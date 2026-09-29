Xiaomi 10 000 мА•ч қувватга эга ўта хавфсиз ва магнит кабелли повер банк тақдим этди

·4·Техно
Xiaomi 10 000 мА•ч қувватга эга ўта хавфсиз ва магнит кабелли повер банк тақдим этди

Ixbt.com маълумотига кўра, Xiaomi компанияси замонавий фойдаланувчилар эҳтиёжларини қондиришга қаратилган янги, ўта хавфсиз ва кўп функцияли ташқи аккумулятор савдосини бошлади. 10 000 мА•ч сиғимга эга мазкур қурилма ихчам ўлчамлари билан бир қаторда юқори унумдорлиги ҳамда ҳаво транспортида олиб юриш имконияти билан эътиборни тортади. Ишлаб чиқарувчи ушбу гаджет учун 249 юандан бошланадиган бошланғич нархни белгилаган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги повер банк ҳар бири 5000 мА•ч бўлган иккита элементдан иборат бўлиб, ўрнатилган USB-C кабели билан жиҳозланган. Ушбу ечим фойдаланувчиларга қўшимча симларни ўзлари билан олиб юриш заруриятидан халос қилади. Симсиз зарядлашни қўллаб-қувватлаш ва бир вақтнинг ўзида бир нечта гаджетларни қувватлаш имконияти қурилманинг кундалик ҳаётдаги фойдалилигини янада оширади.

Юқори тезлик ва универсал қувватлаш имкониятлари

Техник кўрсаткичларга кўра, қурилманинг симли чиқиш қуввати 45 В гача етади. Бу эса смартфонларни рекорд даражада тез қувватлаш имконини беради. Жумладан, компания маълумотларига асосан, мазкур аккумулятор iPhone 17 Pro моделини атиги 30 дақиқа ичида тахминан 60 фоизгача тўлдиришга қодир. Шунингдек, 20 В қувватга эга хусусий Xiaomi Сурге симсиз зарядлаш технологияси ҳам мавжуд.

Қурилма конструкцияси бир йўла учта гаджетни бир вақтнинг ўзида қувватлаш имконини беради: бунинг учун ўрнатилган кабел, қўшимча USB-C порти ва симсиз зарядлаш майдончасидан фойдаланиш мумкин. Аккумуляторнинг ўзи ҳам иккала USB-C порти орқали 30 В гача кириш қувватини қабул қилади ҳамда PD2.0, PD3.0, ППС, QC2.0, QC3.0 ва BC1.2 каби замонавий тезкор қувватлаш протоколларини тўлиқ қўллаб-қувватлайди.

Хавфсизлик бўйича янги стандартлар

Xiaomi муҳандислари хавфсизлик масаласига алоҳида эътибор қаратганлар. Маълум қилинишича, ташқи аккумулятор Хитойнинг 2026-йилги янги миллийстандарти талабларига мувофиқ қатъий сертификатлаштириш синовларидан муваффақиятли ўтган. Синов жараёнида корпус 4 мм диаметрли игна билан тешишга, 60 дақиқа давомида 135 °К гача қиздиришга ҳамда тахминан 1,5 тонна юк билан сиқишга бардош берган.

Шунингдек, қурилмада ақлли бошқарув тизими ҳам жорий этилган бўлиб, у батарея иш фаолиятини тўлиқ назорат қилади. Фойдаланувчи аккумуляторни кабел орқали компьютерга улаган ҳолда ҳар бир алоҳида батареянинг ҳолати, қувват олиш жараёни ва юзага келиши мумкин бўлган фавқулодда ҳолатлар тарихи ҳақидаги батафсил маълумотларни бевосита кузатиб бориши мумкин.

XiaomiПоверБанкТехнологияГаджетларЗарядлаш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлдиSamsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди5 сентябр 14:50Xiaomi РGB-Mini LED технологияли янги йирик телевизорлар сериясини тақдим этдиXiaomi РGB-Mini LED технологияли янги йирик телевизорлар сериясини тақдим этди24 сентябр 02:21Xiaomi компанияси 12 та қулфдан очиш усулига эга ақлли қулфни тақдим этдиXiaomi компанияси 12 та қулфдан очиш усулига эга ақлли қулфни тақдим этди23 сентябр 11:59Xiaomi Mijia Стерилизинг Фоот Бат 2 оёқ ваннасини чиқардиXiaomi Mijia Стерилизинг Фоот Бат 2 оёқ ваннасини чиқарди17 сентябр 11:59Starlink Mini учун ўзига хос штатибли ПеакДо паюрбанки тақдим этилдиStarlink Mini учун ўзига хос штатибли ПеакДо паюрбанки тақдим этилди28 август 01:23Яндексдаги «Бери заряд» хизмати телефони ўчганлар учун янги имконият яратдиЯндексдаги «Бери заряд» хизмати телефони ўчганлар учун янги имконият яратди27 август 17:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди