Тошкентда поезд ва автобуслар учун ягона тарифлар жорий этилмоқда
Пойтахтимиз ва унинг атрофидаги ҳудудларда истиқомат қилувчи миллионлаб йўловчилар ҳамда кундалик йўлга чиқувчи ҳамюртларимиз учун узоқ кутилган, ҳаётимизни сезиларли даражада осонлаштирадиган жуда катта ва хушхабар бор! Тошкент шаҳрида жамоат транспорти тизимини тубдан яхшилаш, йўлкира ҳақини тўлашда аҳолига қўшимча қулайликлар яратиш мақсадида замонавий ва интеграциялашган (бирлаштирилган) тизим ишга туширилмоқда. Ҳукуматнинг янги қарорига мувофиқ, жорий йилнинг 1 сентябрига қадар шаҳар атрофидан темир йўл орқали келувчи ва пойтахт транспортига ўтиб кетувчи аҳоли учун ягона тариф тизими тўлиқ йўлга қўйилади. Эндиликда шаҳар атрофи қатновчи электропоездлар (электричкалар), ер ости мўъжизаси бўлмиш метро ҳамда кўчаларимиз кўрки бўлган автобуслар ягона тўлов экотизими доирасида бирлашади.
Бу янгилик йўловчиларнинг ҳам вақтини, ҳам ҳамёнини тежашга хизмат қилиши билан алоҳида аҳамиятга эга.
ТРАНСПОРТ ТИЗИМИДАГИ УЧТА ИНҚИЛОБИЙ ЎЗГАРИШ
Пойтахт жамоат транспортидаги ушбу тарихий ислоҳотнинг энг асосий ва муҳим жиҳатлари, шунингдек, йўловчилар учун яратилаётган енгилликлар қуйидаги махсус жадвалда батафсил баён этилган:
Ислоҳот йўналиши
Жорий этилаётган янги тартиб ва меъёрлар
Мухлислар ва йўловчилар учун фойдали жиҳати
Ягона рақамли тўлов
Шаҳар атрофи электропоездлари, метро ва автобуслар учун интеграциялашган тарифлар кучга киради.
Бир транспортдан бошқасига ўтишда ортиқча пул сарфланмайди, йўлкира сезиларли даражада арзонлашади.
Йўналишларнинг кенгайиши
Шаҳар чегарасидан ташқарига, яъни атрофдаги ҳудудларга 12 километргача чиқадиган автобуслар расман шаҳар йўналишлари мақомига тенглаштирилади.
Шаҳар атрофида яшовчи аҳоли учун қатновлар шаҳар ичидагидек қулай ва бир хил нархда бўлади.
Транспорт паркининг янгиланиши
Мамлакатимизга олиб кириладиган барча автобуслар, замонавий электробуслар ва троллейбуслар утилизация йиғимидан тўлиқ озод этилади.
Жамоат транспорти парклари тез фурсатда энг сўнгги русумдаги шинам ва экологик тоза уловлар билан тўлдирилади.
Ушбу тизимли ўзгаришлар нафақат пойтахт марказида, балки Тошкент вилоятининг туманларидан қатнаб меҳнат қилаётган минглаб юртдошларимизнинг узоғини яқин, оғирини енгил қилади.
Шаҳар атрофи транспорт қатнови янги босқичга чиқмоқда
Ҳукумат томонидан қабул қилинган мазкур қарор Тошкент агломерациясини ривожлантириш йўлидаги энг муҳим қадамлардан биридир. Айниқса, импорт қилинадиган жамоат транспортлари учун утилизация йиғимининг бекор қилиниши, йўналишларга қисқа фурсатда кўплаб янги ва кенг сиғимли автобусларнинг чиқарилишини таъминлайди. Шаҳар атрофидаги қатновлар масофасининг 12 километргача шаҳар тарифига ўтказилиши эса чекка ҳудудлардаги йўловчи ташиш сифатини янги босқичга олиб чиқади.
Замин шарҳи: Кўпчилик вилоятдан ёки шаҳар атрофидан келадиган ҳамюртларимиз аввал электричкага, кейин метрога, ундан сўнг эса автобусга алоҳида-алоҳида пул тўлашдан, ҳар сафар янги чипта сотиб олишдан чаршашган эди. Янги интеграциялашган тизим эса бу муаммоларга бутунлай чек қўяди. Биргина чипта ёки транспорт картаси билан поезддан тушиб, метро ёки автобусга арзонлаштирилган тарифда ўтиш — бу чинакам Европача ва замонавий қулайликдир. Бундай ислоҳотлар Тошкент кўчаларидаги тирбандликларни камайтиришга ва одамларнинг шахсий машиналардан кўра жамоат транспортини танлашига катта туртки бўлади. Пойтахтимиз транспорти янада ривожланаверсин, йўлингиз ҳамиша бехатар бўлсин!
Тошкент шаҳри ҳаётидаги энг сўнгги янгиликлар, транспорт тизимидаги қулайликлар ва юртимиздаги энг қайноқ хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…