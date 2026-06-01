Давлат идораларининг экологик самарадорлиги янгича усулда баҳоланади

·69·Ўзбекистон
Давлат идораларининг экологик самарадорлиги янгича усулда баҳоланади

Глобал иқлим ўзгаришлари ва атроф-муҳит муҳофазаси бутун дунёда бўлгани каби юртимизда ҳам энг устувор вазифалардан бирига айланмоқда. Ўзбекистонда давлат бошқаруви ва маҳаллий ҳокимият тизимини тубдан “яшиллаштириш” мақсадида янги, ўзига хос назорат механизмини жорий этиш ташаббуси илгари сурилди. Эндиликда вазирлик, идора ва ҳокимликларнинг фаолияти уларнинг табиатга бўлган муносабати ҳамда ресурсларни қанчалик тежаётганига қараб махсус рейтинг орқали баҳолаб борилади.

Бу тизим давлат идораларини янада оқилона ва заминга меҳр билан ёндашиб ишлашга ундаши шубҳасиз. Саҳифамиздан узоқлашманг, муҳокамага қўйилган ҳукумат қарори лойиҳасининг энг қизиқарли жиҳатлари, “яшил офис” тамойиллари ва идоралар қайси тоифаларга ажратилиши ҳақида батафсил маълумот берамиз!

“Яшил рейтинг” ва уни ким назорат қилади?

Ҳукуматнинг муҳокамага қўйилган янги қарори лойиҳасига кўра, республика ва маҳаллий даражадаги барча ижро этувчи ҳокимият органларининг экологик самарадорлиги доимий равишда кузатув остига олинади. Ушбу янги рейтинг тизимини юритиш ва назорат қилиш масъулияти Экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси зиммасига юкланмоқда.

Энг муҳими, ушбу жараёнда шаффофлик тўлиқ таъминланади:

  • Очиқ маълумотлар: Ҳар бир ташкилотнинг тўплаган баллари ва эришган натижалари ҳар йили қўмитанинг расмий сайтида эълон қилиб борилади.

  • Махсус платформа: Кенг жамоатчилик учун барча кўрсаткичлар янги ташкил этиладиган greencities.uz электрон платформасига жойлаштирилади. Бу ерда исталган фуқаро ўз ҳудудидаги ҳокимлик ёки вазирликнинг “яшил”лик даражасини кузатиши мумкин.

Давлат идораларидаги “яшил офис” инқилоби

Ушбу лойиҳа шунчаки қуруқ баҳолашдан иборат эмас, у давлат идораларининг кундалик иш услубини бутунлай ўзгартиришни назарда тутади. Идораларда замонавий “яшил офис” тамойилларини қарор топтириш учун бир қатор муҳим чора-тадбирлар ҳаётга татбиқ этилади.

Идоралар ичида амалга ошириладиган асосий ўзгаришлар билан қуйидаги жадвал орқали танишиб чиқишингиз мумкин:

Тартиб ва тамойиллар

Амалга ошириладиган аниқ чора-тадбирлар

Рақамлаштириш ва тежамкорлик

Қоғозбозликка чек қўйиш, қоғоз сарфини кескин қисқартириш ва электрон ҳужжат айланиш тизимини максимал даражада кенгайтириш.

Инновацион технологиялар

Идора биноларида сув ва энергияни тежайдиган замонавий қурилмаларни ўрнатиш, хоналарда чиқиндиларни алоҳида турларга қараб саралашни йўлга қўйиш.

Муқобил энергия манбалари

Давлат ташкилотлари биноларига қуёш панеллари ва бошқа қайта тикланувчи энергия қурилмаларини ўрнатиш орқали экологик соф қувватдан фойдаланиш.

Ходимларни фаоллаштириш

Табиатни асраш ташаббусларида фаол бўлган ходимларни молиявий ва маънавий рағбатлантириш, экологик мезонларни иш самарадорлиги кўрсаткичларига (KPI) киритиш ҳамда ҳар йили “яшил ҳисобот” тайёрлаш.

Баҳолашнинг бош мезонлари: Идораларнинг иши шунчаки юзаки кузатилмайди. Экологик самарадорликни аниқлашда табиий бойликлардан унумли фойдаланиш, “яшил иқтисодиёт” қоидаларини ҳаётга татбиқ этиш, рақамли технологияларни қўллаш ва ходимлар ўртасида экологик тарғиботни нечоғлик тўғри йўлга қўйилгани бош мезон бўлиб хизмат қилади.

Уч хил тоифа: Ким қайси ўриндан жой олади?

Ўтказилган жиддий таҳлиллар ва тўпланган баллар якунига кўра, республикамиздаги барча давлат органлари ўз фаолиятининг натижасига қараб учта асосий самарадорлик гуруҳига ажратилади:

  1. Юқори самарадорлик тоифаси — Энергия ва сувни максимал тежаган, “яшил офис” қоидаларига тўлиқ риоя қилган намунали идоралар.

  2. Ўртача самарадорлик тоифаси — Экологик тизимга эътибор қаратаётган, аммо ҳали камчиликлари мавжуд ташкилотлар.

  3. Паст самарадорлик тоифаси — Ресурсларни исроф қилаётган ва экологик янгиликларни жорий этишда ортда қолаётган тузилмалар.

Ушбу тизимнинг йўлга қўйилиши давлат хизматчиларининг ҳам, оддий фуқароларнинг ҳам экологик маданиятини юксалтиришга ва она табиатимизни асраб-авайлашга катта ҳисса қўшиши шубҳасиз.

Юртимиздаги энг қизиқарли, фойдали ва ижтимоий ҳаётимизга оид қайноқ янгиликларни биз билан кузатиб боринг, азиз ўқувчилар! Саҳифамиздан узоқлашманг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Апрель ойи учун 143,6 млрд сўм кэшбек тасдиқландиБугун, 08:14Бухоро чўлида катта кўл пайдо бўлдиБугун, 07:25Ўзбекистон Афғонистонга қишлоқ хўжалиги уруғликларини етказиб бердиБугун, 04:54Ўзбекистон ва Ҳонгконг ўртасида янги авиарейслар йўлга қўйилиши мумкинБугун, 04:48Президентнинг қарори бўйича ёшларга 100 млн сўмгача имтиёзли кредитлар бериладиКеча, 11:02Ўзбекистонлик ҳожиларнинг юртга қайтиш санаси маълум бўлдиКеча, 09:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди