Тошкентда яширин онлайн-казино тармоғи фош этилди: 4 миллион доллар ва 60 минг қурбон

·0·Ўзбекистон
Тошкентда яширин онлайн-казино тармоғи фош этилди: 4 миллион доллар ва 60 минг қурбон

Тошкент шаҳрида компьютер технологиялари бўйича консалтинг хизматлари ниқоби остида ноқонуний қимор ўйинларини ташкиллаштирган йирик трансмиллий жиноий гуруҳ фаолиятига чек қўйилди. Ички ишлар вазирлигининг Киберхавфсизлик маркази (департаменти) ходимлари томонидан ўтказилган махсус тезкор тадбир давомида Яшнобод туманининг «Чўлпон» маҳалласида жойлашган замонавий бизнес-марказлардан бирида яширин фаолият юритган онлайн-казино колл-маркази фош этилди. Ҳуқуқ-тартибот органларининг маълумотларига кўра, жиноий гуруҳ турли онлайн қимор платформаларига Ўзбекистон ва Яқин Шарқнинг қатор давлатларидан жами 60 мингга яқин фуқароларни жалб қилишга эришган.

Мазкур ноқонуний тузилмада операторлар, супервайзерлар, кассирлар ва таҳлилчилардан иборат юзлаб ходимлар аниқ иерархия асосида ишлаб келган. Тезкор тадбир давомида махсус шифрланган алоқа каналлари, серверлар ва сон-саноқсиз техник воситалар мусодара қилинди. Дастлабки суриштирувларга кўра, атиги сўнгги олти ой ичида ушбу ноқонуний тармоқ орқали қарийб 4 миллион АҚШ доллари миқдоридаги маблағ айлантирилган.

«IT ниқоби, 60 минг фойдаланувчи ва 4 миллион доллар»: Тезкор амалиётнинг 5 та асосий нуқтаси

Яшнободда фош этилган ноқонуний онлайн-казино тармоғи бўйича энг муҳим расмий фактлар:

  • IT консалтинг ниқобидаги онлайн-казино: Гуруҳ расман компьютер технологиялари бўйича хизмат кўрсатиш фирмаси сифатида ниқобланиб, аслида қимор платформаларини бошқарган;

  • Бизнес-марказдаги махфий штаб: Яширин офислар Яшнобод туманининг «Чўлпон» маҳалласидаги бизнес-марказ биносида жойлашган;

  • 60 минг кишилик халқаро аудитория: Тармоққа нафақат Ўзбекистон, балки Яқин Шарқнинг қатор мамлакатлари фуқаролари ҳам жалб этилган;

  • Ярим йилда 4 000 000 доллар айланма: Сўнгги 6 ой давомида қиморбозларнинг 4 миллион доллардан ортиқ маблағи шу тизим орқали ювилган ва ўтказилган;

  • Ашёвий далиллар мусодара қилинди ва иш очилди: Тезкор ходимлар серверлар, компьютерлар, банк карталари ва нақд пулларни олиб, ҳолат юзасидан расман жиноят иши қўзғатди.

Тошкентдаги ноқонуний онлайн-казино фаолияти ва кўрсаткичлари таснифи

Фош этилган жиноий схеманинг тузилиши, техник қуролланиши ва кўлами таҳлили:

Кўрсаткич ва таҳлил мезонлари

Қайд этилган расмий далиллар ва параметрлар

Ниқобланган расмий фаолият

Компьютер технологиялари ва дастурий таъминот бўйича консалтинг

Асл ноқонуний йўналиши

Онлайн-казино ва интернет қимор ўйинларини бошқариш, тарғиб қилиш

Жойлашув манзили (локация)

Тошкент шаҳри, Яшнобод тумани, «Чўлпон» маҳалласидаги бизнес-марказ

Жалб этилган фуқаролар кўлами

Ўзбекистон ва Яқин Шарқ давлатларидан қарийб 60 000 нафар шахс

Молиявий айланма ҳажми

Сўнгги 6 ой ичида тахминан 4 миллион АҚШ доллари

Ички тузилма ва ходимлар

Операторлар, кассирлар, супервайзерлар, IT-таҳлилчилар ва тарғиботчилар

Қўлланилган технологиялар

Махсус дастурий таъминот, шифрланган алоқа каналлари, махфий серверлар

Мусодара этилган ашёвий далиллар

Сервер ускуналари, компьютерлар, телефонлар, SIM ва банк карталари, нақд пуллар

Киберхавфсизлик ва ҳуқуқий экспертиза: Нега онлайн-казинолар жамият учун жиддий таҳдид?

Кибержиноятчиликка қарши кураш мутахассислари, ҳуқуқшунослар ва иқтисодчиларнинг хулосалари:

  • «Ниқобланган IT-офисларнинг хавфли тенденцияси»: Жиноий гуруҳларнинг қонуний IT-компания, аутсорсинг ёки консалтинг фирмалари ниқоби остида ҳаракат қилиши янгилик эмас; бундай схемалар текширувлардан қочиш ва хорижий валюта тушумларини гўёки дастурлаш хизмати учун тўланган маблағ сифатида легаллаштиришга уринишдир; бироқ ИИВ кибербўлинмаларининг трафик ва молиявий оқимларни кузатиш тизими бундай найрангларни тезкорлик билан фош этиш имконини бермоқда;

  • «Миллионлаб долларнинг четга оқиб кетиши ва оилалар фожиаси»: 6 ойда 4 миллион долларнинг айлантирилиши — бу нафақат ноқонуний капитал ҳаракати, балки минглаб оилаларнинг фожиаси, қарз ботқоғи ва ижтимоий инқирози демакдир; қимор ўйинлари ёшларни тез ва осон пул топиш васвасасига солиб, уларнинг иқтисодий ва руҳий ҳаётини барбод қилади;

  • Шифрланган каналлар ва трансмиллий хавф: Гуруҳнинг Яқин Шарқ бозорларига чиқиши ва ёпиқ тармоқлардан фойдалангани ушбу тармоқ ортида халқаро синдикатлар турган бўлиши мумкинлигидан далолат беради; бу эса кибермаконда фақат миллий эмас, балки халқаро полиция тизимлари (Интерпол) билан мувофиқлаштирилган ҳамкорликни кучайтиришни тақозо этади.

Сизнингча, IT-компаниялар ниқоби остида яширинча фаолият юритувчи онлайн-казино ва қимор тармоқларининг илдизини қирқиш учун бизнес-марказлар ва банк операциялари устидан назоратни қандай кучайтириш лозим? Интернетда қимор тарғиботига алданиб қолаётган ёшларни асраш учун қандай амалий чоралар кўриш керак деб ҳисоблайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва фирибгарлик ҳамда кибержиноятлардан огоҳ бўлишга чорловчи ушбу муҳим таҳлилни яқинларингиз билан баҳам кўринг!

ТошкентОнлайн-казиноКиберхавфсизлик марказиЯшнобод тумани
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хусусий мактабдаги яширин "бункер": Халқаро SAT сертификатини сохталаштириш схемасиХусусий мактабдаги яширин "бункер": Халқаро SAT сертификатини сохталаштириш схемаси19 сентябр 18:20Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилиндиЎзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди20 май 23:30Қурбон ҳайитида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?Қурбон ҳайитида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?16 май 17:33Ҳайит кунлари Тошкентдан қўшимча авиарейслар йўлга қўйиладиҲайит кунлари Тошкентдан қўшимча авиарейслар йўлга қўйилади24 май 10:15Ўзбекистонликлар Қурбон ҳайити муносабати билан неча кун дам олади?Ўзбекистонликлар Қурбон ҳайити муносабати билан неча кун дам олади?16 май 16:22Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилиндиДиққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди16 май 16:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади