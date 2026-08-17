Ўзбекистонда бугундан бошлаб иссиқ пасаяди: айрим ҳудудларда 31 даражагача бўлади

·14·Ўзбекистон
Ўзбекистонда бугундан бошлаб иссиқ пасаяди: айрим ҳудудларда 31 даражагача бўлади

Ўзбекистонда 17 август куни ҳаво ҳарорати бироз пасайиб, айрим ҳудудларда кундузги кўрсаткичлар 31 даражагача тушади. Бироқ мамлакатнинг жанубий вилоятларида иссиқ ҳали ҳам сезиларли бўлиб, ҳарорат 41 даражагача кўтарилиши мумкин.

Тошкентда кун давомида ҳаво қисман булутли бўлади, ёғингарчилик кутилмайди. Шарқдан эсадиган шамолнинг тезлиги 3–8 м/с атрофида бўлиб, айрим пайтларда 12–14 м/с гача кучайиши мумкин. Баъзи ҳудудларда шамол чанғ-тўзон кўтариши эҳтимоли бор.

Пойтахтда тунги ҳарорат 21–23 даража, кундузи эса 34–36 даража бўлиши прогноз қилинган.

Қорақалпоғистонда об-ҳаво ўзгарувчан кечади. Айрим жойларда қисқа муддатли ёмғир ёғиб, момақалдироқ бўлиши мумкин. Ҳарорат кечаси 17–22 даража, кундузи 31–36 даража оралиғида бўлади. Шамол баъзи ҳудудларда 18 м/с гача кучайиб, чанғ-тўзонлар юзага келиши эҳтимоли бор.

Хоразм вилоятида ҳам кундузи ҳаво 31–36 даража атрофида бўлади. Кечга яқин айрим жойларда қисқа муддатли ёмғир ва момақалдироқ кузатилиши мумкин. Шамол тезлиги 9–14 м/с гача етади.

Бухоро ва Навоий вилоятларида ёғингарчилик кутилмаяпти. Кундузги ҳарорат 33–38 даража бўлади. Шамол айрим жойларда 15–20 м/с гача кучайиши ва чанғ-тўзон кўтариши мумкин.

Тошкент, Самарқанд, Жиззах ва Сирдарё вилоятларида ҳаво асосан қисман булутли бўлади. Ёғингарчилик эҳтимоли паст. Кундузи ҳарорат 32–37 даража, кечаси эса 18–23 даража атрофида бўлади.

Қашқадарё ва Сурхондарёда эса иссиқ янада кучли сезилади. Бу ҳудудларда кундузги ҳарорат 36–41 даража гача кўтарилиши мумкин. Кечаси ҳаво 20–25 даража бўлади. Шамолнинг айрим жойларда 18 м/с гача кучайиши ва чанғ-тўзон кузатилиши эҳтимоли бор.

Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларида ҳаво қисман булутли, айрим жойларда ўзгарувчан бўлади. Ёғингарчилик кутилмайди. Кундузи 32–37 даража, кечаси 18–23 даража бўлиши прогноз қилинган.

Республиканинг тоғли ҳудудларида эса нисбатан салқин ҳаво сақланади. Бу ерларда тунги ҳарорат 13–18 даража, кундузги ҳарорат 23–28 даража атрофида бўлади. Айрим жойларда шамол 13–18 м/с гача кучайиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мандатдан ўта олмадингизми? ОТМга кириш учун яна бир имконият борМандатдан ўта олмадингизми? ОТМга кириш учун яна бир имконият бор15.08, 18:09Ўзбекистонда бугун чанг-тўзон кўтарилиши мумкинЎзбекистонда бугун чанг-тўзон кўтарилиши мумкин15.08, 11:33Суд тизимида катта ислоҳотлар даври: Қандай ўзгаришлар кутилмоқда?Суд тизимида катта ислоҳотлар даври: Қандай ўзгаришлар кутилмоқда?14.08, 21:57Дам олиш кунлари Ўзбекистонда иссиқ ҳаво сақланиб қоладиДам олиш кунлари Ўзбекистонда иссиқ ҳаво сақланиб қолади14.08, 16:1415 август куни Ўзбекистонда ҳаво қандай бўлади?15 август куни Ўзбекистонда ҳаво қандай бўлади?14.08, 16:06Президент маслаҳатчиси алмашди: Олим Давлатов тайинландиПрезидент маслаҳатчиси алмашди: Олим Давлатов тайинланди13.08, 22:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Рустам Жўраев Президент давлат хавфсизлик хизмати раҳбари этиб тайинланди
Рустам Жўраев Президент давлат хавфсизлик хизмати раҳбари этиб тайинланди
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Бугун Шавкат Мирзиёевнинг туғилган куни. Давлатимиз раҳбари 69 ёшга тўлди
Бугун Шавкат Мирзиёевнинг туғилган куни. Давлатимиз раҳбари 69 ёшга тўлди