Шавкат Мирзиёев Экология бўйича муҳим ташаббусларни илгари сурди
Кўҳна ва ҳамиша навқирон Самарқанд шаҳри навбатдаги нуфузли халқаро анжуманга мезбонлик қилди. Самарқандда бўлиб ўтган Глобал экологик жамғарманинг саккизинчи ассамблеяси иштирокчиларига самимий қутлов йўллаган Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев бугунги кунда глобал миқёсда кузатилаётган иқлим ўзгариши, чуқурлашиб бораётган сув тақчиллиги ҳамда ерларнинг чўлланиши Марказий Осиё минтақаси учун энг хавфли ва долзарб таҳдидлар сирасига киришини алоҳида таъкидлаб ўтди.
Давлат раҳбари ўз нутқида аянчли статистик маълумотларга тўхталди: айни пайтда минтақамизда истиқомат қилаётган қарийб 37 миллион аҳоли сув танқислиги даражаси юқори бўлган ҳудудларда яшашга мажбур бўлмоқда. Нуфузли Жаҳон банкининг прогноз таҳлилларига кўра, агар вазият шу зайилда давом этса, 2050 йилга бориб бу кўрсаткич икки баробарга ортиб, 75 миллион нафарга етиши ҳеч гап эмас.
Экологик трансформация — янги тараққиёт модели
Президентимиз Ўзбекистон атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва экологик трансформация жараёнларини мамлакатнинг янги тараққиёт модели сифатида қабул қилганини маълум қилди. Бу йўналишда юртимизда бешта йирик миллий лойиҳа ҳаётга изчил тадбиқ этилмоқда:
Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш;
Чиқиндиларни комплекс бошқариш тизимини такомиллаштириш;
Кенг қамровли кўкаламзорлаштириш тадбирлари;
Экологик таълим-тарбия тизимини юксалтириш;
Биохилма-хилликни асраб-авайлаш.
Шунингдек, давлатимиз томонидан 2030 йилга қадар муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар майдонини 21 фоизгача кенгайтириш, ҳавога чиқариладиган зарарли ташламаларни сезиларли даражада камайтириш ҳамда маиший чиқиндилардан муқобил энергия ишлаб чиқариш қувватларини кескин ошириш режалаштирилган.
Глобал аҳамиятга эга бўлган инқилобий ташаббуслар
Олий даражадаги анжуманда Давлат раҳбари томонидан минтақа ва жаҳон экологик барқарорлигини таъминлашга қаратилган қатор муҳим ва ёқимли ташаббуслар илгари сурилди:
Яшил пойтахт: Самарқанд шаҳрини «Марказий Осиёнинг яшил инвестициялар ва инновациялар пойтахти» деб эълон қилиш таклиф этилди.
Илмий платформа: Нуфузли Колумбия университети билан ҳамкорликда ҳудудларни яшил иқтисодиёт тамойиллари асосида ривожлантирувчи Улуғбек номидаги Барқарор ривожланиш илмий-тадқиқот институти ташкил этилади.
Минтақавий шериклик: Иқлим ўзгариши ва гидрометеорология миллий марказини тузиш, Қозоғистон билан шерикликда «Тоза ҳаво» давлатлараро консорциумини ишга тушириш ҳамда Оролбўйида янги «чўл иқтисодиёти» ташаббусини амалга ошириш устувор вазифа сифатида кўрсатилди.
Инвестиция форуми ва Глобал донорликка қадам
Президент Шавкат Мирзиёев ўз нутқида истиқболдаги режалар билан ҳам ўртоқлашди. Жумладан, 2027 йилда бўлиб ўтадиган анъанавий Тошкент инвестиция форуми бутунлай «Барқарор ривожланиш ва яшил инвестициялар» мавзусига бағишланади. Мазкур иқтисодий анжуман доирасида йирик «Eco Expo Central Asia» халқаро кўргазмаси ҳам ташкил этилади.
Муҳим ташаббус ва лойиҳалар
Кутилаётган натижалар ва мақсадлар
Донор мамлакатлар сафига қўшилиш
Экологик лойиҳаларни молиялаштириш ва халқаро ҳамкорликни кенгайтириш
Табиий ҳудудлар майдонини 21% га етказиш
Экологик мувозанат ва биохилма-хилликни сақлаш
Улуғбек номидаги илмий институт
Яшил иқтисодиёт соҳасида замонавий илмий платформа яратиш
Энг диққатга сазовор янгиликлардан бири — Ўзбекистон Глобал экологик жамғарманинг донор мамлакатлари қаторига қўшилишга тўлиқ тайёр эканини билдирди. Бу қадам йирик экологик дастурларни молиялаштириш ва минтақавий дўстлик алоқаларини янги босқичга олиб чиқади.
Таҳририят эътирофи: Юртимиз раҳбари томонидан илгари сурилган ушбу глобал дастурлар Марказий Осиёда хавфсиз ва фаровон келажак пойдеворини яратишга хизмат қилади. Мазкур ассамблея экологик хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида янги минтақавий ҳамкорлик архитектурасини шакллантиришда тарихий майдон бўлиши шубҳасиздир.
Юртимиздаги энг муҳим экологик лойиҳалар, халқаро анжуманлар ва ҳаётимизга оид энг сара, фойдали янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан бирргаликда кузатиб боринг!
…