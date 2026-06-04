Пенсионерлар учун санаторийларга йўлланма олишда янги тизим қўлланади
Юртимизда кўп йиллар давомида турли соҳаларда фидокорона меҳнат қилиб, бугунги кунда гаштли кексалик гаштини сураётган муҳтарам фахрийларимиз ва нафақахўрларимиз учун жуда ёқимли ва қувончли янгилик бор! Кекса авлод вакилларининг саломатлигини мустаҳкамлаш ва уларга тиббий-ижтимоий хизмат кўрсатиш сифатини янги босқичга олиб чиқиш мақсадида муҳим ташаббус илгари сурилди.
Ўзбекистон Халқ демократик партияси (ХДП) ҳузуридаги "Мунозара майдони" клубининг навбатдаги йиғилишида нафақа ёшидаги юртдошларимизни ижтимоий қўллаб-қувватлашга қаратилган янги тизим лойиҳаси кенг муҳокама қилинди. Ушбу лойиҳанинг бош мақсади — йиллар давомида йиғилиб қолган ва пенсионерлар учун ортиқча оворагарчилик туғдираётган соғломлаштириш масканларидаги кўп йиллик навбатларга бутунлай чек қўйишдан иборат.
Фахрийлар учун қандай қулайликлар яратилади?
Янги тизим доирасида пенсионерларнинг дам олиши ва сифатли даволанишини таъминлаш учун қуйидаги инқилобий ўзгаришларни амалга ошириш таклиф этилмоқда:
Аъзолик ҳуқуқининг сақланиши: Фуқаролар нафақа ёшига етиб, расман меҳнат фаолиятини якунлаганларидан кейин ҳам ўзлари узоқ йиллар фаолият юритган касаба уюшмаси аъзолигидаги мақомини тўлиқ сақлаб қолишади.
Алоҳида ва адолатли механизм: Тажрибали меҳнат фахрийлари учун идоравий сиҳатгоҳларга бериладиган махсус йўлланмаларни тақсимлашнинг умумий навбатдан мустақил, шаффоф ва алоҳида муқобил тизими ишлаб чиқилади.
Нафақахўрлар ва ишчилар имконияти тенглашади
Мазкур кенг қамровли чора-тадбирлар ҳаётга тадбиқ этилиши натижасида, кекса ёшдаги ҳамюртларимиз ҳам айни пайтда корхона ва ташкилотларда фаолият юритаётган ходимлар билан бир хил шароитда, тенг ҳуқуқлилик асосида замонавий идоравий соғломлаштириш масканлари ҳамда шинам санаторийлардан фойдаланиш имконига эга бўладилар.
Жорий этилаётган қулайликлар
Нафақахўрлар учун кутилаётган натижалар
Касаба уюшмаси аъзолиги
Нафақага чиққандан кейин ҳам имтиёзлардан фойдаланиш
Муқобил тақсимот тизими
Санаторийлардаги узоқ йиллик навбатларнинг тугатилиши
Ижтимоий тенглик
Ишловчи ходимлар билан бир хил мақомда дам олиш
Бу ташаббус юртимизда инсон қадрини улуғлаш, ҳаётини Ватан равнақига бахш этган меҳнат фахрийларини ижтимоий ҳимоя қилишни янада кучайтириш ҳамда уларнинг саломатликларини тиклашга хизмат қилади.
Таҳририятдан иқтибос: Отахон ва онахонларимизнинг соғлиғи – хонадонларимиз файзи ва баракасидир. Кексаларимиз учун яратилаётган бундай қулайликлар уларнинг умрига умр қўшиши шубҳасиз. Давлатимиз ардоғида ҳамиша соғ-саломат бўлинг, азиз фахрийлар!
Юртимиздаги энг сўнгги ижтимоий ислоҳотлар, пенсионерлар ва тиббиёт соҳасидаги муҳим янгиликлар ҳамда ҳаётимизга оид энг сара хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…