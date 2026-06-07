Тошкентда поезд ва автобуслар учун ягона тарифлар жорий этилмоқда

·55·Ўзбекистон
Тошкентда поезд ва автобуслар учун ягона тарифлар жорий этилмоқда

Пойтахтимиз ва унинг атрофидаги ҳудудларда истиқомат қилувчи миллионлаб йўловчилар ҳамда кундалик йўлга чиқувчи ҳамюртларимиз учун узоқ кутилган, ҳаётимизни сезиларли даражада осонлаштирадиган жуда катта ва хушхабар бор! Тошкент шаҳрида жамоат транспорти тизимини тубдан яхшилаш, йўлкира ҳақини тўлашда аҳолига қўшимча қулайликлар яратиш мақсадида замонавий ва интеграциялашган (бирлаштирилган) тизим ишга туширилмоқда. Ҳукуматнинг янги қарорига мувофиқ, жорий йилнинг 1 сентябрига қадар шаҳар атрофидан темир йўл орқали келувчи ва пойтахт транспортига ўтиб кетувчи аҳоли учун ягона тариф тизими тўлиқ йўлга қўйилади. Эндиликда шаҳар атрофи қатновчи электропоездлар (электричкалар), ер ости мўъжизаси бўлмиш метро ҳамда кўчаларимиз кўрки бўлган автобуслар ягона тўлов экотизими доирасида бирлашади.

Бу янгилик йўловчиларнинг ҳам вақтини, ҳам ҳамёнини тежашга хизмат қилиши билан алоҳида аҳамиятга эга.

ТРАНСПОРТ ТИЗИМИДАГИ УЧТА ИНҚИЛОБИЙ ЎЗГАРИШ

Пойтахт жамоат транспортидаги ушбу тарихий ислоҳотнинг энг асосий ва муҳим жиҳатлари, шунингдек, йўловчилар учун яратилаётган енгилликлар қуйидаги махсус жадвалда батафсил баён этилган:

Ислоҳот йўналиши

Жорий этилаётган янги тартиб ва меъёрлар

Мухлислар ва йўловчилар учун фойдали жиҳати

Ягона рақамли тўлов

Шаҳар атрофи электропоездлари, метро ва автобуслар учун интеграциялашган тарифлар кучга киради.

Бир транспортдан бошқасига ўтишда ортиқча пул сарфланмайди, йўлкира сезиларли даражада арзонлашади.

Йўналишларнинг кенгайиши

Шаҳар чегарасидан ташқарига, яъни атрофдаги ҳудудларга 12 километргача чиқадиган автобуслар расман шаҳар йўналишлари мақомига тенглаштирилади.

Шаҳар атрофида яшовчи аҳоли учун қатновлар шаҳар ичидагидек қулай ва бир хил нархда бўлади.

Транспорт паркининг янгиланиши

Мамлакатимизга олиб кириладиган барча автобуслар, замонавий электробуслар ва троллейбуслар утилизация йиғимидан тўлиқ озод этилади.

Жамоат транспорти парклари тез фурсатда энг сўнгги русумдаги шинам ва экологик тоза уловлар билан тўлдирилади.

Ушбу тизимли ўзгаришлар нафақат пойтахт марказида, балки Тошкент вилоятининг туманларидан қатнаб меҳнат қилаётган минглаб юртдошларимизнинг узоғини яқин, оғирини енгил қилади.

Шаҳар атрофи транспорт қатнови янги босқичга чиқмоқда

Ҳукумат томонидан қабул қилинган мазкур қарор Тошкент агломерациясини ривожлантириш йўлидаги энг муҳим қадамлардан биридир. Айниқса, импорт қилинадиган жамоат транспортлари учун утилизация йиғимининг бекор қилиниши, йўналишларга қисқа фурсатда кўплаб янги ва кенг сиғимли автобусларнинг чиқарилишини таъминлайди. Шаҳар атрофидаги қатновлар масофасининг 12 километргача шаҳар тарифига ўтказилиши эса чекка ҳудудлардаги йўловчи ташиш сифатини янги босқичга олиб чиқади.

Замин шарҳи: Кўпчилик вилоятдан ёки шаҳар атрофидан келадиган ҳамюртларимиз аввал электричкага, кейин метрога, ундан сўнг эса автобусга алоҳида-алоҳида пул тўлашдан, ҳар сафар янги чипта сотиб олишдан чаршашган эди. Янги интеграциялашган тизим эса бу муаммоларга бутунлай чек қўяди. Биргина чипта ёки транспорт картаси билан поезддан тушиб, метро ёки автобусга арзонлаштирилган тарифда ўтиш — бу чинакам Европача ва замонавий қулайликдир. Бундай ислоҳотлар Тошкент кўчаларидаги тирбандликларни камайтиришга ва одамларнинг шахсий машиналардан кўра жамоат транспортини танлашига катта туртки бўлади. Пойтахтимиз транспорти янада ривожланаверсин, йўлингиз ҳамиша бехатар бўлсин!

Тошкент шаҳри ҳаётидаги энг сўнгги янгиликлар, транспорт тизимидаги қулайликлар ва юртимиздаги энг қайноқ хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ТошкентҲукуматМетроАвтобусЭлектропоезд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон банклари тўрт ойда рекорд фойда кўрдиЎзбекистон банклари тўрт ойда рекорд фойда кўрдиБугун, 17:34Опа-сингил Мирзиёевалар қўғирчоқ театридаги спектаклни томоша қилдиОпа-сингил Мирзиёевалар қўғирчоқ театридаги спектаклни томоша қилдиБугун, 17:24Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди Бугун, 16:231-синф қабули бошланмоқда: ота-оналар нималарни билиши керак?1-синф қабули бошланмоқда: ота-оналар нималарни билиши керак?Бугун, 13:13Ўзбекистон солиқ тизими 2030 йилгача тўлиқ рақамлаштириладиЎзбекистон солиқ тизими 2030 йилгача тўлиқ рақамлаштириладиБугун, 10:58Сентябрдан автобусларда йўл ҳақини тўлашнинг янги тартиби кучга кирадиСентябрдан автобусларда йўл ҳақини тўлашнинг янги тартиби кучга кирадиБугун, 10:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди