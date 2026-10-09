Ўзбекистонда 9 ой ичида 69 мингдан ортиқ кибержиноят содир этилди — рақамлар очиқланди

·15·Ўзбекистон
Ўзбекистонда 9 ой ичида 69 мингдан ортиқ кибержиноят содир этилди — рақамлар очиқланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 2026-йилнинг дастлабки 9 ойида Ўзбекистонда 69 мингдан ортиқ кибержиноят содир этилиб, фуқаролар 1 триллион сўмдан ортиқ маблағидан ажралди.
  • Ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан ўғирланган маблағларнинг атиги 210 миллиард сўми қайтариб олинди, бу эса кибержиноятлар орқали йўқолган пулларни тиклашнинг қийинлигини кўрсатади.
  • Фирибгарлар кўпинча сохта ҳаволалар, банк карта маълумотларини ўғирлаш ва ижтимоий тармоқлардаги алдов усулларидан фойдаланади.

Ўзбекистонда рақамли технологиялар ривожланиши билан бирга, виртуал фирибгарлик ва киберҳужумлар кўлами хавотирли даражада кенгайиб бормоқда. Ички ишлар вазирлиги томонидан Контент марказида ташкил этилган матбуот анжуманида фуқароларнинг огоҳлигини оширишга қаратилган ўта муҳим ва ташвишли статистик маълумотлар жамоатчиликка эълон қилинди.

Расмий маълумотларга кўра, 2026 йилнинг ўтган 9 ойи давомида мамлакат бўйлаб 69 мингдан ортиқ кибержиноят содир этилган бўлиб, фуқаролар кўрган жами моддий зарар астрономик рақам — 1 триллион сўмдан ошиб кетди.

Қанча пул қайтарилди? Расмий рақамлар ва таҳлил

ИИВ Кибержиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғи ўринбосари Жаҳонгир Саъдуллаев матбуот анжуманида вазият бўйича аниқ фактларни келтириб ўтди:

  • Умумий зарар кўлами: Йил бошидан буён рақамли фирибгарлар ва хакерлик ҳужумлари орқали фуқароларнинг жами 1 триллион сўмдан ортиқ маблағлари ноқонуний равишда ўзлаштирилган;

  • Қайтарилган маблағ: Ҳуқуқ-тартибот органларининг тезкор чора-тадбирлари ва суриштирувлари натижасида ўғирланган пулларнинг фақат 210 миллиард сўми ўз эгаларига қайтарилган;

  • Қайтариш коэффициенти: Кўрилган зарарнинг тахминан бешдан бир қисмигина қоплангани кибержиноятлар орқали чиқариб кетилган маблағларни излаб топиш ва блоклаш нақадар мураккаб эканини кўрсатмоқда.

Фирибгарлар қандай усуллардан фойдаланмоқда?

Мутахассислар фуқароларнинг энг кўп қайси схемалар тузоғига тушаётганини алоҳида қайд этмоқда:

  • Сохта ҳаволалар ва фишинг: «Давлатдан компенсация», «арзон маҳсулотлар» ёки «ютуқли ўйинлар» ниқоби остида юбориладиган шубҳали ҳаволалар;

  • Банк карта маълумотларини ўғирлаш: Телефон қўнғироқлари орқали ўзини «банк хавфсизлик хизмати» деб таништириб, СМС-код ва шахсий маълумотларни қўлга киритиш;

  • Ижтимоий тармоқлардаги алдовлар: Telegram, Instagram ва бошқа платформаларда одамларни тез бойиб кетиш, «онлайн-инвестиция» ёки сохта савдо каналларига жалб қилиш.

Мутахассислар огоҳлантиради: Картадаги пулни қандай асраш керак?

ИИВ Кибержиноятларга қарши курашиш департаменти барча фуқароларни рақамли гигиена ва хавфсизлик қоидаларига қатъий риоя қилишга чақиради:

  • СМС-кодни ҳеч кимга айтманг: Ҳеч бир банк ходими ёки давлат ташкилоти вакили сизнинг телефонингизга келган бир марталик тасдиқлаш кодини сўраш ҳуқуқига эга эмас;

  • Шубҳали иловаларга рухсат берманг: Норасмий манбалардан юклаб олинган ва телефон экранини бошқаришга имкон берувчи дастурларни мутлақо ўрнатманг;

  • Зудлик билан ҳаракат қилинг: Агар шубҳали операция сезилса ёки маълумотлар бегоналарга тушса, зудлик билан банк иловаси орқали картани блоклаш ва 102 рақамига мурожаат қилиш зарур.

Кибермаконда ҳужумлар сони ошиб бораётган бир вақтда, молиявий хавфсизликнинг энг бош ва мустаҳкам қалқони — ҳар бир фуқаронинг шахсий ҳушёрлиги бўлиб қолмоқда.

Кибержиноятларга қарши курашиш департаментиЖаҳонгир СаъдуллаевКонтент марказиКиберҳужумлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект дастурлардаги заифликларни икки баробар кўп аниқламоқдаСунъий интеллект дастурлардаги заифликларни икки баробар кўп аниқламоқда31 июл 07:28Ўзбекистонда 662 та кибержиноят фош этилдиЎзбекистонда 662 та кибержиноят фош этилди15 июл 12:137,5 минг киши жавобгарликка тортилди, 2,9 трлн сўм зарар: даҳшатли рақамлар очиқланди7,5 минг киши жавобгарликка тортилди, 2,9 трлн сўм зарар: даҳшатли рақамлар очиқланди10 август 09:18Ўзбекистонда олимлар сони ошди: DSc кўрсаткичи 60% ўсдиЎзбекистонда олимлар сони ошди: DSc кўрсаткичи 60% ўсди2 август 17:07Ўзбекистонда ҳар 100 та хонадонга нечта кондиционер тўғри келиши очиқландиЎзбекистонда ҳар 100 та хонадонга нечта кондиционер тўғри келиши очиқланди11 май 13:07Ўзбекистонда хонандаларнинг йиллик даромади очиқландиЎзбекистонда хонандаларнинг йиллик даромади очиқланди3 май 16:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари