Ёшлар учун бизнес ва таълимга имтиёзли кредитлар ажратиш бошланади
Юртимизда истиқомат қилаётган шижоатли, билимли ва ўз бизнесини бошлаш иштиёқида бўлган йигит-қизлар учун ҳақиқий байрам туҳфаси бўладиган жуда ёқимли ва муҳим хушхабар бор! Мамлакатимизда ёш авлод вакилларини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, уларнинг замонавий касбларни эгаллашларига кўмаклашиш ва тадбиркорлик ташаббусларига қанот бахш этиш мақсадида йирик давлат дастурига старт берилди.
Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан мамлакатимизда «Ёшлар бизнеси» дастурини кенг йўлга қўйиш ва изчил амалга ошириш тўғрисидаги махсус қарор (ПҚ-210-сон, 01.06.2026) имзоланди. Мазкур тарихий ташаббус доирасида акциядорлик тижорат «Алоқабанк» томонидан 31 ёшгача бўлган шахслар учун 7 йилгача бўлган узоқ муддатга жозибадор имтиёзли кредитлар ажратиш тизими ишга туширилмоқда. Энг қулай жиҳати, ушбу молиявий кўмакнинг 1 йилгача бўлган даври имтиёзли (асосий қарз тўланмайдиган) муддат ҳисобланади.
Молиявий шартлар ва йўналишлар: Кимга қанча берилади?
Янги тизимга кўра, ажратиладиган маблағларнинг йиллик фоиз ставкаси Марказий банкнинг асосий ставкасига 4 фоизли пункт қўшилган ҳолда белгиланади. Кредит миқдори ёшларнинг танлаган соҳаси ва мақсадларига қараб қуйидаги мезонлар асосида тақсимланади:
20 миллион сўмгача: Замонавий дунё талаби бўлган хорижий тилларни мукаммал ўрганиш, IT (рақамли технологиялар) соҳасини ўзлаштириш ҳамда меҳнат бозорида харидоргир бўлган замонавий касб-ҳунарларга ўқиш истагидаги ёшлар учун;
50 миллион сўмгача: Бугунги кунда трендда бўлган SMM (ижтимоий тармоқлар маркетинги), мобилография, фрилансерлик фаолияти, шахсий интернет-дўконларни ривожлантириш, шунингдек, уй шароитида касаначилик ва тўқимачилик йўналишида ўз лойиҳасини бошламоқчи бўлганлар учун;
100 миллион сўмгача: Аҳоли ўртасида доимий талаб юқори бўлган ширинлик ва нон, қандолат маҳсулотларини сифатли ишлаб чиқариш ҳамда уларнинг савдосини ташкил этиш ниятидаги ёш тадбиркорлар учун.
Мол-мулк гаровисиз кредит: Орзулар учун катта имконият!
Ушбу дастурнинг бўлажак тадбиркорлар учун энг қувончли, кутилган ва ёқимли янгилиги шундаки, 100 миллион сўмгача бўлган микроқарзларни расмийлаштириш учун ҳеч қандай кўчмас мулк ёки қимматбаҳо ашёлар гарови талаб этилмайди!
Кредитнинг максимал миқдори
Гаров шарти
Таъминот турлари
100 000 000 сўмгача
Мутлақо гаровсиз
Суғурта полиси ёки учинчи шахс кафиллиги
Маблағлар фақатгина махсус суғурта полиси ёки яқинларингиз, учинчи шахсларнинг кафиллик ҳужжати асосида қисқа фурсатда тақдим этилади. Бу эса ўз ишини бошлашда бошланғич сармоя ва гаров мулки топишга қийналаётган минглаб ёшларнинг мушкулини осон қилади. Мазкур дастур йигит-қизлар ўртасида ўзини ўзи банд қилиш даражасини кескин ошириш ва инновацион стартап лойиҳаларини ҳаётга тадбиқ этишга қаратилган.
Таҳририят шарҳи: Давлатимиз томонидан яратилган бундай мисли кўрилмаган молиявий қулайлик — ўз келажагини бунёд этишни истаган ҳар бир ёш тадбиркор учун бебаҳо имкониятдир. Вақтни бой бермай, замонавий билимларни эгалланг ва ўз бизнесингизга асос солинг!
Юртимизда ёшлар учун яратилаётган энг сўнгги имтиёзлар, бизнес ва таълим соҳасидаги давлат дастурлари ҳамда ҳаётимизга оид энг сара хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…