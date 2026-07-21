22 июль об-ҳавоси: айрим ҳудудларда ёмғир, кучли шамол кутилмоқда

·51·Ўзбекистон
22 июль об-ҳавоси: айрим ҳудудларда ёмғир, кучли шамол кутилмоқда

«Ўзгидромет» 22 июль, чоршанба кунига мўлжалланган об-ҳаво маълумотларини эълон қилди. Прогнозга кўра, республиканинг аксарият ҳудудларида ёғингарчилик кузатилмайди, ҳаво ҳарорати эса 39 даражадан юқорига кўтарилмайди. Айрим вилоятларда кучли шамол, тоғли ҳудудларда эса ёмғир ва сел хавфи сақланиб қолади.

Пойтахтда ҳаво бир оз булутли бўлиб, кун давомида ёғингарчилик кутилмайди. Ғарбдан эсувчи шамол 3–8 метр/секунд тезликда бўлади, айрим пайтларда 12–14 метр/секундгача кучайиб, чанг-тўзонни юзага келтириши мумкин. Ҳарорат кечаси 23–25 даража, кундузи 32–34 даража атрофида бўлади.

Қорақалпоғистон Республикаси ҳамда Хоразм вилоятида ҳам қуруқ ва бир оз булутли об-ҳаво сақланади. Шарқий шамол 7–12 метр/секунд тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 20–25 даража, кундузи 30–35 даража бўлиши кутилмоқда.

Бухоро ва Навоий вилоятларида ёғингарчилик эҳтимоли йўқ. Ҳаво бир оз булутли бўлиб, кундузи 32–37 даража, кечаси эса 20–25 даража илиқ бўлади.

Тошкент, Сирдарё, Жиззах ва Самарқанд вилоятларида ҳам қуруқ об-ҳаво ҳукм суради. Шамол ғарбдан шарққа йўналишини ўзгартириб, 7–12 метр/секунд тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 20–25 даража, кундузи 30–35 даражагача кўтарилади.

Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида энг иссиқ об-ҳаво кузатилади. Бу ҳудудларда кундузи ҳаво 34–39 даражагача қизийди. Шамол баъзи жойларда 20–22 метр/секундгача кучайиб, чанг-тўзонлар кузатилиши мумкин.

Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларида эса об-ҳаво нисбатан салқинроқ бўлади. Айрим жойларда қисқа муддатли ёмғир ёғиши ва момақалдироқ бўлиши эҳтимол қилинмоқда. Ҳарорат кечаси 20–25 даража, кундузи 28–33 даражани ташкил этади.

Тоғолди ва тоғли ҳудудларда ҳам қисқа муддатли ёмғирлар ва момақалдироқ кутилмоқда. Шунингдек, Тошкент, Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларининг тоғли ҳудудларида сел-сув тошқинлари юзага келиши хавфи мавжуд. Шамол айрим жойларда 13–18 метр/секундгача кучайиши мумкин.

ЎзгидрометҚорақалпоғистонХоразмБухороТошкент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда 3363 та сохта чек орқали 1,4 млрд сўм талон-торож қилинди...Тошкентда 3363 та сохта чек орқали 1,4 млрд сўм талон-торож қилинди...Бугун, 13:49Ўзбекистон АЭСи учун Беларус тажрибаси жалб этиладиЎзбекистон АЭСи учун Беларус тажрибаси жалб этиладиКеча, 23:34Жиззахда 3106 та сохта чек орқали 1,9 млрд сўмлик фирибгарлик фош этилдиЖиззахда 3106 та сохта чек орқали 1,9 млрд сўмлик фирибгарлик фош этилдиКеча, 18:14Самарқандда қадимий ҳукмдорлар саройи излари топилдиСамарқандда қадимий ҳукмдорлар саройи излари топилдиКеча, 17:05776 та давлат стипендияси ажратилди: 187 таси Президентники776 та давлат стипендияси ажратилди: 187 таси ПрезидентникиКеча, 12:57Кутилмаган ўзгариш: эртадан Ўзбекистонда ҳарорат пасаядиКутилмаган ўзгариш: эртадан Ўзбекистонда ҳарорат пасаядиКеча, 12:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди