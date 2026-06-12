Дам олиш кунлари Ўзбекистонда иссиқ ва қуруқ об-ҳаво кузатилади

·9·Ўзбекистон
Дам олиш кунлари Ўзбекистонда иссиқ ва қуруқ об-ҳаво кузатилади

Жаҳон чемпионатининг қизғин баҳслари ва глобал технологик янгиликлар оламини кузатиш асносида, дам олиш кунларини табиат қўйнида ёки оила даврасида мароқли ўтказишни режалаштирган ҳамюртларимиз учун об-ҳаво маълумотлари билан танишиш айни муддаодир. «Ўзгидромет» хизмати агентлигининг хабарига кўра, мазкур ҳафта охирида республикамиз ҳудудининг катта қисмида қуруқ, кам булутли ва анчагина иссиқ об-ҳаво шароити ҳукмрон бўлади. Фақатгина мамлакатимизнинг шимоли-ғарбий ўлкаларига Каспий денгизи томонлардан салқин ва нисбатан нам ҳаво оқимлари кириб келиши бошланади.

Бугун, жума куни кундузи юртимизнинг барча вилоятларида ёғингарчиликсиз ва очиқ ҳаво кузатилиб, ҳарорат устунлари +33…+36 даража атрофида барқарор туради.

Шимол ва чўлларда ёмғир, жанубда эса жазирама

Дам олиш кунлари иссиқнинг тафти янада сезиларли даражада ортиб боради. Кундузги ҳаво ҳарорати республика бўйлаб +36…+38 даражагача, чўл зоналарида +40 даражагача, энг чекка жанубий вилоятларда (Сурхондарё ва Қашқадарёда) эса ҳақиқий ёз чилласидек +42 даражагача кўтарилади.

Шу билан бирга, Каспийдан келаётган нам ҳаво массалари сабабли айрим ҳудудларда қисқа муддатли ёғингарчиликлар ҳам кутилмоқда:

  • Шанба куни: Қорақалпоғистон Республикасида;

  • Якшанба кечаси ва эрталаб: Қорақалпоғистон ҳамда Хоразм вилоятида;

  • Якшанба кунининг иккинчи ярмида: Бухоро ва Навоий вилоятларининг баъзи жойларида қисқа муддатли ёмғир ёғиб, момақалдироқ бўлиши эҳтимоли бор.

Шамол шарқ йўналишидан сониясига 7–12 метр тезликда эсади, бироқ вақти-вақти билан унинг кучайиши баъзи ноқулайликларни келтириб чиқариши мумкин. Хусусан, шимол ва чўл туманларида шамол тезлиги 20–22 метр/сониягача шиддатлашиб, маҳаллий чанг-тўзонларни ҳосил қилиши кутиляпти.

Дам олиш кунлари (12–14 июнь) учун юртимиз ҳудудлари бўйича кутилаётган кундузги об-ҳаво кўрсаткичлари билан қуйидаги жадвал орқали батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Ҳудудлар номи

Кундузги ҳаво ҳарорати

Ёғингарчилик эҳтимоли

Шамол ва қўшимча ҳодисалар

Республиканинг катта қисми

+36…+38 даража

Ёғингарчилик кутилмайди, очиқ ҳаво

Вақти-вақти билан чанг-тўзонлар кузатилади

Чўл ҳудудлари

+40 даражагача

Якшанба куни қисқа муддатли ёмғир (айрим жойларда)

Шамол 20-22 м/с гача кучаяди

Чекка жануб ҳудудлари

+42 даражагача

Мутлақо ёғингарчиликсиз, жазирама

Иссиқ ва қуруқ ҳаво оқими

Тоғолди ва тоғли зоналар

Нисбатан салқин

Қисқа муддатли ёмғир ва момақалдироқ

Диққат! Сел ва сув-тошқин хавфи бор

Тоғга чиқувчилар диққатига! Республиканинг тоғолди ва тоғли масканларида маҳаллий аҳамиятга эга бўлган қисқа муддатли ёмғирлар ёғиши ва момақалдироқ гулдураши кутилмоқда. Тоғли тизимларда жала ёмғирлар ҳисобига сел-сув тошқин ҳодисалари юзага келиши хавфи мавжуд. Эҳтиёт чораларини кўришингизни сўраймиз.

Пойтахтимизда дам олиш кунлари қандай ўтади?

Тошкент шаҳрида 12–14 июнь кунлари давомида об-ҳаво асосан кам булутли бўлади, ҳеч қандай ёмғир ёки кутилмаган ёғингарчиликлар кузатилмайди.

Бугун кундузи шаҳримизда ҳарорат +33…+35 даража бўлса, шанба ва якшанба кунлари ҳақиқий ёзги ҳаво бошланиб, ҳарорат устуни +36…+38 даражагача чиқади. Тўлқинланиб турувчи тунги салқинлик эса тунда ва саҳарлаб кишига ҳузур бағишлайди — кечалари ҳарорат +20…+23 даража атрофида мўътадил бўлади. Шаҳарда шамол тезлиги одатда 3–8 метр/сонияни ташкил этади, аммо вақти-вақти билан 10–12 метр/сониягача кучайиб, пойтахтнинг айрим нуқталарида енгил чанг-тўзонларни кўтариши мумкин.

Дам олиш кунларингиз файзли ва мазмунли ўтсин!

Юртимиздаги энг сўнгги об-ҳаво ўзгаришлари, шошилинч огоҳлантиришлар ва кундалик ҳаётимизга оид энг сара хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ЎзбекистонЎзгидрометҚаспий денгизиҚорақалпоғистонХоразм вилояти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абитуриентлар учун олий таълим муассасаларига ҳужжат топшириш йўриқномасиАбитуриентлар учун олий таълим муассасаларига ҳужжат топшириш йўриқномасиБугун, 07:15Ўзбекистонда «Очиқ туризм мавсуми» дастурига старт берилдиЎзбекистонда «Очиқ туризм мавсуми» дастурига старт берилдиБугун, 06:46Янги Меҳнат кодекси ходимларнинг иш ташлаш ҳуқуқини қонуний тартибга соладиЯнги Меҳнат кодекси ходимларнинг иш ташлаш ҳуқуқини қонуний тартибга соладиКеча, 14:20«Шаҳарсозлик реновацияси тўғрисида»ги янги қонун расман қабул қилинди«Шаҳарсозлик реновацияси тўғрисида»ги янги қонун расман қабул қилиндиКеча, 13:54Сергели автобозорида тирбандликни енгилаштириш учун алоҳида йўл ташкил этилмоқдаСергели автобозорида тирбандликни енгилаштириш учун алоҳида йўл ташкил этилмоқдаКеча, 09:57Ўзбекистондаги лаванда далалари сайёҳларни ўзига тортмоқдаЎзбекистондаги лаванда далалари сайёҳларни ўзига тортмоқдаКеча, 08:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди