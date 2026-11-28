«UFCдан ташқарида ўн баробар кўпроқ даромад топяпман» — Муҳаммад Мокаев
Профессионал фаолиятида мағлубият нималигини билмай келаётган британиялик жангчи Муҳаммад Мокаев 2024 йилда UFC ташкилотидан етти ғалабали серия билан кетказилган эди. Шунга қарамай, 26 ёшли спортчи дунёнинг энг нуфузли лигасига қайтишни ўз олдига асосий мақсад қилиб қўймаганини маълум қилди.
«Мен уларнинг барча жангчиларини мағлуб этдим»
Мокаев ижтимоий тармоқлардаги саҳифаси орқали молиявий жиҳатдан UFCдан ташқарида анча яхши шароитларга эга эканини таъкидлаб, шундай баёнот берди:
«Тўғриси, мен UFCнинг энг ёш чемпиони бўлишни орзу қилганман, лекин ҳозирда ташкилотдан ташқарида ўн баробар кўпроқ даромад топаётганим учун менга энди фарқи йўқ. Мен уларнинг барча жангчиларини мағлуб этдим, ҳатто фаолиятим чўққисида ҳам эмас эдим», — деб ёзди Муҳаммад Мокаев.
Эслатиб ўтамиз, Мокаев UFC байроғи остидаги сўнгги жангида ҳакамларнинг якдил қарори билан Манель Капе устидан ғалаба қозонган эди (айни пайтда Капе январь ойида энг енгил вазн тоифаси чемпионлик камари учун октагонга чиқиши кутилмоқда). Ташкилотдан кетгандан сўнг доғистонлик жангчи профессионал фаолиятида яна тўртта ғалабага эришди ва Brave CF чемпионлик камарини қўлга киритди.
Навбатдаги беллашув — Дубайда ўзбекистонлик Санжар Зокировга қарши
Муҳаммад Мокаевнинг навбатдаги чиқиши ўзбекистонлик ММА мухлислари учун ҳам катта қизиқиш уйғотмоқда:
Кўрсаткичлар
Расмий маълумотлар
Жангчи ва ёши
Муҳаммад Мокаев (26 ёш, фаолиятида мағлубиятсиз)
UFCдаги натижаси
7 та кетма-кет ғалаба (сўнгги жангда Манель Капени мағлуб этган)
UFCдан кейинги натижалари
4 та ғалаба ва Brave CF чемпионлик камари
Навбатдаги турнир ва сана
ACBJJ 24 — 20 декабрь, Дубай (БАА)
Рақиби
Санжар Зокиров (Ўзбекистон)
Сизнингча, 20 декабрь куни Дубайдаги ACBJJ 24 турнирида ҳамюртимиз Санжар Зокиров мағлубиятсиз келаётган Муҳаммад Мокаевга қарши беллашувда қандай натижа қайд эта олади?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек яккакурашчилари ҳамда жаҳон ММА оламидаги энг қизиқарли янгиликларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…