Шавкат Мирзиёев ўйин сабаб давлат ташкилотларида иш вақтини ўзгартирди
Ўзбекистон футболи тарихидаги энг буюк ва орзиқиб кутилган кун остонасида турибмиз. Эртага, 18 июнь куни миллий терма жамоамиз Жаҳон чемпионати финал босқичидаги ўзининг тарихий дебют учрашувини ўтказади. Шимолий Америка яшил майдонларида Колумбия терма жамоасига қарши кечадиган ушбу оламшумул баҳс бутун халқимизни бир юракка айлантириши шубҳасиз.
Учрашув Тошкент вақти билан эрталаб соат 07:00 да бошланишини инобатга олган ҳолда, муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев юртимиз футбол ишқибозлари ва бутун халқимиз учун кутилмаган ва ғоят ёқимли хушхабарни туҳфа этди. Давлатимиз раҳбари юртдошларимиз ўз ватан жамоасига хотиржам, ўз хонадонларида ва яқинлари даврасида мухлислик қилишлари учун мисли кўрилмаган қўшимча қулайлик яратиб берди.
Президент ўйинни набиралари даврасида томоша қилади
Ушбу тарихий ва ватанпарварлик руҳи билан йўғрилган қарор ҳақида Президент матбуот котиби Шерзод Асадов расмий маълумот берди. Машҳур журналист Азиза Қурбонова ўзининг телеграм каналида Шерзод Асадовнинг сўзларидан иқтибос келтирган ҳолда шундай ёзади:
«Президентимиз эртанги тарихий ўйинни ўз уйларида — оила даврасида, суюкли набиралари билан биргаликда кузатадилар ва миллий жамоамизга мухлислик қиладилар. Халқимизга қулайлик яратиш мақсадида, давлатимиз раҳбари 18 июнь куни мамлакатимиздаги барча давлат ташкилотлари ва идораларида иш вақтининг бошланишини эрталабки соат 10:00 га кўчириш бўйича кўрсатма бердилар».
Қуйидаги таҳлилий-маълумот жадвали орқали эртанги тарихий кун тартиби ва иш вақтининг ўзгариши билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Миллий жамоа дебюти
Янгиланган иш графики
Трансляция тафсилотлари
Юртбошимиз танлови
• Сана: 18 июнь (пайшанба)
• Рақиб: Колумбия термаси
• Мақом: Тарихдаги илк ўйин
• Иш бошланиши: Соат 10:00 да
• Қамров: Барча давлат идоралари
• Мақсад: Мухлислик учун қулайлик
• Старт вақти: Соат 07:00 да
• Телеканал: «Зўр ТВ»
• Эфир: Тўғридан-тўғри
• Оила даврасида
• Набиралари билан бирга
• Ўз хонадонларида
Бутун мамлакат телевизор қаршисига йиғилади
Президентимиз томонидан кўрсатилган ушбу юксак эътибор ва ғамхўрлик туфайли эртага эрта тонгдан миллионлаб ватандошларимиз ҳеч қаерга шошилмасдан, ишга кечикиш хавотирисиз телевизор қаршисига жам бўлишади. Эрталаб соат 07:00 дан бошлаб «Зўр ТВ» телеканали орқали жонли эфирда узатиладиган ушбу ҳаяжонли учрашув давомида бутун Ўзбекистон оилаларида фақат бир тилак — миллий терма жамоамиз ғалабаси учун дуолар янграйди.
Давлат раҳбари даражасида футболга ва халқ кайфиятига берилаётган бундай эътибор Мексикадаги афсонавий «Ацтека» стадионида майдонга тушадиган йигитларимизга ҳам мисли кўрилмаган руҳий куч ва улкан масъулият бағишлаши аниқ.
Замин таҳририятидан мухлисона хулоса:
Иш вақтининг соат 10:00 га сурилиши — бу шунчаки имтиёз эмас, бу бутун миллатни бир мақсад йўлида бирлаштиришга қаратилган оқилона ва жуда самимий қадамдир. Эртага тонгни оилавий футбол байрами билан бошлаймиз. Президентимиздан тортиб оддий ишчигача — ҳаммамиз эртага фақат Ўзбекистонга омад тилаймиз!
Жаҳон чемпионатидаги энг шов-шувли воқеалар, давлат раҳбарининг тарихий қарорлари ва терма жамоамиз ўйинларидан энг тезкор репортажларни ҳамиша Замин саҳифаларида кузатиб боринг!
…