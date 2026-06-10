Суд тизимида коррупцияга қарши янги назорат механизми жорий этилади
Мамлакатимизнинг ҳуқуқий соҳасида, хусусан, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишда бош мезон ҳисобланган одил судлов тизимида жуда жиддий ва инқилобий ислоҳотларга қўл урилмоқда. Президентимиз томонидан имзоланган янги тарихий Фармонга мувофиқ, суд идораларида коррупциявий хавф-хатарларни барвақт аниқлаш, уларнинг келиб чиқиш сабабларини илдизи билан йўқ қилиш ҳамда салбий ҳолатларнинг олдини олишга қаратилган мутлақо янги ва замонавий назорат механизмлари ҳаётга татбиқ этилмоқда. Ушбу эзгу мақсад йўлида Ўзбекистон Республикаси Олий суди марказий аппарати таркибида махсус Комплаенс назорати хизмати ташкил этилиши расман белгилаб қўйилди.
Янги ташкил этилаётган ушбу нуфузли тузилманинг бош вазифаси суд аппаратида фаолият юритаётган ходимларнинг кундалик иш жараёнларидаги яширин коррупциявий хавфларни аниқлаш ва уларга холис баҳо беришдан иборат бўлади. Шунингдек, мазкур хизмат ходимлар ўртасида эҳтимолий манфаатлар тўқнашуви юзага келишига йўл қўймаслик, амалдаги қонунчилик нормалари ҳамда юксак касб этикаси, судялик мажбуриятлари талабларига қатъий риоя этилишини туну кун мониторинг қилиб боради.
Фармонда халқимиз кўп йиллардан буён кутган яна бир муҳим ва инқилобий янгилик ўз аксини топган. Унга кўра, эндиликда суд аппарати ходимлари ҳамда уларнинг яқин оила аъзоларига тегишли бўлган барча қонуний даромадлар ва кўчмас ҳамда кўчар мол-мулклар тўғрисидаги маълумотларни мажбурий равишда декларация қилиш (рўйхатдан ўтказиш) тизими жорий этилади. Бундай очиқлик ва шаффофлик орқали тизимдаги манфаатлар тўқнашуви ҳамда турли ноқонуний хавфларни энг бошланғич, эрта босқичлардаёқ аниқлаб, бартараф этиш имконияти сезиларли даражада кенгаяди.
Бундан ташқари, бундан буён суд тизимига илк бор ишга қабул қилинаётган ҳар бир номзод ўта синчковлик билан текширувдан ўтказилади. Уларнинг касбий билимлари, шахсий инсоний фазилатлари, поклиги, ҳалоллиги ҳамда коррупциявий иллатларга қарши ички барқарорлиги махсус синовлар воситасида баҳоланади. Суд аппаратига ходимларни танлаб олиш ва ишга жойлаштириш жараёнлари фақатгина очиқ ва шаффоф танловлар ҳамда ҳақиқий иқтидор ва билимни қадрловчи меритократия тамойиллари асосида, кенг жамоатчилик кўз ўнгида ташкил этилади.
Ислоҳотнинг яна бир эътиборли ва қувонарли жиҳати шундаки, тизим ичидаги порахўрлик ва қонунбузилиш ҳолатлари ҳақида ўз вақтида раҳбариятга хабар берган жасур ва ҳалол ходимларни давлат томонидан ҳуқуқий ҳимоя қилиш механизмлари мисли кўрилмаган даражада кучайтирилади. Шу билан бирга, оддий фуқаролар учун ҳам судлардаги адолатсизликлар ҳақида тезкор маълумот етказиш имконини берувчи махсус, хавфсиз ва сир сақланувчи алоқа каналлари (ишонч телефонлари ва рақамли платформалар) яратилади.
Ушбу тизимли янгиланишлардан кўзланган энг олий ва асосий мақсад — юртимиз суд тизимида чинакам шаффофлик, юксак ҳалоллик ва қонун устуворлиги муҳитини янада мустаҳкамлаш, пировардида эса ҳар бир юртдошимизнинг давлатнинг одил судловига бўлган ишончи ва ҳурматини энг юқори чўққига олиб чиқишдан иборатдир.
Юртимиздаги энг сўнгги ҳуқуқий ислоҳотлар, Президент Фармонларининг ҳаётимиздаги ижроси, суд-ҳуқуқ соҳасидаги қайноқ янгиликлар ва ижтимоий ҳаётга оид энг қизиқарли эксклюзив репортажларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…