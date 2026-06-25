Мирзо Улуғбек туманининг айрим ҳудудларида электр ўчирилади
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Бугун пойтахтнинг Мирзо Улуғбек туманидаги айрим ҳудудларда электр энергияси таъминоти соат 16:30 га қадар вақтинча тўхтатилади. Бунга «Турғун» юқори кучланишли электр тармоғида олиб борилаётган капитал таъмирлаш ишлари сабаб бўлмоқда.
Техник ишлар электр тармоғида хавфсизликни таъминлаш ва юкламани барқарор тақсимлаш мақсадида амалга оширилмоқда. Электр таъминоти соат 10:00 дан 16:30 гача чекланади.
Ўчирилишлар «Геофизика», «Алишеробод» ва «Темурийлар» маҳаллаларини қамраб олади. Шунингдек, Жасорат, Бунёдкор, Ватан, Амир Темур ва Янгиҳурдиёр кўчаларидаги айрим истеъмолчилар ҳам вақтинча электрсиз қолади.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…