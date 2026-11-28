Ўзбекистонда маст ҳайдовчиларга икки йилгача қамоқ жазоси берилиши мумкин
Ўзбекистонда йўл ҳаракати қоидаларини бузганлик учун жавобгарликни кучайтиришга қаратилган қонун сенаторлар томонидан маъқулланди. Янги тартибларга кўра, айрим қоидабузарликлар учун жарима ва маъмурий қамоқ билан бирга озодликдан маҳрум қилиш жазоси ҳам белгиланмоқда.
Хусусан, маст ҳолда автомобил бошқаришни такроран содир этган ҳайдовчилар бир йилдан икки йилгача озодликдан маҳрум қилиниши мумкин.
Шунингдек, автомобил бошқарувини вояга етмаган шахсга топширганлар учун ҳам жавобгарлик кучайтирилади. Бу қоидабузарлик учун 50 БҲМ, яъни 22 миллион сўм миқдорида жарима ёки 15 суткагача маъмурий қамоқ жазоси қўлланиши мумкин.
Агар вояга етмаган шахсга автомобил бошқаруви топширилиши оғир оқибатларга олиб келса, айбдорга нисбатан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланиши мумкин.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…