Ўзбекистон делегацияси Венадаги БМТ анжуманида тарихий маъруза қилди
Глобал хавфсизлик ва ҳуқуқ-тартиботни таъминлаш борасида дунё ҳамжамиятининг нигоҳи Австрия пойтахтига қаратилди, азиз мухлислар! Бугун Вена шаҳрида халқаро майдондаги энг йирик ва таъсирчан платформа — БМТнинг Жиноятчиликнинг олдини олиш ва жиноий одил судлов комиссиясининг юқор даражадаги 35-сессияси ўз ишини бошлади. Сайёрамизнинг 175 та мамлакатидан 1,5 мингдан ортиқ юқори мартабали давлат арбоблари, вазирлар ва етакчи халқаро экспертларни бир даврага жамлаган ушбу йирик саммит Янги Ўзбекистон дипломатияси ва давлат сиёсати учун чинакам янги, шонли тарихий саҳифани очиб берди.
Халқаро аренада Ватанимизнинг обрў-эътибори қай даражада юксалаётгани ва дунё етакчиларининг эътирофи ҳақида билишни истайсизми? Саҳифамиздан узоқлашманг, Вена саммитида юртимизга кўрсатилган мисли кўрилмаган эҳтиром, Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева бошчилигидаги Ўзбекистон делегациясининг илк тарихий чиқиши ҳамда долзарб ташаббуслар тафсилотлари билан сизни яқиндан таништирамиз!
Жаҳон ҳамжамиятининг мутлақ эътирофи ва юксак эҳтиром
Вена халқаро анжуманида Ўзбекистон вакилларига кўрсатилаётган алоҳида ҳурмат-эҳтиром шунчаки тасодиф эмас. Бу — Муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев томонидан олиб борилаётган узоқни кўзлаган доно стратегик ислоҳотлар, жамиятда инсон қадрини улуғлашга қаратилган халқчил сиёсат ва мамлакатимизнинг илгари сураётган фаол халқаро ташаббуслари жаҳон миқёсида тўлиқ ва бир овоздан тан олинганининг ёрқин маҳсулидир.
Қувонарлиси шундаки, шу йилнинг апрель ойида юртимиз ўз тарихида илк маротаба ушбу нуфузли БМТ Комиссиясининг расмий аъзолигига қабул қилинган эди. Бугун эса анжуманнинг очилиш қисмида Ўзбекистон делегацияси барча иштирокчи давлатлар ичида биринчи бўлиб Миллий маъруза билан минбарга таклиф этилди! Бутун дунё вакиллари қаршисида биринчи бўлиб сўз бошлаш Ватанимиз учун улкан шарафдир!
Инсон ҳуқуқлари ва адолат мезонлари: Саида Мирзиёеванинг нутқи
Саммитда Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева бошчилигидаги Ўзбекистон делегацияси юртимизда сўнгги йилларда амалга оширилаётган туб бурилишлар ҳақида атрофлича тўхталиб ўтди. С. Мирзиёева ўз нутқида Янги Ўзбекистонда одил судлов тизимини мустаҳкамлаш, хотин-қизлар ва гўдаклар (болалар) ҳуқуқларини қонуний ҳимоя қилиш, жиноятчиликнинг барвақт олдини олиш (профилактикаси) ҳамда ўсиб келаётган ёш авлодни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш борасидаги ютуқларни алоҳида баён этди.
Саида Мирзиёеванинг Вена минбаридаги қатъий чақириғи: «Биз яшаётган замонда кибержиноятчилик, коррупция ва оилавий зўравонлик каби иллатлар ҳеч қандай чегара билмайди. Шу боис, ушбу глобал таҳдидларга қарши фақатгина очиқ ва самимий мулоқот, ўзаро тажриба алмашиш ҳамда мустаҳкам халқаро ҳамкорлик ришталарини боғлаш орқали биргаликда самарали кураша оламиз».
Глобал таҳдидларга қарши курашнинг устувор йўналишлари
Бугунги кунда дунё ҳамжамияти биргаликда ечим топиши керак бўлган асосий муаммолар ва Ўзбекистоннинг бу борадаги қатъий позицияси қуйидаги таҳлилий жадвалда яққол ифодаланган:
🌐 Хавфсизликка таҳдидлар
🛠️ Курашиш усуллари
🎯 Кутилаётган натижа
Кибержиноятчилик (рақамли фирибгарлик)
Замонавий ИТ-технологиялар орқали халқаро тажриба алмашиш.
Виртуал маконда хавфсизликни таъминлаш.
Коррупция (инсон омили)
Давлат органлари фаолиятида шаффофлик ва очиқ мулоқотни кучайтириш.
Жамиятда адолат ва одил судлов устуворлиги.
Оилавий зўравонлик
Аёллар ва болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи қонунчиликни қатъийлаштириш.
Соғлом ва зўравонликдан холи ижтимоий муҳит.
Ҳа, азиз юртдошлар, Ўзбекистоннинг БМТдек нуфузли ташкилотнинг юқори минбаридан туриб глобал муаммоларга ечим таклиф этаётгани ва ўз тажрибаси билан ўртоқлашаётгани барчамизга фахр-ифтихор бағишлайди. Юртимизда инсон ҳуқуқлари ва адолатни қарор топтириш йўлидаги ислоҳотлар жаҳон аҳли томонидан олқишланмоқда.
Ватанимиз дипломатиясининг халқаро майдондаги тарихий зафарлари, дунё ҳамжамиятидаги ўрни ва энг қайноқ, қувончли янгиликларни биз билан кузатиб боринг, азиз ўқувчилар!
…