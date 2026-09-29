Мактаб дарсликларида 1200 дан ортиқ хато: Ўзбекистонда таълим тубдан янгиланмоқда!

·5·Ўзбекистон
Мактаб дарсликларида 1200 дан ортиқ хато: Ўзбекистонда таълим тубдан янгиланмоқда!

Ўзбекистон мактаб таълими тизимида кўп йиллардан буён ота-оналар ва мутахассисларнинг ҳақли эътирозларига сабаб бўлиб келаётган дарсликлар сифати масаласи давлат раҳбари даражасида кўриб чиқилди. Президент Шавкат Мирзиёев янги авлод дарсликларини жорий этиш, олийгоҳ ва саноат корхоналари ўртасида дуал таълимни йўлга қўйиш ҳамда Ляонин педагогика университети филиали фаолиятига оид тақдимотлар билан атрофлича танишди.

Аввалги ўқув дастурларини чуқур экспертиза қилиш жараёнида даҳшатли рақамлар юзага чиқди: 260 та дарсликда нақ 1 257 та мазмуний хато, яна 51 та дарсликда эса 464 та қўпол таржима хатолари аниқланди. Маълумотларнинг болалар ёшига тўғри келмаслиги ва қуруқ ёдлашга (зубрёжка) асослангани танқид қилинган ҳолда, тизим тўлиқ Финляндия ва Сингапурнинг илғор стандартларига ўтказилмоқда.

«1257 та хато, Финляндия сертификати ва Сингапур модели»: Ислоҳотнинг 5 та асосий нуқтаси

Мактаб дарсликларини экспертизадан ўтказиш ва янгилаш бўйича энг муҳим расмий далиллар:

  • Эски дарсликларда минглаб хатолар фош бўлди: 260 та китобда 1 257 та мазмуний, 51 тасида эса 464 та таржима хатолари борлиги аниқланди;

  • Қуруқ ёдлашдан мустақил фикрлаш сари: Эски дастурлар болаларни фақат ёдлашга мажбурлагани сабабли танқидий фикрлаш ва амалий кўникмаларни ривожлантирмаган;

  • Финляндия ва Сингапур стандартлари: Бошланғич синф китоблари Финляндия таълим альянси томонидан сертификатланди, 5–7-синфлар учун аниқ ва табиий фанлар эса Сингапур методикасига ўтказилди;

  • 2027 йилгача 1342 та янги қўлланма: Дастурларга касбга йўналтириш бўйича 255 та дарс, экологияга оид 300 та мавзу ҳамда молиявий ва рақамли саводхонлик блоклари қўшилмоқда;

  • 200 мингдан зиёд ўқитувчи қайта тайёрланди: 110 минг бошланғич синф муаллими малака оширди, сингапурлик мутахассислар иштирокида тайёрланган тренерлар эса яна 90 минг педагогни янги методикаларга ўргатди.

Ўзбекистон мактаб дарсликларининг аввалги муаммолари ва янги авлод стандартлари таснифи

Аниқланган нуқсонлар ва жорий этилаётган халқаро ўзгаришлар кўрсаткичлари таҳлили:

Йўналиш ва таҳлил мезонлари

Эски дарсликлар таҳлилида аниқланган ҳолат

Янги авлод дарсликлари ва стандартлари

Аниқланган хатоликлар кўлами

260 та дарсликда 1 257 та хато, 51 тасида 464 та таржима нуқсони

Халқаро экспертиза ва қатъий стандартлар асосида тўлиқ қайта ёзиш

Ўқитиш методологияси

Қуруқ ёдлаш (зубрёжка), ёшга номувофиқ мураккаб маълумотлар

Амалий таҳлил, танқидий фикрлаш ва кўникма ҳосил қилиш

Бошланғич таълим базаси

Анъанавий маҳаллий дастурлар

Финляндия таълим альянси (Finnish Education Alliance) сертификати

Аниқ ва табиий фанлар (5–7-синф)

Математика, физика, кимё ва биологияда назарий юклама

Сингапур таълим тизими ва тажрибаси асосидаги дастурлар

Замонавий билимлар интеграцияси

Амалий ҳаётдан узилган мавзулар

255 та касбга йўналтириш дарси, 300 та экология мавзуси, молия ва IT блоклари

Педагоглар малакасини ошириш

Назарий малака ошириш курслари

Сингапур ҳамкорлигида 121 та мастер-тренер орқали 90 минг ўқитувчини қайта тайёрлаш

Педагогик ва ижтимоий экспертиза: Нега мактаб дастурининг янгиланиши келажакни ҳал қилади?

Таълим бўйича халқаро экспертлар, методистлар ва педагогларнинг хулосалари:

  • «Хато дарслик — бузилган мантиқ ва саводсизлик хавфи»: Битта китобда ўнлаб хатоларнинг бўлиши миллионлаб болалар онгига нотўғри тушунчалар сингдирилишига олиб келган; таржимадаги қўпол чалкашликлар ўқувчиларнинг фанга бўлган қизиқишини сўндирган; шу сабабли хатоларни очиқ тан олиш ва дарсликларни тўлиқ аудитдан ўтказиш таълим софоти йўлидаги энг муҳим қадам бўлди;

  • Фин ва Сингапур феноменининг миллийлашуви: Дунёда PISA халқаро рейтинги бўйича етакчи бўлган Сингапур ва Финляндия тизимлари айнан болани мустақил фикрлашга, назарияни ҳаётга татбиқ этишга ўргатиши билан машҳур; ушбу методологиянинг миллий мактабларга олиб кирилиши ёшларнинг глобал рақобатбардошлигини оширади;

  • Ўқитувчиларсиз ислоҳот ишламайди: Энг мукаммал китоб ҳам, агар ундан қандай фойдаланишни билмайдиган ўқитувчининг қўлига тушса, ўз кучини йўқотади; 110 минг бошланғич синф муаллимининг қайта тайёрланиши ва Сингапур тренерлари иштирокидаги курслар янги дарсликларнинг мактабларда тўғри қўлланилишига замин яратади.

Сизнингча, мактаб дарсликларидаги минглаб хатолар ва қуруқ ёдлаш тизимига чек қўйиш учун Финляндия ҳамда Сингапур тажрибасини қўллаш кутилган натижани бера оладими? Фарзандингиз ёки яқинларингиз фойдаланаётган ҳозирги мактаб китоблари сифатидан қанчалик қониқасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва таълим тизимидаги ушбу муҳим ўзгаришлар таҳлилини барча ота-оналар ҳамда ўқитувчилар билан баҳам кўринг!

Шавкат МирзиёевФинляндия таълим альянсиСингапур таълим тизимиЛяонин педагогика университети филиали
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёевдан мактаб таълими мутасаддиларига кескин эътироз — дуал таълим талабиШавкат Мирзиёевдан мактаб таълими мутасаддиларига кескин эътироз — дуал таълим талаби24 сентябр 15:00Мактабларда катта ўзгариш: 2031 йилгача барча дарсликлар янги алифбога ўтказиладиМактабларда катта ўзгариш: 2031 йилгача барча дарсликлар янги алифбога ўтказилади10 сентябр 15:35Шавкат Мирзиёев Андижондаги «Ипак йўли» халқаро техникуми талабалари билан учрашдиШавкат Мирзиёев Андижондаги «Ипак йўли» халқаро техникуми талабалари билан учрашди23 сентябр 17:422027 йилдан мактаб дарсликлари янги алифбода чоп этилади2027 йилдан мактаб дарсликлари янги алифбода чоп этилади10 сентябр 17:00Андижонда 31 мингдан ортиқ аҳоли учун канализация тармоғи янгиланмоқдаАндижонда 31 мингдан ортиқ аҳоли учун канализация тармоғи янгиланмоқда27 июн 22:55Тошкентда янги олий мактаб очилади: битирувчиларга икки диплом бериладиТошкентда янги олий мактаб очилади: битирувчиларга икки диплом берилади10 июл 22:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади