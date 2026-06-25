Мирзо Улуғбек туманининг айрим ҳудудларида электр ўчирилади

·1·Ўзбекистон
Мирзо Улуғбек туманининг айрим ҳудудларида электр ўчирилади

Бугун пойтахтнинг Мирзо Улуғбек туманидаги айрим ҳудудларда электр энергияси таъминоти соат 16:30 га қадар вақтинча тўхтатилади. Бунга «Турғун» юқори кучланишли электр тармоғида олиб борилаётган капитал таъмирлаш ишлари сабаб бўлмоқда.

Техник ишлар электр тармоғида хавфсизликни таъминлаш ва юкламани барқарор тақсимлаш мақсадида амалга оширилмоқда. Электр таъминоти соат 10:00 дан 16:30 гача чекланади.

Ўчирилишлар «Геофизика», «Алишеробод» ва «Темурийлар» маҳаллаларини қамраб олади. Шунингдек, Жасорат, Бунёдкор, Ватан, Амир Темур ва Янгиҳурдиёр кўчаларидаги айрим истеъмолчилар ҳам вақтинча электрсиз қолади.

Мирзо УлуғбекГеофизикаАлишерободТемурийларТурғунЭлектр таъминоти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилдиФарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилдиКеча, 21:19Энергетика вазирлигида янги тайинловлар амалга оширилдиЭнергетика вазирлигида янги тайинловлар амалга оширилдиКеча, 18:25Ўзбекистон ва Қирғизистон ер алмашди: Янги чегаралар қандай бўлади?Ўзбекистон ва Қирғизистон ер алмашди: Янги чегаралар қандай бўлади?Кеча, 16:28Ўзбекистонда шундай шаҳар борки, аҳолиси 9,5 минг нафар холос!Ўзбекистонда шундай шаҳар борки, аҳолиси 9,5 минг нафар холос!Кеча, 16:08Андижон полькаси Гиннес рекорди сари: Андижондаги 20 минг кишилик рақс дунё эътиборидаАндижон полькаси Гиннес рекорди сари: Андижондаги 20 минг кишилик рақс дунё эътиборидаКеча, 15:331 сентябрдан айрим автомобилларга газ қуйишга чеклов жорий этилади1 сентябрдан айрим автомобилларга газ қуйишга чеклов жорий этиладиКеча, 14:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Ўзбекистон бўйлаб Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Ўзбекистон бўйлаб Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Ўзбекистонда алкоголь савдосига янги қоида киритилади
Ўзбекистонда алкоголь савдосига янги қоида киритилади
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Ҳайит байрами кунлари тиббиёт муассасалари узлуксиз фаолият кўрсатади
Ҳайит байрами кунлари тиббиёт муассасалари узлуксиз фаолият кўрсатади
Ўзбекистон транспорт тизими тубдан янгиланиб янги аэропортлар қурилади
Ўзбекистон транспорт тизими тубдан янгиланиб янги аэропортлар қурилади