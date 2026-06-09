Ўзбекистонда AI стартаплари учун Президент соврини таъсис этилди
Юртимизда юқори технологиялар ва рақамли келажак сари ташланган навбатдаги улкан қадам рақамли маҳсулотлар яратувчи ёш иқтидорлар учун ҳақиқий байрам бўлди. Ўзбекистонда сунъий интеллект соҳасидаги энг истиқболли ва илғор стартап лойиҳаларини ҳар томонлама рағбатлантириш, уларни молиявий қўллаб-қувватлаш мақсадида Президент соврини учун муҳташам «President AI Award» танловига расман старт берилмоқда. Ушбу нуфузли танловнинг бўлажак ғолиблари йирик ҳажмдаги пул мукофотлари, ўз ғоялари учун миллионлаб инвестициялар жалб қилиш ҳамда глобал халқаро бозорларга чиқиш учун давлат томонидан бериладиган қўшимча кўмак ва имтиёзларга эга бўладилар.
Ҳукуматнинг энг сўнгги қарорига мувофиқ, Вазирлар Маҳкамаси Ўзбекистон Республикаси Президенти соврини учун мазкур «Сунъий интеллект йўналишида энг яхши стартап» танловини ташкил этиш ва ўтказишнинг қатъий тартиб-қоидаларини тўлиқ тасдиқлади. Ушбу тарихий ташаббус мамлакатимизда сунъий интеллект алгоритмларига асосланган инновацион ғояларни ҳаётга татбиқ этиш, замонавий технологик ечимларни давлат ва хусусий секторга жорий қилиш ҳамда шу йўналишда меҳнат қилаётган билимли ёшларни рағбатлантиришга хизмат қилади.
Танловнинг қамрови ниҳоятда кенг бўлиб, у сунъий интеллект технологияларини қўллаш орқали янги авлод рақамли маҳсулотлари ва хизматларини яратишни назарда тутади. Айниқса, давлат бошқаруви тизими, замонавий таълим, тиббиёт ва соғлиқни сақлаш, банк-молия тармоғи, оғир ва енгил саноат, логистика ҳамда бошқа устувор тармоқлар учун энг керакли инновацион ечимлар ишлаб чиққан жамоаларга асосий эътибор қаратилади.
Энг қизиқарли ва ҳаяжонли қисм — бу мусобақанинг молиявий мукофот жамғармасидир. Белгиланган янги тартибга кўра, ғолиб чиққан энг кучли жамоаларга қуйидаги миқдорда йирик пул маблағлари нақд топширилади:
1-ўрин соҳиби учун — 100 минг АҚШ доллари;
2-ўрин соҳиби учун — 60 минг АҚШ доллари;
3-ўрин соҳиби учун — 40 минг АҚШ доллари.
Бундан ташқари, совриндорлар ўз лойиҳаларини глобал миқёсда кенгайтириш учун маҳаллий ва хорижий венчур жамғармалари ҳамда хусусий инвесторлар билан тўғридан-тўғри музокаралар олиб бориш, йирик молиявий инвестицияларни жалб этиш имкониятига эга бўлишади.
Мазкур олий даражадаги танлов бир нечта масъулиятли ва қизғин босқичларда ташкил этилади. Саралаш жараёнида соҳанинг энг тажрибали халқаро ва миллий мутахассислари лойиҳаларнинг технологик жиҳатдан қанчалик янги эканлиги, уларнинг иқтисодий самарадорлиги, келажакдаги бозор салоҳияти ва реал ҳаётдаги амалий аҳамиятини шаффоф баҳолаб боришади. Ҳукумат қарори билан ушбу нуфузли танлов эндиликда мамлакатимизда ҳар йили анъанавий тарзда ўтказиб борилади ва у юртимизда миллий стартап экотизимини дунё даражасига олиб чиқишда мустаҳкам пойдевор бўлади.
Ўзбекистондаги энг сўнгги технологик инқилоблар, сунъий интеллект оламидаги кашфиётлар, ёш стартапчиларнинг муваффақиятлари ва илм-фан соҳасидаги энг қайноқ янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…