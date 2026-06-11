Янги Меҳнат кодекси ходимларнинг иш ташлаш ҳуқуқини қонуний тартибга солади

·7·Ўзбекистон
Янги Меҳнат кодекси ходимларнинг иш ташлаш ҳуқуқини қонуний тартибга солади

Мамлакатимизда меҳнат муносабатларини шаффофлаштириш, ишчи-ходимларнинг ҳақ-ҳуқуқларини халқаро андозалар асосида ҳимоя қилиш ва иш берувчилар билан юзага келадиган келишмовчиликларни қонуний ҳал этиш борасида улкан тарихий қадам ташланди. Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексига киритилган сўнгги муҳим ўзгартириш ва қўшимчаларга кўра, юртимиз қонунчилигида ходимларнинг ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг энг сўнгги чораси — иш ташлаш (забастовка) ўтказиш тартиби расман ва батафсил белгилаб қўйилди. Эндиликда, агар ташкилот ёки корхонада юзага келган жамоавий меҳнат низосини ўзаро яраштириш таомиллари (комиссиялар) орқали тинч йўл билан ҳал этишнинг умуман иложи бўлмаса, меҳнат жамоаси ўз қонуний мақсадлари йўлида иш ташлаш тўғрисида қарор қабул қилиш ҳуқуқига эга бўлади.

Иш ташлаш қандай ташкил этилади? (Муҳим қоидалар)

Амалиётга киритилаётган ушбу янги ҳуқуқий механизм ходимлар учун қатор демократик ва ҳимояловчи қоидаларни кўзда тутади:

  • Ихтиёрийлик принципи: Иш ташлаш жараёнларида иштирок этиш мутлақо ихтиёрий характерга эга. Ҳеч ким бирор-бир ишчини бу жараёнда қатнашишга ёки, аксинча, унда иштирок этмасликка мажбурлашга, тазйиқ ўтказишга ҳақли эмас.

  • Адолатли овоз бериш: Иш ташлашни расман эълон қилиш бўйича якуний тўхтам ташкилот ходимларининг умумий йиғилиши (конференцияси) давомида қабул қилинади. Бунда йиғилишда ҳозир бўлган ходимларнинг 50 фоизидан кўпроғи (оддий кўпчилиги) ушбу қарорни ёқлаб овоз бериши шарт.

  • Вақт меъёри ва огоҳлантириш: Мазкур жиддий қарор иш ташлаш амалда бошланишидан камида 1 ой олдин қабул қилиниши лозим. Жамоа манфаатларини ҳимоя қилувчи Касаба уюшмаси қўмитаси қарор чиққан вақтдан бошлаб 1 иш кунидан кечиктирмасдан бу ҳақда иш берувчини ёзма равишда расман хабардор қилиши шарт.

  • Давлат органлари назорати: Иш берувчи бўлажак иш ташлаш тўғрисидаги расмий ёзма хабарномани қўлига олган пайтдан эътиборан худди шундай 1 иш куни ичида жамоавий меҳнат низоларини тартибга солишга масъул бўлган тегишли давлат органларини ёзма равишда огоҳлантириши лозим.

Мазкур инқилобий ва тартибга солувчи янги қонун ҳужжати расмий оммавий ахборот воситаларида эълон қилинган кундан бошлаб 3 ойлик муддат ўтганидан кейин қонуний кучга киради.

Ходимлар учун кафолатлар ва суднинг чеклов ҳуқуқи

Қонунчиликда иш ташлашда қатнашадиган оддий меҳнаткашларнинг хавфсизлиги ва дахлсизлиги тўлиқ кафолатланган. Иш ташлаш жараёнига бевосита касаба уюшмаси қўмитасининг ваколатли вакили раҳбарлик қилади. Энг муҳими, ходимнинг ўз ҳақ-ҳуқуқини талаб қилиб бу жараёнда иштирок этгани уни кейинчалик иш берувчи томонидан интизомий жавобгарликка тортиш (ҳайфсан бериш ёки ишдан бўшатиш) учун асос бўла олмайди. Шунингдек, ушбу даврда ходимнинг банд бўлган иш жойи ва эгаллаб турган лавозими тўлиқ сақланиб қолади. Бироқ меҳнат қилинмаган давр инобатга олиниб, иш берувчи ходимга иш ташлашда қатнашган кунлари учун иш ҳақи (ойлик) тўламаслик ҳуқуқидан фойдаланиши мумкин.

Шу билан бирга, давлат ва жамият манфаатлари, хавфсизлик масалалари ҳам унутилмаган. Агар эълон қилинган иш ташлаш ҳаракатлари аҳолининг, инсонларнинг ҳаёти ва соғлиғига реал зарар етказиш хавфини пайдо қилса, юртдаги тинчлик ва осойишталикка, жамоат хавфсизлиги ва тартибига, шунингдек, экологик барқарорликка таҳдид солса, вазиятга Суд аралашади. Бундай ҳолатларда суд қарорига асосан:

  • Эълон қилинган иш ташлашнинг бошланиш муддати 30 календарь кундан кўп бўлмаган вақтга кечиктирилиши мумкин;

  • Агар иш ташлаш аллақачон бошланган бўлса, унинг фаолияти 30 календарь кундан ошмаган муддатга тўхтатиб турилиши мумкин.

Бундай мувозанатли тизим юртимизда ҳам ходимлар, ҳам иш берувчилар ўртасидаги муносабатларни фақат ва фақат қонун устуворлиги тамойиллари асосида, цивилизациялашган йўл билан ҳал этишга хизмат қилади.

Юртимиз меҳнат қонунчилигидаги энг сўнгги янгиликлар, ишчи-ходимлар ва тадбиркорлар учун яратилаётган ҳуқуқий имтиёзлар ҳамда кундалик ҳаётимизга оид энг ишончли, эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Шаҳарсозлик реновацияси тўғрисида»ги янги қонун расман қабул қилинди«Шаҳарсозлик реновацияси тўғрисида»ги янги қонун расман қабул қилиндиБугун, 13:54Сергели автобозорида тирбандликни енгилаштириш учун алоҳида йўл ташкил этилмоқдаСергели автобозорида тирбандликни енгилаштириш учун алоҳида йўл ташкил этилмоқдаБугун, 09:57Ўзбекистондаги лаванда далалари сайёҳларни ўзига тортмоқдаЎзбекистондаги лаванда далалари сайёҳларни ўзига тортмоқдаБугун, 08:42Кўчмас мулк ижараси шартномасини рўйхатдан ўтказиш тартиби белгиландиКўчмас мулк ижараси шартномасини рўйхатдан ўтказиш тартиби белгиландиБугун, 07:45Оилалардаги энг катта муаммо аслида телефон эканОилалардаги энг катта муаммо аслида телефон эканКеча, 12:44“Чинор” метро бекати икки ойга яқин ёпилади“Чинор” метро бекати икки ойга яқин ёпиладиКеча, 10:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди