Ноқонуний қурилган уйларни кадастрдан ўтказиш бутунлай тўхтатилади
Юртимизда кўчмас мулк соҳаси, ер участкаларидан унумли фойдаланиш ҳамда шаҳарсозлик маданиятини янги босқичга олиб чиқиш борасида қатъий ва муҳим ислоҳотлар даври бошланди. Ер ресурсларининг ҳисобини тўғри юритиш ва ўзбошимчалик билан қурилиш қилиш иллатларига барҳам бериш мақсадида тизимда жиддий тартиб ўрнатилмоқда. Давлат кадастрлари палатаси раиси Моҳир Валиев мамлакатимиз фуқаролари учун ўта аҳамиятли бўлган расмий баёнот билан чиқди. Унга кўра, 2018 йилнинг 1 май санасидан кейин ҳеч қандай расмий рухсатнома ва қонуний ҳужжатларсиз, ўзбошимчалик билан барпо этилган турар-жой объектларига бундан буён мутлақо кадастр паспортлари расмийлаштирилмайди ва берилмайди.
Ушбу кескин, аммо адолатли қарорнинг қабул қилиниши давлатимиз томонидан ер фондидан оқилона, қонуний ва режали фойдаланиш ҳамда ҳудудларни ноқонуний равишда эгаллаб олиш каби салбий амалиётларга бутунлай чек қўйиш зарурлиги билан баҳоланмоқда. Таъкидлаш жоизки, кўплаб фуқаролар ўртасида ерларни ўзбошимчалик билан эгаллаб, кейинчалик қандайдир йўллар билан ҳужжатлаштириб олиш кайфияти ҳануз сақланиб қолаётган эди. Янги тартиб эса бундай қонунбузарликларнинг олдини олишга хизмат қилади.
Соҳа раҳбарининг алоҳида қайд этишича, шу пайтгача қонунчиликда қатъий ва аниқ вақт чегараларининг белгиланмагани жойларда янгидан-янги ҳуқуқбузарликларнинг илдиз отишига ва ноқонуний иморатларнинг сони мунтазам равишда кўпайишига сабаб бўлиб келаётган эди. Унинг сўзларига кўра, ер — чекланган ва ўта ноёб умуммиллий ресурс бўлиб, уни асраб-авайлаш давр талабидир. Шу боис, давлатимизнинг бугунги кундаги қатъий сиёсати ноқонуний қурилишлар учун мунтазам равишда «амнистия» эълон қилиш амалиётини тўхтатишга қаратилган. Эндиликда асосий эътибор шаҳарсозлик меъёрлари, архитектура талаблари ва қонун устуворлигини таъминлашга йўналтирилади. Бу эса шаҳар ва қишлоқларимизнинг кўркига путур етказаётган тартибсиз биноларнинг камайишига олиб келади.
Кадастр идоралари барча юртдошларимизни маблағ ва вақт йўқотмаслик учун кўчмас мулк сотиб олиш ёки уй-жой қуришдан аввал ҳужжатларнинг қонунийлигини синчковлик билан текширишга ҳамда шаҳарсозлик талабларига қатъий риоя этишга чақиради. Қонуний уйда эса ҳамиша ҳаловат ва хотиржамлик бўлади.
Юртимиздаги кўчмас мулк бозоридаги энг сўнгги ўзгаришлар, кадастр тизимидаги янгиликлар, ҳуқуқий маслаҳатлар ва кундалик ҳаётимизга оид энг қайноқ, ишончли эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…