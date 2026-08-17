Ўзбекистонда бугундан бошлаб иссиқ пасаяди: айрим ҳудудларда 31 даражагача бўлади
Ўзбекистонда 17 август куни ҳаво ҳарорати бироз пасайиб, айрим ҳудудларда кундузги кўрсаткичлар 31 даражагача тушади. Бироқ мамлакатнинг жанубий вилоятларида иссиқ ҳали ҳам сезиларли бўлиб, ҳарорат 41 даражагача кўтарилиши мумкин.
Тошкентда кун давомида ҳаво қисман булутли бўлади, ёғингарчилик кутилмайди. Шарқдан эсадиган шамолнинг тезлиги 3–8 м/с атрофида бўлиб, айрим пайтларда 12–14 м/с гача кучайиши мумкин. Баъзи ҳудудларда шамол чанғ-тўзон кўтариши эҳтимоли бор.
Пойтахтда тунги ҳарорат 21–23 даража, кундузи эса 34–36 даража бўлиши прогноз қилинган.
Қорақалпоғистонда об-ҳаво ўзгарувчан кечади. Айрим жойларда қисқа муддатли ёмғир ёғиб, момақалдироқ бўлиши мумкин. Ҳарорат кечаси 17–22 даража, кундузи 31–36 даража оралиғида бўлади. Шамол баъзи ҳудудларда 18 м/с гача кучайиб, чанғ-тўзонлар юзага келиши эҳтимоли бор.
Хоразм вилоятида ҳам кундузи ҳаво 31–36 даража атрофида бўлади. Кечга яқин айрим жойларда қисқа муддатли ёмғир ва момақалдироқ кузатилиши мумкин. Шамол тезлиги 9–14 м/с гача етади.
Бухоро ва Навоий вилоятларида ёғингарчилик кутилмаяпти. Кундузги ҳарорат 33–38 даража бўлади. Шамол айрим жойларда 15–20 м/с гача кучайиши ва чанғ-тўзон кўтариши мумкин.
Тошкент, Самарқанд, Жиззах ва Сирдарё вилоятларида ҳаво асосан қисман булутли бўлади. Ёғингарчилик эҳтимоли паст. Кундузи ҳарорат 32–37 даража, кечаси эса 18–23 даража атрофида бўлади.
Қашқадарё ва Сурхондарёда эса иссиқ янада кучли сезилади. Бу ҳудудларда кундузги ҳарорат 36–41 даража гача кўтарилиши мумкин. Кечаси ҳаво 20–25 даража бўлади. Шамолнинг айрим жойларда 18 м/с гача кучайиши ва чанғ-тўзон кузатилиши эҳтимоли бор.
Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларида ҳаво қисман булутли, айрим жойларда ўзгарувчан бўлади. Ёғингарчилик кутилмайди. Кундузи 32–37 даража, кечаси 18–23 даража бўлиши прогноз қилинган.
Республиканинг тоғли ҳудудларида эса нисбатан салқин ҳаво сақланади. Бу ерларда тунги ҳарорат 13–18 даража, кундузги ҳарорат 23–28 даража атрофида бўлади. Айрим жойларда шамол 13–18 м/с гача кучайиши мумкин.
…