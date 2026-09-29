Xiaomi 10 000 мА•ч қувватга эга ўта хавфсиз ва магнит кабелли повер банк тақдим этди
Ixbt.com маълумотига кўра, Xiaomi компанияси замонавий фойдаланувчилар эҳтиёжларини қондиришга қаратилган янги, ўта хавфсиз ва кўп функцияли ташқи аккумулятор савдосини бошлади. 10 000 мА•ч сиғимга эга мазкур қурилма ихчам ўлчамлари билан бир қаторда юқори унумдорлиги ҳамда ҳаво транспортида олиб юриш имконияти билан эътиборни тортади. Ишлаб чиқарувчи ушбу гаджет учун 249 юандан бошланадиган бошланғич нархни белгилаган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги повер банк ҳар бири 5000 мА•ч бўлган иккита элементдан иборат бўлиб, ўрнатилган USB-C кабели билан жиҳозланган. Ушбу ечим фойдаланувчиларга қўшимча симларни ўзлари билан олиб юриш заруриятидан халос қилади. Симсиз зарядлашни қўллаб-қувватлаш ва бир вақтнинг ўзида бир нечта гаджетларни қувватлаш имконияти қурилманинг кундалик ҳаётдаги фойдалилигини янада оширади.
Юқори тезлик ва универсал қувватлаш имкониятлариТехник кўрсаткичларга кўра, қурилманинг симли чиқиш қуввати 45 В гача етади. Бу эса смартфонларни рекорд даражада тез қувватлаш имконини беради. Жумладан, компания маълумотларига асосан, мазкур аккумулятор iPhone 17 Pro моделини атиги 30 дақиқа ичида тахминан 60 фоизгача тўлдиришга қодир. Шунингдек, 20 В қувватга эга хусусий Xiaomi Сурге симсиз зарядлаш технологияси ҳам мавжуд.
Қурилма конструкцияси бир йўла учта гаджетни бир вақтнинг ўзида қувватлаш имконини беради: бунинг учун ўрнатилган кабел, қўшимча USB-C порти ва симсиз зарядлаш майдончасидан фойдаланиш мумкин. Аккумуляторнинг ўзи ҳам иккала USB-C порти орқали 30 В гача кириш қувватини қабул қилади ҳамда PD2.0, PD3.0, ППС, QC2.0, QC3.0 ва BC1.2 каби замонавий тезкор қувватлаш протоколларини тўлиқ қўллаб-қувватлайди.
Хавфсизлик бўйича янги стандартларXiaomi муҳандислари хавфсизлик масаласига алоҳида эътибор қаратганлар. Маълум қилинишича, ташқи аккумулятор Хитойнинг 2026-йилги янги миллийстандарти талабларига мувофиқ қатъий сертификатлаштириш синовларидан муваффақиятли ўтган. Синов жараёнида корпус 4 мм диаметрли игна билан тешишга, 60 дақиқа давомида 135 °К гача қиздиришга ҳамда тахминан 1,5 тонна юк билан сиқишга бардош берган.
Шунингдек, қурилмада ақлли бошқарув тизими ҳам жорий этилган бўлиб, у батарея иш фаолиятини тўлиқ назорат қилади. Фойдаланувчи аккумуляторни кабел орқали компьютерга улаган ҳолда ҳар бир алоҳида батареянинг ҳолати, қувват олиш жараёни ва юзага келиши мумкин бўлган фавқулодда ҳолатлар тарихи ҳақидаги батафсил маълумотларни бевосита кузатиб бориши мумкин.
Изоҳлар 0
…