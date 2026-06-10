Суд тизимида коррупцияга қарши янги назорат механизми жорий этилади

·0·Ўзбекистон
Суд тизимида коррупцияга қарши янги назорат механизми жорий этилади

Мамлакатимизнинг ҳуқуқий соҳасида, хусусан, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишда бош мезон ҳисобланган одил судлов тизимида жуда жиддий ва инқилобий ислоҳотларга қўл урилмоқда. Президентимиз томонидан имзоланган янги тарихий Фармонга мувофиқ, суд идораларида коррупциявий хавф-хатарларни барвақт аниқлаш, уларнинг келиб чиқиш сабабларини илдизи билан йўқ қилиш ҳамда салбий ҳолатларнинг олдини олишга қаратилган мутлақо янги ва замонавий назорат механизмлари ҳаётга татбиқ этилмоқда. Ушбу эзгу мақсад йўлида Ўзбекистон Республикаси Олий суди марказий аппарати таркибида махсус Комплаенс назорати хизмати ташкил этилиши расман белгилаб қўйилди.

Янги ташкил этилаётган ушбу нуфузли тузилманинг бош вазифаси суд аппаратида фаолият юритаётган ходимларнинг кундалик иш жараёнларидаги яширин коррупциявий хавфларни аниқлаш ва уларга холис баҳо беришдан иборат бўлади. Шунингдек, мазкур хизмат ходимлар ўртасида эҳтимолий манфаатлар тўқнашуви юзага келишига йўл қўймаслик, амалдаги қонунчилик нормалари ҳамда юксак касб этикаси, судялик мажбуриятлари талабларига қатъий риоя этилишини туну кун мониторинг қилиб боради.

Фармонда халқимиз кўп йиллардан буён кутган яна бир муҳим ва инқилобий янгилик ўз аксини топган. Унга кўра, эндиликда суд аппарати ходимлари ҳамда уларнинг яқин оила аъзоларига тегишли бўлган барча қонуний даромадлар ва кўчмас ҳамда кўчар мол-мулклар тўғрисидаги маълумотларни мажбурий равишда декларация қилиш (рўйхатдан ўтказиш) тизими жорий этилади. Бундай очиқлик ва шаффофлик орқали тизимдаги манфаатлар тўқнашуви ҳамда турли ноқонуний хавфларни энг бошланғич, эрта босқичлардаёқ аниқлаб, бартараф этиш имконияти сезиларли даражада кенгаяди.

Бундан ташқари, бундан буён суд тизимига илк бор ишга қабул қилинаётган ҳар бир номзод ўта синчковлик билан текширувдан ўтказилади. Уларнинг касбий билимлари, шахсий инсоний фазилатлари, поклиги, ҳалоллиги ҳамда коррупциявий иллатларга қарши ички барқарорлиги махсус синовлар воситасида баҳоланади. Суд аппаратига ходимларни танлаб олиш ва ишга жойлаштириш жараёнлари фақатгина очиқ ва шаффоф танловлар ҳамда ҳақиқий иқтидор ва билимни қадрловчи меритократия тамойиллари асосида, кенг жамоатчилик кўз ўнгида ташкил этилади.

Ислоҳотнинг яна бир эътиборли ва қувонарли жиҳати шундаки, тизим ичидаги порахўрлик ва қонунбузилиш ҳолатлари ҳақида ўз вақтида раҳбариятга хабар берган жасур ва ҳалол ходимларни давлат томонидан ҳуқуқий ҳимоя қилиш механизмлари мисли кўрилмаган даражада кучайтирилади. Шу билан бирга, оддий фуқаролар учун ҳам судлардаги адолатсизликлар ҳақида тезкор маълумот етказиш имконини берувчи махсус, хавфсиз ва сир сақланувчи алоқа каналлари (ишонч телефонлари ва рақамли платформалар) яратилади.

Ушбу тизимли янгиланишлардан кўзланган энг олий ва асосий мақсад — юртимиз суд тизимида чинакам шаффофлик, юксак ҳалоллик ва қонун устуворлиги муҳитини янада мустаҳкамлаш, пировардида эса ҳар бир юртдошимизнинг давлатнинг одил судловига бўлган ишончи ва ҳурматини энг юқори чўққига олиб чиқишдан иборатдир.

Юртимиздаги энг сўнгги ҳуқуқий ислоҳотлар, Президент Фармонларининг ҳаётимиздаги ижроси, суд-ҳуқуқ соҳасидаги қайноқ янгиликлар ва ижтимоий ҳаётга оид энг қизиқарли эксклюзив репортажларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда бу ҳафта қандай об-ҳаво кутилади?Ўзбекистонда бу ҳафта қандай об-ҳаво кутилади?Кеча, 18:17Айрим атамаларни ўзбекчага ўзгартириш тўғрисидаги қонун қабул қилиндиАйрим атамаларни ўзбекчага ўзгартириш тўғрисидаги қонун қабул қилиндиКеча, 13:56Тошкентда иссиқда автобус кутиш энди анча қулай бўлиши мумкинТошкентда иссиқда автобус кутиш энди анча қулай бўлиши мумкинКеча, 09:04Божхона пости инфратузилмаси яхшиландиБожхона пости инфратузилмаси яхшиландиКеча, 08:46 Она ва икки нафар фарзанднинг ўз уйига киритилиши таъминланди Она ва икки нафар фарзанднинг ўз уйига киритилиши таъминландиКеча, 08:45Ўзбекистонда AI стартаплари учун Президент соврини таъсис этилдиЎзбекистонда AI стартаплари учун Президент соврини таъсис этилдиКеча, 08:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди