Ўзбекистонда AI стартаплари учун Президент соврини таъсис этилди

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистонда AI стартаплари учун Президент соврини таъсис этилди

Юртимизда юқори технологиялар ва рақамли келажак сари ташланган навбатдаги улкан қадам рақамли маҳсулотлар яратувчи ёш иқтидорлар учун ҳақиқий байрам бўлди. Ўзбекистонда сунъий интеллект соҳасидаги энг истиқболли ва илғор стартап лойиҳаларини ҳар томонлама рағбатлантириш, уларни молиявий қўллаб-қувватлаш мақсадида Президент соврини учун муҳташам «President AI Award» танловига расман старт берилмоқда. Ушбу нуфузли танловнинг бўлажак ғолиблари йирик ҳажмдаги пул мукофотлари, ўз ғоялари учун миллионлаб инвестициялар жалб қилиш ҳамда глобал халқаро бозорларга чиқиш учун давлат томонидан бериладиган қўшимча кўмак ва имтиёзларга эга бўладилар.

Ҳукуматнинг энг сўнгги қарорига мувофиқ, Вазирлар Маҳкамаси Ўзбекистон Республикаси Президенти соврини учун мазкур «Сунъий интеллект йўналишида энг яхши стартап» танловини ташкил этиш ва ўтказишнинг қатъий тартиб-қоидаларини тўлиқ тасдиқлади. Ушбу тарихий ташаббус мамлакатимизда сунъий интеллект алгоритмларига асосланган инновацион ғояларни ҳаётга татбиқ этиш, замонавий технологик ечимларни давлат ва хусусий секторга жорий қилиш ҳамда шу йўналишда меҳнат қилаётган билимли ёшларни рағбатлантиришга хизмат қилади.

Танловнинг қамрови ниҳоятда кенг бўлиб, у сунъий интеллект технологияларини қўллаш орқали янги авлод рақамли маҳсулотлари ва хизматларини яратишни назарда тутади. Айниқса, давлат бошқаруви тизими, замонавий таълим, тиббиёт ва соғлиқни сақлаш, банк-молия тармоғи, оғир ва енгил саноат, логистика ҳамда бошқа устувор тармоқлар учун энг керакли инновацион ечимлар ишлаб чиққан жамоаларга асосий эътибор қаратилади.

Энг қизиқарли ва ҳаяжонли қисм — бу мусобақанинг молиявий мукофот жамғармасидир. Белгиланган янги тартибга кўра, ғолиб чиққан энг кучли жамоаларга қуйидаги миқдорда йирик пул маблағлари нақд топширилади:

  • 1-ўрин соҳиби учун — 100 минг АҚШ доллари;

  • 2-ўрин соҳиби учун — 60 минг АҚШ доллари;

  • 3-ўрин соҳиби учун — 40 минг АҚШ доллари.

Бундан ташқари, совриндорлар ўз лойиҳаларини глобал миқёсда кенгайтириш учун маҳаллий ва хорижий венчур жамғармалари ҳамда хусусий инвесторлар билан тўғридан-тўғри музокаралар олиб бориш, йирик молиявий инвестицияларни жалб этиш имкониятига эга бўлишади.

Мазкур олий даражадаги танлов бир нечта масъулиятли ва қизғин босқичларда ташкил этилади. Саралаш жараёнида соҳанинг энг тажрибали халқаро ва миллий мутахассислари лойиҳаларнинг технологик жиҳатдан қанчалик янги эканлиги, уларнинг иқтисодий самарадорлиги, келажакдаги бозор салоҳияти ва реал ҳаётдаги амалий аҳамиятини шаффоф баҳолаб боришади. Ҳукумат қарори билан ушбу нуфузли танлов эндиликда мамлакатимизда ҳар йили анъанавий тарзда ўтказиб борилади ва у юртимизда миллий стартап экотизимини дунё даражасига олиб чиқишда мустаҳкам пойдевор бўлади.

Ўзбекистондаги энг сўнгги технологик инқилоблар, сунъий интеллект оламидаги кашфиётлар, ёш стартапчиларнинг муваффақиятлари ва илм-фан соҳасидаги энг қайноқ янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонликлар 4 ойда таълим учун қанча маблағ сарфлади?Ўзбекистонликлар 4 ойда таълим учун қанча маблағ сарфлади?Бугун, 07:59Ўзбекистонда эҳтиёжлар учун ажратилган кредитлар қаерга йўналтирилмоқда?Ўзбекистонда эҳтиёжлар учун ажратилган кредитлар қаерга йўналтирилмоқда?Бугун, 07:03Судларда ҳалолликни таъминлаш бўйича янги чоралар белгиландиСудларда ҳалолликни таъминлаш бўйича янги чоралар белгиландиКеча, 17:10Ушбу иш ҳафтасида бизни қандай об-ҳаво кутмоқда?Ушбу иш ҳафтасида бизни қандай об-ҳаво кутмоқда?Кеча, 14:30Тошкент меҳнат бозори таҳлили: энг кўп қайси соҳаларда меҳнат қилинмоқда?Тошкент меҳнат бозори таҳлили: энг кўп қайси соҳаларда меҳнат қилинмоқда?Кеча, 14:23Ўзбекистонда қайси ҳудуд аҳолиси энг ёш экани очиқландиЎзбекистонда қайси ҳудуд аҳолиси энг ёш экани очиқландиКеча, 13:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди