Абитуриентлар учун олий таълим муассасаларига ҳужжат топшириш йўриқномаси
Юртимизда ёз фасли нафақат иссиқ об-ҳавоси ёки инқилобий иқтисодий лойиҳалари, балки минглаб оилалар ҳаётидаги энг ҳаяжонли давр — олий ўқув юртларига қабул мавсуми бошланиши билан ҳам ажралиб туради. Жорий йилнинг 5 июнидан бошлаб мамлакатимиздаги бакалавриат таълим йўналишларига ҳужжат топшириш истагида бўлган ёшлар учун Ягона интерактив давлат хизматлари портали ($my.gov.uz$) орқали онлайн ариза юбориш жараёнига старт берилди. Мазкур муҳим жараён абитуриентларга қўшимча қулайликлар яратиш мақсадида иккита асосий ва мустақил босқичга ажратилган.
Келажак пойдеворини қуришга шайланган абитуриентларимиз ва уларнинг яқинлари учун қабул тизимининг энг муҳим паллалари ва қатъий белгиланган муддатларини батафсил тақдим этамиз.
Рўйхатдан ўтиш ва йўналиш танлаш босқичлари
Олий таълим даргоҳларига қадам қўйиш истагидаги ёшлар рўйхатдан ўтиш давомида қуйидаги икки муҳим паллани изчиллик билан босиб ўтишлари лозим бўлади:
Биринчи босқич: Рўйхатдан ўтиш ва имтиҳонни белгилаш: 5 июндан 25 июнгача.
Ушбу муддат оралиғида абитуриентлар тизимда шахсий маълумотларини тўлдириб, ўзлари топширадиган мажбурий ва мутахассислик фанлар мажмуасини, таълим олиш тилини (ўзбек, рус, қорақалпоқ ва ҳ.к.) ҳамда тест синовларида иштирок этиш учун ўзларига қулай бўлган ҳудудни (шаҳар ёки вилоятни) танлайдилар. Иқтидорли ёшлар 25 июнь куни соат 23:59 га қадар ўз аризаларидаги маълумотларни исталганча таҳрирлашлари ёки ўзгартиришлари мумкин.
Иккинчи босқич: Олийгоҳ ва таълим шаклини танлаш: Тест синовлари тўлиқ якунланганидан сўнг.
Имтиҳонлар муваффақиятли топширилиб, барча тест синовлари бутунлай якунига етганидан кейин 15 кун ичида абитуриентлар тўплаган балларидан келиб чиқиб, аниқ қайси олий таълим муассасасини (ОТМ), муайян факултетни, таълим шаклини (кундузги, кечки ёки масофавий) ҳамда устуворлик тартибини (давлат гранти ёки тўлов-контракт асосида) мустақил равишда танлайдилар.
Иштирок этиш баҳоси ва тўловдан озод этилганлар
Тест синовларида қатнашиш учун белгиланган тўлов миқдори базавий ҳисоблаш миқдорининг (БҲМ) 50 фоизини, яъни 206 000 сўмни ташкил этади. Аммо давлатимиз томонидан ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламлар ва ёшларни қўллаб-қувватлаш мақсадида кенг кўламли имтиёзлар тақдим этилган.
Қуйидаги тоифага кирувчи фуқаролардан имтиҳонда қатнашиш учун ҳеч қандай ҳақ олинмайди:
Жорий ўқув йилида умумтаълим мактаблари, академик лицей ва коллежларни тамомлаган барча битирувчилар;
Турли даражадаги ногиронлиги бўлган шахслар;
«Ижтимоий ҳимоя ягона реестри» ахборот тизимида рўйхатда турган фуқаролар ҳамда уларнинг фарзандлари;
«Ёшлар дафтари»га расман киритилган иқтидорли ёшлар;
Тўлиқ давлат таъминотида бўлган шахслар (етим болалар ва меҳрибонлик уйи тарбияланувчилари).
Абитуриентлар ва уларнинг ота-оналари учун қулай бўлиши мақсадида имтиҳон натижаларини билиш ва якуний хулосаларни кутиш муддатларини аниқ ва лўнда жадвал кўринишида жамладик:
Натижалар ва босқичлар тури
Эълон қилиниш муддати
Текшириш усули
Кундалик тест натижалари
Имтиҳон топширилган куннинг эртасига
Шахсий кабинет ва махсус ботлар орқали
Якуний танлов (Мандат)
Танлов тўлиқ тугаганидан кейин бир ҳафта ичида
Давлат тест марказининг расмий сайтида
Муҳим эслатма: Ҳурматли абитуриентлар, ҳужжат топширишнинг сўнгги кунларида электрон тизимда юзага келиши мумкин бўлган техник юкланишларнинг олдини олиш мақсадида, рўйхатдан ўтишни охирги соатларга тақамай, вақтлироқ амалга оширишингизни тавсия этамиз.
Барча билимга чанқоқ ёшларимизга бўлажак синовларда юксак зафарлар ва талабалик бахтига муяссар бўлишларини тилаб қоламиз!
Олий таълим тизимидаги энг қайноқ ислоҳотлар, қабул жараёнлари, ўтиш баллари ва таълим соҳасидаги барча эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…