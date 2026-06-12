Дам олиш кунлари Ўзбекистонда иссиқ ва қуруқ об-ҳаво кузатилади
Жаҳон чемпионатининг қизғин баҳслари ва глобал технологик янгиликлар оламини кузатиш асносида, дам олиш кунларини табиат қўйнида ёки оила даврасида мароқли ўтказишни режалаштирган ҳамюртларимиз учун об-ҳаво маълумотлари билан танишиш айни муддаодир. «Ўзгидромет» хизмати агентлигининг хабарига кўра, мазкур ҳафта охирида республикамиз ҳудудининг катта қисмида қуруқ, кам булутли ва анчагина иссиқ об-ҳаво шароити ҳукмрон бўлади. Фақатгина мамлакатимизнинг шимоли-ғарбий ўлкаларига Каспий денгизи томонлардан салқин ва нисбатан нам ҳаво оқимлари кириб келиши бошланади.
Бугун, жума куни кундузи юртимизнинг барча вилоятларида ёғингарчиликсиз ва очиқ ҳаво кузатилиб, ҳарорат устунлари +33…+36 даража атрофида барқарор туради.
Шимол ва чўлларда ёмғир, жанубда эса жазирама
Дам олиш кунлари иссиқнинг тафти янада сезиларли даражада ортиб боради. Кундузги ҳаво ҳарорати республика бўйлаб +36…+38 даражагача, чўл зоналарида +40 даражагача, энг чекка жанубий вилоятларда (Сурхондарё ва Қашқадарёда) эса ҳақиқий ёз чилласидек +42 даражагача кўтарилади.
Шу билан бирга, Каспийдан келаётган нам ҳаво массалари сабабли айрим ҳудудларда қисқа муддатли ёғингарчиликлар ҳам кутилмоқда:
Шанба куни: Қорақалпоғистон Республикасида;
Якшанба кечаси ва эрталаб: Қорақалпоғистон ҳамда Хоразм вилоятида;
Якшанба кунининг иккинчи ярмида: Бухоро ва Навоий вилоятларининг баъзи жойларида қисқа муддатли ёмғир ёғиб, момақалдироқ бўлиши эҳтимоли бор.
Шамол шарқ йўналишидан сониясига 7–12 метр тезликда эсади, бироқ вақти-вақти билан унинг кучайиши баъзи ноқулайликларни келтириб чиқариши мумкин. Хусусан, шимол ва чўл туманларида шамол тезлиги 20–22 метр/сониягача шиддатлашиб, маҳаллий чанг-тўзонларни ҳосил қилиши кутиляпти.
Дам олиш кунлари (12–14 июнь) учун юртимиз ҳудудлари бўйича кутилаётган кундузги об-ҳаво кўрсаткичлари билан қуйидаги жадвал орқали батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Ҳудудлар номи
Кундузги ҳаво ҳарорати
Ёғингарчилик эҳтимоли
Шамол ва қўшимча ҳодисалар
Республиканинг катта қисми
+36…+38 даража
Ёғингарчилик кутилмайди, очиқ ҳаво
Вақти-вақти билан чанг-тўзонлар кузатилади
Чўл ҳудудлари
+40 даражагача
Якшанба куни қисқа муддатли ёмғир (айрим жойларда)
Шамол 20-22 м/с гача кучаяди
Чекка жануб ҳудудлари
+42 даражагача
Мутлақо ёғингарчиликсиз, жазирама
Иссиқ ва қуруқ ҳаво оқими
Тоғолди ва тоғли зоналар
Нисбатан салқин
Қисқа муддатли ёмғир ва момақалдироқ
Диққат! Сел ва сув-тошқин хавфи бор
Тоғга чиқувчилар диққатига! Республиканинг тоғолди ва тоғли масканларида маҳаллий аҳамиятга эга бўлган қисқа муддатли ёмғирлар ёғиши ва момақалдироқ гулдураши кутилмоқда. Тоғли тизимларда жала ёмғирлар ҳисобига сел-сув тошқин ҳодисалари юзага келиши хавфи мавжуд. Эҳтиёт чораларини кўришингизни сўраймиз.
Пойтахтимизда дам олиш кунлари қандай ўтади?
Тошкент шаҳрида 12–14 июнь кунлари давомида об-ҳаво асосан кам булутли бўлади, ҳеч қандай ёмғир ёки кутилмаган ёғингарчиликлар кузатилмайди.
Бугун кундузи шаҳримизда ҳарорат +33…+35 даража бўлса, шанба ва якшанба кунлари ҳақиқий ёзги ҳаво бошланиб, ҳарорат устуни +36…+38 даражагача чиқади. Тўлқинланиб турувчи тунги салқинлик эса тунда ва саҳарлаб кишига ҳузур бағишлайди — кечалари ҳарорат +20…+23 даража атрофида мўътадил бўлади. Шаҳарда шамол тезлиги одатда 3–8 метр/сонияни ташкил этади, аммо вақти-вақти билан 10–12 метр/сониягача кучайиб, пойтахтнинг айрим нуқталарида енгил чанг-тўзонларни кўтариши мумкин.
Дам олиш кунларингиз файзли ва мазмунли ўтсин!
Юртимиздаги энг сўнгги об-ҳаво ўзгаришлари, шошилинч огоҳлантиришлар ва кундалик ҳаётимизга оид энг сара хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…