Тошкентда яширин онлайн-казино тармоғи фош этилди: 4 миллион доллар ва 60 минг қурбон
Тошкент шаҳрида компьютер технологиялари бўйича консалтинг хизматлари ниқоби остида ноқонуний қимор ўйинларини ташкиллаштирган йирик трансмиллий жиноий гуруҳ фаолиятига чек қўйилди. Ички ишлар вазирлигининг Киберхавфсизлик маркази (департаменти) ходимлари томонидан ўтказилган махсус тезкор тадбир давомида Яшнобод туманининг «Чўлпон» маҳалласида жойлашган замонавий бизнес-марказлардан бирида яширин фаолият юритган онлайн-казино колл-маркази фош этилди. Ҳуқуқ-тартибот органларининг маълумотларига кўра, жиноий гуруҳ турли онлайн қимор платформаларига Ўзбекистон ва Яқин Шарқнинг қатор давлатларидан жами 60 мингга яқин фуқароларни жалб қилишга эришган.
Мазкур ноқонуний тузилмада операторлар, супервайзерлар, кассирлар ва таҳлилчилардан иборат юзлаб ходимлар аниқ иерархия асосида ишлаб келган. Тезкор тадбир давомида махсус шифрланган алоқа каналлари, серверлар ва сон-саноқсиз техник воситалар мусодара қилинди. Дастлабки суриштирувларга кўра, атиги сўнгги олти ой ичида ушбу ноқонуний тармоқ орқали қарийб 4 миллион АҚШ доллари миқдоридаги маблағ айлантирилган.
«IT ниқоби, 60 минг фойдаланувчи ва 4 миллион доллар»: Тезкор амалиётнинг 5 та асосий нуқтаси
Яшнободда фош этилган ноқонуний онлайн-казино тармоғи бўйича энг муҳим расмий фактлар:
IT консалтинг ниқобидаги онлайн-казино: Гуруҳ расман компьютер технологиялари бўйича хизмат кўрсатиш фирмаси сифатида ниқобланиб, аслида қимор платформаларини бошқарган;
Бизнес-марказдаги махфий штаб: Яширин офислар Яшнобод туманининг «Чўлпон» маҳалласидаги бизнес-марказ биносида жойлашган;
60 минг кишилик халқаро аудитория: Тармоққа нафақат Ўзбекистон, балки Яқин Шарқнинг қатор мамлакатлари фуқаролари ҳам жалб этилган;
Ярим йилда 4 000 000 доллар айланма: Сўнгги 6 ой давомида қиморбозларнинг 4 миллион доллардан ортиқ маблағи шу тизим орқали ювилган ва ўтказилган;
Ашёвий далиллар мусодара қилинди ва иш очилди: Тезкор ходимлар серверлар, компьютерлар, банк карталари ва нақд пулларни олиб, ҳолат юзасидан расман жиноят иши қўзғатди.
Тошкентдаги ноқонуний онлайн-казино фаолияти ва кўрсаткичлари таснифи
Фош этилган жиноий схеманинг тузилиши, техник қуролланиши ва кўлами таҳлили:
Кўрсаткич ва таҳлил мезонлари
Қайд этилган расмий далиллар ва параметрлар
Ниқобланган расмий фаолият
Компьютер технологиялари ва дастурий таъминот бўйича консалтинг
Асл ноқонуний йўналиши
Онлайн-казино ва интернет қимор ўйинларини бошқариш, тарғиб қилиш
Жойлашув манзили (локация)
Тошкент шаҳри, Яшнобод тумани, «Чўлпон» маҳалласидаги бизнес-марказ
Жалб этилган фуқаролар кўлами
Ўзбекистон ва Яқин Шарқ давлатларидан қарийб 60 000 нафар шахс
Молиявий айланма ҳажми
Сўнгги 6 ой ичида тахминан 4 миллион АҚШ доллари
Ички тузилма ва ходимлар
Операторлар, кассирлар, супервайзерлар, IT-таҳлилчилар ва тарғиботчилар
Қўлланилган технологиялар
Махсус дастурий таъминот, шифрланган алоқа каналлари, махфий серверлар
Мусодара этилган ашёвий далиллар
Сервер ускуналари, компьютерлар, телефонлар, SIM ва банк карталари, нақд пуллар
Киберхавфсизлик ва ҳуқуқий экспертиза: Нега онлайн-казинолар жамият учун жиддий таҳдид?
Кибержиноятчиликка қарши кураш мутахассислари, ҳуқуқшунослар ва иқтисодчиларнинг хулосалари:
«Ниқобланган IT-офисларнинг хавфли тенденцияси»: Жиноий гуруҳларнинг қонуний IT-компания, аутсорсинг ёки консалтинг фирмалари ниқоби остида ҳаракат қилиши янгилик эмас; бундай схемалар текширувлардан қочиш ва хорижий валюта тушумларини гўёки дастурлаш хизмати учун тўланган маблағ сифатида легаллаштиришга уринишдир; бироқ ИИВ кибербўлинмаларининг трафик ва молиявий оқимларни кузатиш тизими бундай найрангларни тезкорлик билан фош этиш имконини бермоқда;
«Миллионлаб долларнинг четга оқиб кетиши ва оилалар фожиаси»: 6 ойда 4 миллион долларнинг айлантирилиши — бу нафақат ноқонуний капитал ҳаракати, балки минглаб оилаларнинг фожиаси, қарз ботқоғи ва ижтимоий инқирози демакдир; қимор ўйинлари ёшларни тез ва осон пул топиш васвасасига солиб, уларнинг иқтисодий ва руҳий ҳаётини барбод қилади;
Шифрланган каналлар ва трансмиллий хавф: Гуруҳнинг Яқин Шарқ бозорларига чиқиши ва ёпиқ тармоқлардан фойдалангани ушбу тармоқ ортида халқаро синдикатлар турган бўлиши мумкинлигидан далолат беради; бу эса кибермаконда фақат миллий эмас, балки халқаро полиция тизимлари (Интерпол) билан мувофиқлаштирилган ҳамкорликни кучайтиришни тақозо этади.
Сизнингча, IT-компаниялар ниқоби остида яширинча фаолият юритувчи онлайн-казино ва қимор тармоқларининг илдизини қирқиш учун бизнес-марказлар ва банк операциялари устидан назоратни қандай кучайтириш лозим? Интернетда қимор тарғиботига алданиб қолаётган ёшларни асраш учун қандай амалий чоралар кўриш керак деб ҳисоблайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва фирибгарлик ҳамда кибержиноятлардан огоҳ бўлишга чорловчи ушбу муҳим таҳлилни яқинларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…