмас, балки ёшларнинг ижодий, интеллектуал ва жисмоний салоҳиятини ривожлантириш учун ҳам катта имконият.

Шу муносабат билан барча ҳокимлар ва таълим тизими раҳбарларига махсус топшириқлар берилди. Хусусан:
  • Бaрча таълим муассасаларидаги спорт майдонлари ва ўқув хоналари ёшлар ихтиёрига берилади;
  • У ерда фан, спорт ва касб тўгараклари ташкил этилади;
  • Баъзи мактабларда ўқиш даражаси паст бўлган фанлар бўйича энг яхши мутахассислар жалб қилиниб, 6 соатлик ўқув курслари ташкил қилинади.

Кенг қамровли лойиҳалар ва ёзги ҳаракатлар

Президент томонидан эълон қилинган йирик ташаббуслар қуйидагиларни қамраб олади:
  • 900 дан ортиқ театр, маданият уйлари ва концерт заллари;
  • 1,5 мингга яқин спорт майдончаси;
  • 200 та оромгоҳ ва 2 мингдан зиёд туризм объектлари ёшлар учун фаолият олиб боради;
  • “Ибрат фарзандлари”, “Қизлар академияси”, “Мутолаа” лойиҳалари орқали ёшлар мактаб ва оромгоҳларда қўллаб-қувватланади;
  • 100 минг нафар ўқувчи учун “кундузги оромгоҳ”лар йўлга қўйилади;
  • “Заковат” интеллектуал ўйинининг мактаб лигаси ташкил этилади;
  • “Рақамли авлод” ва “Рақамли авлод қизлари” лойиҳалари орқали 50 мингдан зиёд ёш IT ва киберспорт йўналишларида таълим олади;
  • “Менинг маҳаллам – менинг фахрим” лойиҳаси орқали 100 минг ёш волонтёрликка жалб этилади;
  • Барча сунъий ва табиий сув ҳавзаларида хавфсизлик таъминланган ҳолда фаолият ташкил этилади;
  • “Ёшлар туризми ойлиги” доирасида 1 миллион ёшга экскурсиялар ташкил этилади.

Шахсан президент назоратида

Йиғилишда таъкидланганидек, ушбу ташаббусларни амалга ошириш ва самарадорлигини таъминлаш учун махсус штаб ташкил этилади. Ҳар бир лойиҳа, ҳар бир тадбир шахсан президент назоратида бўлади.

Zamin.uz таҳририяти таълим ва ёшлар сиёсатидаги ушбу кенг қамровли ислоҳотлар мамлакат келажаги учун қанчалик муҳим эканини ёритишда давом этади. Сиз ёшлар учун ташкил қилинаётган бундай имкониятларни қандай баҳолайсиз?
Мактаб ТаълимиЁшлар МаънавиятиИнновацион ТўгаракларПрезидент ТашаббуслариИжодий ИмкониятларСпорт Фаолияти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда поезд ва автобуслар учун ягона тарифлар жорий этилмоқдаТошкентда поезд ва автобуслар учун ягона тарифлар жорий этилмоқдаБугун, 13:411-синф қабули бошланмоқда: ота-оналар нималарни билиши керак?1-синф қабули бошланмоқда: ота-оналар нималарни билиши керак?Бугун, 13:13Ўзбекистон солиқ тизими 2030 йилгача тўлиқ рақамлаштириладиЎзбекистон солиқ тизими 2030 йилгача тўлиқ рақамлаштириладиБугун, 10:58Сентябрдан автобусларда йўл ҳақини тўлашнинг янги тартиби кучга кирадиСентябрдан автобусларда йўл ҳақини тўлашнинг янги тартиби кучга кирадиБугун, 10:50Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашдиЎзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашдиБугун, 10:35Аҳоли мурожаатларини пайсалга солган 19 нафар амалдор ишдан олиндиАҳоли мурожаатларини пайсалга солган 19 нафар амалдор ишдан олиндиБугун, 08:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди