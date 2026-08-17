Президент имзолаган «Адолатли судлов – 2030» стратегияси нималарни ўзгартиради?

·1·Ўзбекистон
Президент имзолаган «Адолатли судлов – 2030» стратегияси нималарни ўзгартиради?
Қисқача

Президент фармони билан Ўзбекистонда суд-ҳуқуқ тизимини трансформация қилишга қаратилган «Адолатли судлов – 2030» стратегияси тасдиқланди. Стратегия 2030 йилгача суд ҳокимиятининг мустақиллиги ва очиқлигини таъминлаш, фуқаролар ҳамда тадбиркорларнинг ҳуқуқларини ишончли ҳимоя қилишга қаратилган 6 та устувор йўналишни белгилайди.

Ўзбекистонда суд-ҳуқуқ тизимини тубдан трансформация қилиш ва фуқароларнинг ҳуқуқ ҳамда эркинликларини ишончли ҳимоя этишга қаратилган тарихий ҳужжат имзоланди. Президент фармони билан мамлакатда инсон қадрини улуғлайдиган халқчил ва холис тизимни барпо этишга йўналтирилган «Адолатли судлов – 2030» стратегияси расман тасдиқланди.

Ушбу концептуал ҳужжат «Судлар — халқчил ва адолатли одил судлов таянчи ҳамда Янги Ўзбекистон ҳақиқат устуни» деган эзгу шиор остида ишлаб чиқилган бўлиб, суд ҳокимиятининг мутлақ мустақиллиги ва очиқлигини таъминлашни мақсад қилади.

2030 йилгача бўлган ислоҳотларнинг 6 та асосий устуни

Стратегияга мувофиқ, тизимни янгилаш ва аҳоли ишончини мустаҳкамлаш қуйидаги олтита устувор йўналиш бўйича амалга оширилади:

  • 1. «Халқ суди»: Суд ҳокимияти фаолиятида тўлиқ очиқлик ва шаффофликни таъминлаш, фуқароларнинг ахборот олиш имкониятларини кенгайтириш ҳамда ортиқча бюрократиядан холи қулай тизим яратиш;

  • 2. «Адолат қўрғони»: Ҳар қандай ташқи босим, таъсир ва аралашувлардан мутлақо холи, инсон ҳуқуқлари ва қонун устуворлигига таянадиган мустақил одил судлов институтини шакллантириш;

  • 3. «Кафолатланган адолат»: Чихқарилган ҳар бир қарорнинг қонуний, адолатли ва асосли бўлишини таъминлаш, фуқаролар ва тадбиркорларнинг бузилган ҳуқуқларини тўлиқ тиклаш кафолатларини кучайтириш;

  • 4. «Адолат посбонлари»: Юксак ахлоқий, маънавий ва профессионал малакага эга бўлган, пок ва ҳалол судьялар корпусини тарбиялаш ҳамда шакллантириш;

  • 5. «Рақамли адлия»: Суд ишларини юритиш жараёнларини тўлиқ электрон шаклга ўтказиш, сунъий интеллект ва замонавий рақамли технологияларни судлов тизимига кенг татбиқ этиш;

  • 6. «Халқаро эътироф»: Одил судлов ва инсон ҳуқуқлари соҳасидаги энг илғор халқаро стандартлар ҳамда конвенциялар талабларини миллий қонунчилик ва амалиётга интеграция қилиш.

Мазкур кенг кўламли стратегия Ўзбекистон суд тизимини жазоловчи орган эмас, балки ҳар бир фуқаронинг қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилувчи ҳақиқий адолат масканига айлантиришга хизмат қилади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қашқадарёда 3 та мактабнинг барча битирувчилари талаба бўлдиҚашқадарёда 3 та мактабнинг барча битирувчилари талаба бўлдиБугун, 12:17Ўзбекистонда бугундан бошлаб иссиқ пасаяди: айрим ҳудудларда 31 даражагача бўладиЎзбекистонда бугундан бошлаб иссиқ пасаяди: айрим ҳудудларда 31 даражагача бўладиБугун, 05:35Мандатдан ўта олмадингизми? ОТМга кириш учун яна бир имконият борМандатдан ўта олмадингизми? ОТМга кириш учун яна бир имконият бор15.08, 18:09Ўзбекистонда бугун чанг-тўзон кўтарилиши мумкинЎзбекистонда бугун чанг-тўзон кўтарилиши мумкин15.08, 11:33Суд тизимида катта ислоҳотлар даври: Қандай ўзгаришлар кутилмоқда?Суд тизимида катта ислоҳотлар даври: Қандай ўзгаришлар кутилмоқда?14.08, 21:57Дам олиш кунлари Ўзбекистонда иссиқ ҳаво сақланиб қоладиДам олиш кунлари Ўзбекистонда иссиқ ҳаво сақланиб қолади14.08, 16:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Бугун Шавкат Мирзиёевнинг туғилган куни. Давлатимиз раҳбари 69 ёшга тўлди
Бугун Шавкат Мирзиёевнинг туғилган куни. Давлатимиз раҳбари 69 ёшга тўлди
Пенсияда катта ўзгариш: давлат жамғармага 50 фоиз қўшиши мумкин
Пенсияда катта ўзгариш: давлат жамғармага 50 фоиз қўшиши мумкин