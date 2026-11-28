Жаҳон кубоги: Абдураҳмон Маҳмуджонов илк баҳсда таиландлик рақибига мағлуб бўлди
Тошкент шаҳри бокс бўйича Жаҳон кубогининг финал босқичи баҳсларига мезбонлик қилмоқда. Нуфузли мусобақада -65 кг вазн тоифасида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилаётган Абдураҳмон Маҳмуджонов илк босқичда таиландлик тажрибали чарм қўлқоп устаси Бунжонг Синсирига қарши рингга кўтарилди.
Ҳакамлар қарорига кўра таиландлик боксчи устун келди
Уч раунд давом этган тўлиқ беллашувда ҳар икки боксчи фаол ҳаракат қилишга интилди. Бироқ баҳс якунига кўра, ҳакамлар бир овоздан таиландлик спортчининг ғалабасини қайд этишди ва ҳамюртимиз 0:5 ҳисобида мағлубиятга учраб, мусобақадаги иштирокини эрта якунлади.
Жанг қайдномаси ва асосий кўрсаткичлар
Кўрсаткичлар
Расмий маълумотлар
Мусобақа ва манзил
Бокс бўйича Жаҳон кубоги (финал босқичи) — Тошкент, Ўзбекистон
Босқич ва вазн тоифаси
Илк босқич, эркаклар, -65 кг
Жуфтлик
Абдураҳмон Маҳмуджонов (Ўзбекистон) — Бунжонг Синсири (Таиланд)
Жанг натижаси
0 : 5 (тўлиқ 3 раунд якунида Бунжонг Синсири ғалаба қозонди)
Сизнингча, Тошкентда ўтаётган Жаҳон кубоги финал босқичида қолган вазн тоифаларидаги ўзбекистонлик боксчилар нечта олтин медални қўлга кирита олади?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек бокси вакилларининг Тошкент рингларидаги иштирокини қўллаб-қувватлаётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…