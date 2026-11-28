Муборак Абдуллаева фотиҳаси бўлганини маълум қилди (видео)
Маданият1 дақиқа ўқиш15
Блогер Муборак Абдуллаева қувончли янгилик билан бўлишди. У бугун, 28 ноябрь куни Instagram саҳифаси орқали фотиҳаси бўлиб ўтганини маълум қилди.
Блогер ўз саҳифасига ҳаворанг ва қизил рангли фотиҳа тўй учун махсус безатилган декорациялар олдида тушган видеосини жойлаштирди. У мазкур видеога “28.11.2026 Фотиҳа” деб изоҳ ёзиб, ҳаётидаги ушбу қувончли кунни кузатувчилари билан бўлишди.
Муборак Абдуллаеванинг мухлислари ва кузатувчилари ҳам изоҳларда уни ушбу қувончли воқеа билан табриклаб, илиқ тилаклар билдирмоқда.
Маълумот учун, Муборак Абдуллаева 1998 йил 26 март куни Тошкент шаҳрида таваллуд топган.
Кейинги янгилик
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…