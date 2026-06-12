Абитуриентлар учун олий таълим муассасаларига ҳужжат топшириш йўриқномаси

·0·Ўзбекистон
Абитуриентлар учун олий таълим муассасаларига ҳужжат топшириш йўриқномаси

Юртимизда ёз фасли нафақат иссиқ об-ҳавоси ёки инқилобий иқтисодий лойиҳалари, балки минглаб оилалар ҳаётидаги энг ҳаяжонли давр — олий ўқув юртларига қабул мавсуми бошланиши билан ҳам ажралиб туради. Жорий йилнинг 5 июнидан бошлаб мамлакатимиздаги бакалавриат таълим йўналишларига ҳужжат топшириш истагида бўлган ёшлар учун Ягона интерактив давлат хизматлари портали ($my.gov.uz$) орқали онлайн ариза юбориш жараёнига старт берилди. Мазкур муҳим жараён абитуриентларга қўшимча қулайликлар яратиш мақсадида иккита асосий ва мустақил босқичга ажратилган.

Келажак пойдеворини қуришга шайланган абитуриентларимиз ва уларнинг яқинлари учун қабул тизимининг энг муҳим паллалари ва қатъий белгиланган муддатларини батафсил тақдим этамиз.

Рўйхатдан ўтиш ва йўналиш танлаш босқичлари

Олий таълим даргоҳларига қадам қўйиш истагидаги ёшлар рўйхатдан ўтиш давомида қуйидаги икки муҳим паллани изчиллик билан босиб ўтишлари лозим бўлади:

  1. Биринчи босқич: Рўйхатдан ўтиш ва имтиҳонни белгилаш: 5 июндан 25 июнгача.

Ушбу муддат оралиғида абитуриентлар тизимда шахсий маълумотларини тўлдириб, ўзлари топширадиган мажбурий ва мутахассислик фанлар мажмуасини, таълим олиш тилини (ўзбек, рус, қорақалпоқ ва ҳ.к.) ҳамда тест синовларида иштирок этиш учун ўзларига қулай бўлган ҳудудни (шаҳар ёки вилоятни) танлайдилар. Иқтидорли ёшлар 25 июнь куни соат 23:59 га қадар ўз аризаларидаги маълумотларни исталганча таҳрирлашлари ёки ўзгартиришлари мумкин.

  1. Иккинчи босқич: Олийгоҳ ва таълим шаклини танлаш: Тест синовлари тўлиқ якунланганидан сўнг.

Имтиҳонлар муваффақиятли топширилиб, барча тест синовлари бутунлай якунига етганидан кейин 15 кун ичида абитуриентлар тўплаган балларидан келиб чиқиб, аниқ қайси олий таълим муассасасини (ОТМ), муайян факултетни, таълим шаклини (кундузги, кечки ёки масофавий) ҳамда устуворлик тартибини (давлат гранти ёки тўлов-контракт асосида) мустақил равишда танлайдилар.

Иштирок этиш баҳоси ва тўловдан озод этилганлар

Тест синовларида қатнашиш учун белгиланган тўлов миқдори базавий ҳисоблаш миқдорининг (БҲМ) 50 фоизини, яъни 206 000 сўмни ташкил этади. Аммо давлатимиз томонидан ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламлар ва ёшларни қўллаб-қувватлаш мақсадида кенг кўламли имтиёзлар тақдим этилган.

Қуйидаги тоифага кирувчи фуқаролардан имтиҳонда қатнашиш учун ҳеч қандай ҳақ олинмайди:

  • Жорий ўқув йилида умумтаълим мактаблари, академик лицей ва коллежларни тамомлаган барча битирувчилар;

  • Турли даражадаги ногиронлиги бўлган шахслар;

  • «Ижтимоий ҳимоя ягона реестри» ахборот тизимида рўйхатда турган фуқаролар ҳамда уларнинг фарзандлари;

  • «Ёшлар дафтари»га расман киритилган иқтидорли ёшлар;

  • Тўлиқ давлат таъминотида бўлган шахслар (етим болалар ва меҳрибонлик уйи тарбияланувчилари).

Абитуриентлар ва уларнинг ота-оналари учун қулай бўлиши мақсадида имтиҳон натижаларини билиш ва якуний хулосаларни кутиш муддатларини аниқ ва лўнда жадвал кўринишида жамладик:

Натижалар ва босқичлар тури

Эълон қилиниш муддати

Текшириш усули

Кундалик тест натижалари

Имтиҳон топширилган куннинг эртасига

Шахсий кабинет ва махсус ботлар орқали

Якуний танлов (Мандат)

Танлов тўлиқ тугаганидан кейин бир ҳафта ичида

Давлат тест марказининг расмий сайтида

Муҳим эслатма: Ҳурматли абитуриентлар, ҳужжат топширишнинг сўнгги кунларида электрон тизимда юзага келиши мумкин бўлган техник юкланишларнинг олдини олиш мақсадида, рўйхатдан ўтишни охирги соатларга тақамай, вақтлироқ амалга оширишингизни тавсия этамиз.

Барча билимга чанқоқ ёшларимизга бўлажак синовларда юксак зафарлар ва талабалик бахтига муяссар бўлишларини тилаб қоламиз!

Олий таълим тизимидаги энг қайноқ ислоҳотлар, қабул жараёнлари, ўтиш баллари ва таълим соҳасидаги барча эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дам олиш кунлари Ўзбекистонда иссиқ ва қуруқ об-ҳаво кузатиладиДам олиш кунлари Ўзбекистонда иссиқ ва қуруқ об-ҳаво кузатиладиБугун, 06:57Ўзбекистонда «Очиқ туризм мавсуми» дастурига старт берилдиЎзбекистонда «Очиқ туризм мавсуми» дастурига старт берилдиБугун, 06:46Янги Меҳнат кодекси ходимларнинг иш ташлаш ҳуқуқини қонуний тартибга соладиЯнги Меҳнат кодекси ходимларнинг иш ташлаш ҳуқуқини қонуний тартибга соладиКеча, 14:20«Шаҳарсозлик реновацияси тўғрисида»ги янги қонун расман қабул қилинди«Шаҳарсозлик реновацияси тўғрисида»ги янги қонун расман қабул қилиндиКеча, 13:54Сергели автобозорида тирбандликни енгилаштириш учун алоҳида йўл ташкил этилмоқдаСергели автобозорида тирбандликни енгилаштириш учун алоҳида йўл ташкил этилмоқдаКеча, 09:57Ўзбекистондаги лаванда далалари сайёҳларни ўзига тортмоқдаЎзбекистондаги лаванда далалари сайёҳларни ўзига тортмоқдаКеча, 08:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди