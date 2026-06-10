Ноқонуний қурилган уйларни кадастрдан ўтказиш бутунлай тўхтатилади

·0·Ўзбекистон
Ноқонуний қурилган уйларни кадастрдан ўтказиш бутунлай тўхтатилади

Юртимизда кўчмас мулк соҳаси, ер участкаларидан унумли фойдаланиш ҳамда шаҳарсозлик маданиятини янги босқичга олиб чиқиш борасида қатъий ва муҳим ислоҳотлар даври бошланди. Ер ресурсларининг ҳисобини тўғри юритиш ва ўзбошимчалик билан қурилиш қилиш иллатларига барҳам бериш мақсадида тизимда жиддий тартиб ўрнатилмоқда. Давлат кадастрлари палатаси раиси Моҳир Валиев мамлакатимиз фуқаролари учун ўта аҳамиятли бўлган расмий баёнот билан чиқди. Унга кўра, 2018 йилнинг 1 май санасидан кейин ҳеч қандай расмий рухсатнома ва қонуний ҳужжатларсиз, ўзбошимчалик билан барпо этилган турар-жой объектларига бундан буён мутлақо кадастр паспортлари расмийлаштирилмайди ва берилмайди.

Ушбу кескин, аммо адолатли қарорнинг қабул қилиниши давлатимиз томонидан ер фондидан оқилона, қонуний ва режали фойдаланиш ҳамда ҳудудларни ноқонуний равишда эгаллаб олиш каби салбий амалиётларга бутунлай чек қўйиш зарурлиги билан баҳоланмоқда. Таъкидлаш жоизки, кўплаб фуқаролар ўртасида ерларни ўзбошимчалик билан эгаллаб, кейинчалик қандайдир йўллар билан ҳужжатлаштириб олиш кайфияти ҳануз сақланиб қолаётган эди. Янги тартиб эса бундай қонунбузарликларнинг олдини олишга хизмат қилади.

Соҳа раҳбарининг алоҳида қайд этишича, шу пайтгача қонунчиликда қатъий ва аниқ вақт чегараларининг белгиланмагани жойларда янгидан-янги ҳуқуқбузарликларнинг илдиз отишига ва ноқонуний иморатларнинг сони мунтазам равишда кўпайишига сабаб бўлиб келаётган эди. Унинг сўзларига кўра, ер — чекланган ва ўта ноёб умуммиллий ресурс бўлиб, уни асраб-авайлаш давр талабидир. Шу боис, давлатимизнинг бугунги кундаги қатъий сиёсати ноқонуний қурилишлар учун мунтазам равишда «амнистия» эълон қилиш амалиётини тўхтатишга қаратилган. Эндиликда асосий эътибор шаҳарсозлик меъёрлари, архитектура талаблари ва қонун устуворлигини таъминлашга йўналтирилади. Бу эса шаҳар ва қишлоқларимизнинг кўркига путур етказаётган тартибсиз биноларнинг камайишига олиб келади.

Кадастр идоралари барча юртдошларимизни маблағ ва вақт йўқотмаслик учун кўчмас мулк сотиб олиш ёки уй-жой қуришдан аввал ҳужжатларнинг қонунийлигини синчковлик билан текширишга ҳамда шаҳарсозлик талабларига қатъий риоя этишга чақиради. Қонуний уйда эса ҳамиша ҳаловат ва хотиржамлик бўлади.

Юртимиздаги кўчмас мулк бозоридаги энг сўнгги ўзгаришлар, кадастр тизимидаги янгиликлар, ҳуқуқий маслаҳатлар ва кундалик ҳаётимизга оид энг қайноқ, ишончли эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жиззах шаҳри прокурори лавозимига янги раҳбар тайинландиЖиззах шаҳри прокурори лавозимига янги раҳбар тайинландиБугун, 07:12Суд тизимида коррупцияга қарши янги назорат механизми жорий этиладиСуд тизимида коррупцияга қарши янги назорат механизми жорий этиладиБугун, 02:29Ўзбекистонда бу ҳафта қандай об-ҳаво кутилади?Ўзбекистонда бу ҳафта қандай об-ҳаво кутилади?Кеча, 18:17Айрим атамаларни ўзбекчага ўзгартириш тўғрисидаги қонун қабул қилиндиАйрим атамаларни ўзбекчага ўзгартириш тўғрисидаги қонун қабул қилиндиКеча, 13:56Тошкентда иссиқда автобус кутиш энди анча қулай бўлиши мумкинТошкентда иссиқда автобус кутиш энди анча қулай бўлиши мумкинКеча, 09:04Божхона пости инфратузилмаси яхшиландиБожхона пости инфратузилмаси яхшиландиКеча, 08:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди