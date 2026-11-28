«У кўпчилик ўйлагандек одам эмас»: Снейдер Роналду билан «Реал»даги хотираларини эслади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Нидерландия терма жамоаси ва «Реал Мадрид»нинг собиқ яримҳимоячиси Уэсли Снейдер Криштиану Роналду билан бирга ўйнаган даврлари ҳақида илиқ хотиралари билан ўртоқлашди.
- Снейдернинг сўзларига кўра, Роналду жамоатчилик ўйлаганидан фарқли ўлароқ, жуда ҳазилкаш, самимий ва камтарин инсон ҳисобланади.
Мадриднинг «Реал» клуби ва Нидерландия миллий жамоасининг собиқ яримҳимоячиси Уэсли Снейдер португалиялик юлдуз Криштиану Роналду билан бирга ўйнаган даврлари ҳақида илиқ фикрларини билдирди. Бу ҳақда The Touchline нашри хабар берди.
«Автобуснинг орқа қисмида бирга ўтирардик, у жуда ҳазилкаш»
Нидерландиялик собиқ футболчи Роналду ҳақида жамоатчиликда шаклланган айрим тасаввурлар ҳақиқатга тўғри келмаслигини таъкидлаб, унинг камтарлиги ва меҳнаткашлигини алоҳида эътироф этди:
«У ажойиб инсон. Криштиану Роналду кўпчилик ўйлагандек одам эмас. У биздан бири эди, яхши йигит. Автобуснинг орқа қисмида доимо бирга ўтирардик, тинимсиз суҳбатлашардик. Бундан ташқари, у жуда ҳазилкаш!
Ҳозир ҳам баъзида уни кўриб қоламан, у ҳамон ўша-ўша. Мен учун у ҳақиқий афсона. Роналду — бу сайёрада кўрилган энг яхши футболчилардан бири. Биз уни кўпроқ ҳурмат қилишимиз керак. Криштиану тўлиқ ҳурматга лойиқ! У доимо машғулотга ҳаммадан олдин келар, охирида эса кетарди», — деди Уэсли Снейдер.
Хотиралар ва ҳамкорлик тафсилотлари
Кўрсаткичлар
Маълумотлар
Фикр билдирган футболчи
Уэсли Снейдер («Реал Мадрид» ва Нидерландия терма жамоаси собиқ яримҳимоячиси)
Эътироф этилган юлдуз
Криштиану Роналду
Бирга тўп тепган даври
2009/10 йилги мавсум, Мадриднинг «Реал» клуби сафида
Снейдер таъкидлаган жиҳатлар
Ҳазилкаш ва самимий инсон, машғулотларга ҳаммадан олдин келиб, ҳаммадан кейин кетадиган профессионал
Манба
The Touchline
Сизнингча, Криштиану Роналдунинг бундай юксак профессионаллиги ва меҳнатсеварлиги ёш авлод футболчилари учун қанчалик муҳим ўрнак бўлиб хизмат қилади?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон футболи афсоналари ҳамда «Реал Мадрид» тарихига оид энг қизиқарли хотираларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…