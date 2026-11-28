Саратон ҳужайраларини йўқ қилиш самарадорлигини оширувчи янги препарат синовдан ўтди
Тиббиёт ва онкология соҳасида муҳим илмий ютуқ қайд этилди — олимлар саратон ҳужайраларига қарши кураш самарадорлигини сезиларли даражада оширувчи янги препаратни муваффақиятли синовдан ўтказишди.
Янги препарат қандай ишлайди?
Тадқиқот жараёнида мутахассислар ҳужайралардаги CDK12 ва CDK13 деб номланувчи махсус оқсиллар фаолиятини чуқур ўрганишди. Ушбу ферментлар ҳужайра ичидаги генетик маълумотларнинг ўқилиши ва қайта ишланишини бошқаришда муҳим роль ўйнайди.
Янги препарат ёрдамида мазкур оқсиллар фаолиятини блоклаш қуйидаги занжирли реакцияни келтириб чиқаради:
Босқич
Ҳужайра ичидаги жараён
Натижа ва таъсир
1-босқич
CDK12 ва CDK13 оқсиллари фаолияти блокланади
Узун генлар транскрипцияси (генетик маълумот кўчирилиши) бузилади
2-босқич
Генетик жараёнлар издан чиқади
Ҳужайраларнинг ДНКдаги шикастланишларни қайта тиклаш қобилияти кескин пасаяди
3-босқич
Зарарланган ДНК тикланмайди
Саратон ҳужайраларининг кўпайиши чекланади ва уларни йўқ қилиш самарадорлиги ошади
Сизнингча, генетик даражада таъсир кўрсатувчи бундай янги авлод препаратлари яқин келажакда саратон касаллигини тўлиқ енгиш имконини берадими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва тиббиёт ҳамда илм-фан оламидаги энг муҳим кашфиётларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…