Шавкат Мирзиёев Экология бўйича муҳим ташаббусларни илгари сурди

·48·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев Экология бўйича муҳим ташаббусларни илгари сурди
Аудио версияси

Кўҳна ва ҳамиша навқирон Самарқанд шаҳри навбатдаги нуфузли халқаро анжуманга мезбонлик қилди. Самарқандда бўлиб ўтган Глобал экологик жамғарманинг саккизинчи ассамблеяси иштирокчиларига самимий қутлов йўллаган Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев бугунги кунда глобал миқёсда кузатилаётган иқлим ўзгариши, чуқурлашиб бораётган сув тақчиллиги ҳамда ерларнинг чўлланиши Марказий Осиё минтақаси учун энг хавфли ва долзарб таҳдидлар сирасига киришини алоҳида таъкидлаб ўтди.

Давлат раҳбари ўз нутқида аянчли статистик маълумотларга тўхталди: айни пайтда минтақамизда истиқомат қилаётган қарийб 37 миллион аҳоли сув танқислиги даражаси юқори бўлган ҳудудларда яшашга мажбур бўлмоқда. Нуфузли Жаҳон банкининг прогноз таҳлилларига кўра, агар вазият шу зайилда давом этса, 2050 йилга бориб бу кўрсаткич икки баробарга ортиб, 75 миллион нафарга етиши ҳеч гап эмас.

Экологик трансформация — янги тараққиёт модели

Президентимиз Ўзбекистон атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва экологик трансформация жараёнларини мамлакатнинг янги тараққиёт модели сифатида қабул қилганини маълум қилди. Бу йўналишда юртимизда бешта йирик миллий лойиҳа ҳаётга изчил тадбиқ этилмоқда:

  1. Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш;

  2. Чиқиндиларни комплекс бошқариш тизимини такомиллаштириш;

  3. Кенг қамровли кўкаламзорлаштириш тадбирлари;

  4. Экологик таълим-тарбия тизимини юксалтириш;

  5. Биохилма-хилликни асраб-авайлаш.

Шунингдек, давлатимиз томонидан 2030 йилга қадар муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар майдонини 21 фоизгача кенгайтириш, ҳавога чиқариладиган зарарли ташламаларни сезиларли даражада камайтириш ҳамда маиший чиқиндилардан муқобил энергия ишлаб чиқариш қувватларини кескин ошириш режалаштирилган.

Глобал аҳамиятга эга бўлган инқилобий ташаббуслар

Олий даражадаги анжуманда Давлат раҳбари томонидан минтақа ва жаҳон экологик барқарорлигини таъминлашга қаратилган қатор муҳим ва ёқимли ташаббуслар илгари сурилди:

  • Яшил пойтахт: Самарқанд шаҳрини «Марказий Осиёнинг яшил инвестициялар ва инновациялар пойтахти» деб эълон қилиш таклиф этилди.

  • Илмий платформа: Нуфузли Колумбия университети билан ҳамкорликда ҳудудларни яшил иқтисодиёт тамойиллари асосида ривожлантирувчи Улуғбек номидаги Барқарор ривожланиш илмий-тадқиқот институти ташкил этилади.

  • Минтақавий шериклик: Иқлим ўзгариши ва гидрометеорология миллий марказини тузиш, Қозоғистон билан шерикликда «Тоза ҳаво» давлатлараро консорциумини ишга тушириш ҳамда Оролбўйида янги «чўл иқтисодиёти» ташаббусини амалга ошириш устувор вазифа сифатида кўрсатилди.

Инвестиция форуми ва Глобал донорликка қадам

Президент Шавкат Мирзиёев ўз нутқида истиқболдаги режалар билан ҳам ўртоқлашди. Жумладан, 2027 йилда бўлиб ўтадиган анъанавий Тошкент инвестиция форуми бутунлай «Барқарор ривожланиш ва яшил инвестициялар» мавзусига бағишланади. Мазкур иқтисодий анжуман доирасида йирик «Eco Expo Central Asia» халқаро кўргазмаси ҳам ташкил этилади.

Муҳим ташаббус ва лойиҳалар

Кутилаётган натижалар ва мақсадлар

Донор мамлакатлар сафига қўшилиш

Экологик лойиҳаларни молиялаштириш ва халқаро ҳамкорликни кенгайтириш

Табиий ҳудудлар майдонини 21% га етказиш

Экологик мувозанат ва биохилма-хилликни сақлаш

Улуғбек номидаги илмий институт

Яшил иқтисодиёт соҳасида замонавий илмий платформа яратиш

Энг диққатга сазовор янгиликлардан бири — Ўзбекистон Глобал экологик жамғарманинг донор мамлакатлари қаторига қўшилишга тўлиқ тайёр эканини билдирди. Бу қадам йирик экологик дастурларни молиялаштириш ва минтақавий дўстлик алоқаларини янги босқичга олиб чиқади.

Таҳририят эътирофи: Юртимиз раҳбари томонидан илгари сурилган ушбу глобал дастурлар Марказий Осиёда хавфсиз ва фаровон келажак пойдеворини яратишга хизмат қилади. Мазкур ассамблея экологик хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида янги минтақавий ҳамкорлик архитектурасини шакллантиришда тарихий майдон бўлиши шубҳасиздир.

Юртимиздаги энг муҳим экологик лойиҳалар, халқаро анжуманлар ва ҳаётимизга оид энг сара, фойдали янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан бирргаликда кузатиб боринг!

Шавкат МирзиёевСамарқандЎзбекистонГлобал экологик жамғармаЖаҳон банки
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эртага мамлакатнинг айрим ҳудудларида ёмғир кутилмоқдаКеча, 18:45Ёшлар учун бизнес ва таълимга имтиёзли кредитлар ажратиш бошланадиКеча, 17:44Пенсионерлар учун санаторийларга йўлланма олишда янги тизим қўлланадиКеча, 17:30Шавкат Мирзиёев Петербургда Путин билан муҳим учрашув ўтказади (фото)Кеча, 16:31Тошкентда иссиқлик таъминоти тизими 2028 йилгача янгиланадиКеча, 12:41Шавкат Мирзиёев Гонконг делегациясини қабул қилди: келишувлар имзоландиКеча, 10:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди