Ёшлар учун бизнес ва таълимга имтиёзли кредитлар ажратиш бошланади

·32·Ўзбекистон
Ёшлар учун бизнес ва таълимга имтиёзли кредитлар ажратиш бошланади

Юртимизда истиқомат қилаётган шижоатли, билимли ва ўз бизнесини бошлаш иштиёқида бўлган йигит-қизлар учун ҳақиқий байрам туҳфаси бўладиган жуда ёқимли ва муҳим хушхабар бор! Мамлакатимизда ёш авлод вакилларини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, уларнинг замонавий касбларни эгаллашларига кўмаклашиш ва тадбиркорлик ташаббусларига қанот бахш этиш мақсадида йирик давлат дастурига старт берилди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан мамлакатимизда «Ёшлар бизнеси» дастурини кенг йўлга қўйиш ва изчил амалга ошириш тўғрисидаги махсус қарор (ПҚ-210-сон, 01.06.2026) имзоланди. Мазкур тарихий ташаббус доирасида акциядорлик тижорат «Алоқабанк» томонидан 31 ёшгача бўлган шахслар учун 7 йилгача бўлган узоқ муддатга жозибадор имтиёзли кредитлар ажратиш тизими ишга туширилмоқда. Энг қулай жиҳати, ушбу молиявий кўмакнинг 1 йилгача бўлган даври имтиёзли (асосий қарз тўланмайдиган) муддат ҳисобланади.

Молиявий шартлар ва йўналишлар: Кимга қанча берилади?

Янги тизимга кўра, ажратиладиган маблағларнинг йиллик фоиз ставкаси Марказий банкнинг асосий ставкасига 4 фоизли пункт қўшилган ҳолда белгиланади. Кредит миқдори ёшларнинг танлаган соҳаси ва мақсадларига қараб қуйидаги мезонлар асосида тақсимланади:

  • 20 миллион сўмгача: Замонавий дунё талаби бўлган хорижий тилларни мукаммал ўрганиш, IT (рақамли технологиялар) соҳасини ўзлаштириш ҳамда меҳнат бозорида харидоргир бўлган замонавий касб-ҳунарларга ўқиш истагидаги ёшлар учун;

  • 50 миллион сўмгача: Бугунги кунда трендда бўлган SMM (ижтимоий тармоқлар маркетинги), мобилография, фрилансерлик фаолияти, шахсий интернет-дўконларни ривожлантириш, шунингдек, уй шароитида касаначилик ва тўқимачилик йўналишида ўз лойиҳасини бошламоқчи бўлганлар учун;

  • 100 миллион сўмгача: Аҳоли ўртасида доимий талаб юқори бўлган ширинлик ва нон, қандолат маҳсулотларини сифатли ишлаб чиқариш ҳамда уларнинг савдосини ташкил этиш ниятидаги ёш тадбиркорлар учун.

Мол-мулк гаровисиз кредит: Орзулар учун катта имконият!

Ушбу дастурнинг бўлажак тадбиркорлар учун энг қувончли, кутилган ва ёқимли янгилиги шундаки, 100 миллион сўмгача бўлган микроқарзларни расмийлаштириш учун ҳеч қандай кўчмас мулк ёки қимматбаҳо ашёлар гарови талаб этилмайди!

Кредитнинг максимал миқдори

Гаров шарти

Таъминот турлари

100 000 000 сўмгача

Мутлақо гаровсиз

Суғурта полиси ёки учинчи шахс кафиллиги

Маблағлар фақатгина махсус суғурта полиси ёки яқинларингиз, учинчи шахсларнинг кафиллик ҳужжати асосида қисқа фурсатда тақдим этилади. Бу эса ўз ишини бошлашда бошланғич сармоя ва гаров мулки топишга қийналаётган минглаб ёшларнинг мушкулини осон қилади. Мазкур дастур йигит-қизлар ўртасида ўзини ўзи банд қилиш даражасини кескин ошириш ва инновацион стартап лойиҳаларини ҳаётга тадбиқ этишга қаратилган.

Таҳририят шарҳи: Давлатимиз томонидан яратилган бундай мисли кўрилмаган молиявий қулайлик — ўз келажагини бунёд этишни истаган ҳар бир ёш тадбиркор учун бебаҳо имкониятдир. Вақтни бой бермай, замонавий билимларни эгалланг ва ўз бизнесингизга асос солинг!

Юртимизда ёшлар учун яратилаётган энг сўнгги имтиёзлар, бизнес ва таълим соҳасидаги давлат дастурлари ҳамда ҳаётимизга оид энг сара хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Ўзбекистон РеспубликасиЁшлар бизнесиАлоқабанкМарказий банк
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эртага мамлакатнинг айрим ҳудудларида ёмғир кутилмоқдаКеча, 18:45Пенсионерлар учун санаторийларга йўлланма олишда янги тизим қўлланадиКеча, 17:30Шавкат Мирзиёев Петербургда Путин билан муҳим учрашув ўтказади (фото)Кеча, 16:31Тошкентда иссиқлик таъминоти тизими 2028 йилгача янгиланадиКеча, 12:41Шавкат Мирзиёев Экология бўйича муҳим ташаббусларни илгари сурдиКеча, 12:09Шавкат Мирзиёев Гонконг делегациясини қабул қилди: келишувлар имзоландиКеча, 10:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди