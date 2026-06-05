Тошкентда 60 гектарлик кимё кластери ташкил этилади
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Тошкентнинг Мирзо Улуғбек туманида кимё саноати учун илмий-ишлаб чиқариш ва таълим кластери барпо этилади.
60 гектар майдонда ташкил этиладиган лойиҳа илғор илм-фан, соҳавий таълим ва ишлаб чиқаришни ягона ҳудудда бирлаштиради.
Жанубий Корея билан ҳамкорликда Кимё технологиялари инновацион маркази очилади.
Янги марказда илмий-экспериментал ва тажриба ишларини ўтказиш харажатларининг 50 фоизи давлат томонидан қоплаб берилади.
2025 йил якунигача Тошкент кимё-технология институти ҳамда Менделеев номидаги Россия кимё-технология университети филиали кластер ҳудудига кўчирилади.
Кластерни ташкил этиш кимё соҳасига инновацияларни тезроқ жорий қилиш ва халқаро даражадаги кадрлар тайёрлашга қаратилган.
…