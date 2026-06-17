Шавкат Мирзиёев ўйин сабаб давлат ташкилотларида иш вақтини ўзгартирди

·0·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев ўйин сабаб давлат ташкилотларида иш вақтини ўзгартирди

Ўзбекистон футболи тарихидаги энг буюк ва орзиқиб кутилган кун остонасида турибмиз. Эртага, 18 июнь куни миллий терма жамоамиз Жаҳон чемпионати финал босқичидаги ўзининг тарихий дебют учрашувини ўтказади. Шимолий Америка яшил майдонларида Колумбия терма жамоасига қарши кечадиган ушбу оламшумул баҳс бутун халқимизни бир юракка айлантириши шубҳасиз.

Учрашув Тошкент вақти билан эрталаб соат 07:00 да бошланишини инобатга олган ҳолда, муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев юртимиз футбол ишқибозлари ва бутун халқимиз учун кутилмаган ва ғоят ёқимли хушхабарни туҳфа этди. Давлатимиз раҳбари юртдошларимиз ўз ватан жамоасига хотиржам, ўз хонадонларида ва яқинлари даврасида мухлислик қилишлари учун мисли кўрилмаган қўшимча қулайлик яратиб берди.

Президент ўйинни набиралари даврасида томоша қилади

Ушбу тарихий ва ватанпарварлик руҳи билан йўғрилган қарор ҳақида Президент матбуот котиби Шерзод Асадов расмий маълумот берди. Машҳур журналист Азиза Қурбонова ўзининг телеграм каналида Шерзод Асадовнинг сўзларидан иқтибос келтирган ҳолда шундай ёзади:

«Президентимиз эртанги тарихий ўйинни ўз уйларида — оила даврасида, суюкли набиралари билан биргаликда кузатадилар ва миллий жамоамизга мухлислик қиладилар. Халқимизга қулайлик яратиш мақсадида, давлатимиз раҳбари 18 июнь куни мамлакатимиздаги барча давлат ташкилотлари ва идораларида иш вақтининг бошланишини эрталабки соат 10:00 га кўчириш бўйича кўрсатма бердилар».

Қуйидаги таҳлилий-маълумот жадвали орқали эртанги тарихий кун тартиби ва иш вақтининг ўзгариши билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Миллий жамоа дебюти

Янгиланган иш графики

Трансляция тафсилотлари

Юртбошимиз танлови

Сана: 18 июнь (пайшанба)


Рақиб: Колумбия термаси


Мақом: Тарихдаги илк ўйин

Иш бошланиши: Соат 10:00 да


Қамров: Барча давлат идоралари


Мақсад: Мухлислик учун қулайлик

Старт вақти: Соат 07:00 да


Телеканал: «Зўр ТВ»


Эфир: Тўғридан-тўғри

• Оила даврасида


• Набиралари билан бирга


• Ўз хонадонларида

Бутун мамлакат телевизор қаршисига йиғилади

Президентимиз томонидан кўрсатилган ушбу юксак эътибор ва ғамхўрлик туфайли эртага эрта тонгдан миллионлаб ватандошларимиз ҳеч қаерга шошилмасдан, ишга кечикиш хавотирисиз телевизор қаршисига жам бўлишади. Эрталаб соат 07:00 дан бошлаб «Зўр ТВ» телеканали орқали жонли эфирда узатиладиган ушбу ҳаяжонли учрашув давомида бутун Ўзбекистон оилаларида фақат бир тилак — миллий терма жамоамиз ғалабаси учун дуолар янграйди.

Давлат раҳбари даражасида футболга ва халқ кайфиятига берилаётган бундай эътибор Мексикадаги афсонавий «Ацтека» стадионида майдонга тушадиган йигитларимизга ҳам мисли кўрилмаган руҳий куч ва улкан масъулият бағишлаши аниқ.

Замин таҳририятидан мухлисона хулоса:

Иш вақтининг соат 10:00 га сурилиши — бу шунчаки имтиёз эмас, бу бутун миллатни бир мақсад йўлида бирлаштиришга қаратилган оқилона ва жуда самимий қадамдир. Эртага тонгни оилавий футбол байрами билан бошлаймиз. Президентимиздан тортиб оддий ишчигача — ҳаммамиз эртага фақат Ўзбекистонга омад тилаймиз!

Жаҳон чемпионатидаги энг шов-шувли воқеалар, давлат раҳбарининг тарихий қарорлари ва терма жамоамиз ўйинларидан энг тезкор репортажларни ҳамиша Замин саҳифаларида кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланадиЭртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланадиБугун, 13:41Шавкат Мирзиёев Бешинчи ТХИФ-2026 нинг ялпи мажлисида нутқ сўзладиШавкат Мирзиёев Бешинчи ТХИФ-2026 нинг ялпи мажлисида нутқ сўзладиБугун, 10:02Шавкат Мирзиёев Малайзия Бош вазири билан муҳим музокара ўтказди (фото)Шавкат Мирзиёев Малайзия Бош вазири билан муҳим музокара ўтказди (фото)Бугун, 08:02Шавкат Мирзиёев Россия Ҳукумати Раиси Михаил Мишустинни қабул қилдиШавкат Мирзиёев Россия Ҳукумати Раиси Михаил Мишустинни қабул қилдиБугун, 07:50Ўзбекистонда Англия ҳуқуқи асосида халқаро тижорат суди ташкил этиладиЎзбекистонда Англия ҳуқуқи асосида халқаро тижорат суди ташкил этиладиБугун, 07:41Ўзбекистонда ягона ҚР-код мажбурий бўладиЎзбекистонда ягона ҚР-код мажбурий бўладиБугун, 07:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган