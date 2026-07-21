22 июль об-ҳавоси: айрим ҳудудларда ёмғир, кучли шамол кутилмоқда
«Ўзгидромет» 22 июль, чоршанба кунига мўлжалланган об-ҳаво маълумотларини эълон қилди. Прогнозга кўра, республиканинг аксарият ҳудудларида ёғингарчилик кузатилмайди, ҳаво ҳарорати эса 39 даражадан юқорига кўтарилмайди. Айрим вилоятларда кучли шамол, тоғли ҳудудларда эса ёмғир ва сел хавфи сақланиб қолади.
Пойтахтда ҳаво бир оз булутли бўлиб, кун давомида ёғингарчилик кутилмайди. Ғарбдан эсувчи шамол 3–8 метр/секунд тезликда бўлади, айрим пайтларда 12–14 метр/секундгача кучайиб, чанг-тўзонни юзага келтириши мумкин. Ҳарорат кечаси 23–25 даража, кундузи 32–34 даража атрофида бўлади.
Қорақалпоғистон Республикаси ҳамда Хоразм вилоятида ҳам қуруқ ва бир оз булутли об-ҳаво сақланади. Шарқий шамол 7–12 метр/секунд тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 20–25 даража, кундузи 30–35 даража бўлиши кутилмоқда.
Бухоро ва Навоий вилоятларида ёғингарчилик эҳтимоли йўқ. Ҳаво бир оз булутли бўлиб, кундузи 32–37 даража, кечаси эса 20–25 даража илиқ бўлади.
Тошкент, Сирдарё, Жиззах ва Самарқанд вилоятларида ҳам қуруқ об-ҳаво ҳукм суради. Шамол ғарбдан шарққа йўналишини ўзгартириб, 7–12 метр/секунд тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 20–25 даража, кундузи 30–35 даражагача кўтарилади.
Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида энг иссиқ об-ҳаво кузатилади. Бу ҳудудларда кундузи ҳаво 34–39 даражагача қизийди. Шамол баъзи жойларда 20–22 метр/секундгача кучайиб, чанг-тўзонлар кузатилиши мумкин.
Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларида эса об-ҳаво нисбатан салқинроқ бўлади. Айрим жойларда қисқа муддатли ёмғир ёғиши ва момақалдироқ бўлиши эҳтимол қилинмоқда. Ҳарорат кечаси 20–25 даража, кундузи 28–33 даражани ташкил этади.
Тоғолди ва тоғли ҳудудларда ҳам қисқа муддатли ёмғирлар ва момақалдироқ кутилмоқда. Шунингдек, Тошкент, Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларининг тоғли ҳудудларида сел-сув тошқинлари юзага келиши хавфи мавжуд. Шамол айрим жойларда 13–18 метр/секундгача кучайиши мумкин.
…