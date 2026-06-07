Аҳоли мурожаатларини пайсалга солган 19 нафар амалдор ишдан олинди
Юртимизда инсон қадрини улуғлаш, фуқароларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш ҳамда уларнинг дарду ташвишларига қулоқ тутиш давлат сиёсатининг энг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади. Айниқса, давлатимиз раҳбари томонидан имзоланаётган фармон ва қарорлар ижросини таъминлаш, халқ билан тўғридан-ўўғри мулоқотни йўлга қўйиш бугунги кун талабидир. Бироқ гуруч курмаксиз бўлмаганидек, ҳанузгача оддий одамларнинг дардига бефарқ қараб, мурожаатларни вақтида кўриб чиқмаётган масъуллар ҳам учраб турибди.
Президент Халқ қабулхонаси берган расмий маълумотларга кўра, давлатимиз раҳбарининг 2026 йил 1 апрелдаги ПФ-51-сонли махсус фармони ижросини таъминлаш мақсадида, жойларда фуқаролар ариза ва шикоятларининг кўриб чиқилиш ҳолати юзасидан кенг қамровли ўрганишлар ва қатъий таҳлиллар ўтказилмоқда.
Мингдан ортиқ қонунбузарлик ва бўшатилган ходимлар
Ўтказилган жиддий текширувлар натижасида аянчли ҳолатлар юзага чиқди. Аниқланишича, республика миқёсидаги 41 та вазирлик, идора ҳамда маҳаллий ҳокимликлар томонидан фуқаролар йўллаган мурожаатларни ўрганиш ва уларга жавоб қайтариш муддатлари нақд 1070 та ҳолатда қўпол равишда бузилган. Бундай совуққонликка нисбатан Президент Халқ қабулхонаси томонидан тезкорлик билан назорат хатлари юборилиб, вазиятни зудлик билан ўнглаш ва айбдорларни жазолаш талаб этилди.
Ҳозирги пайтгача якунланган хизмат суриштирувлари натижасида тизимда катта «тозалаш» ишлари бошланди:
Лавозимидан озод этилганлар: Ўз вазифасига масъулиятсизлик билан ёндашган 19 нафар ходим эгаллаб турган лавозимидан бутунлай бўшатилди.
Интизомий жазолар: Аҳоли мурожаатларини кечиктирган яна 36 нафар ходимга нисбатан қатъий интизомий чоралар қўлланилди.
Қонунбузарликлар бўйича «етакчи» ташкилотлар (Антирейтинг)
Таҳлиллар давомида фуқароларнинг шикоятларини энг кўп вақтида кўриб чиқмасдан, пайсалга солиб келган ташкилотлар ва маҳаллий ҳокимликлар рўйхати шакллантирилди. Мазкур антирейтинг тафсилотлари қуйидаги интеграциялашган жадвалда акс этган:
Ташкилот ёки ҳокимлик номи
Муддати бузилган мурожаатлар сони
Тизимдаги умумий ҳолат
Андижон вилояти ҳокимлиги
137 та ҳолат
Рўйхатда мутлақ етакчи сифатида биринчи ўринни эгаллаган.
Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги
107 та ҳолат
Ижро интизоми сустлиги бўйича вазирликлар ичида энг юқори ўринда.
Сурхондарё вилояти ҳокимлиги
103 та ҳолат
Жануб воҳасида ҳам аҳоли аризаларига эътиборсизлик юқори.
Рақобатни ривожлантириш қўмитаси
79 та ҳолат
Истеъмолчилар ҳуқуқини ҳимоя қилиши керак бўлган идоранинг ўзида камчилик.
Ўзбекистон маҳаллалари уюшмаси
65 та ҳолат
Халқ ичида юриши лозим бўлган тизимда оқсоқлик кузатилган.
Тошкент шаҳар ҳокимлиги
55 та ҳолат
Пойтахт маъмурияти ҳам камчиликлар рўйхатидан жой олди.
Қашқадарё вилояти ва Оила қўмитаси
45 тадан ҳолат
Ҳар икки ташкилотда ҳам бир хил миқдорда сусткашлик аниқланган.
Наманган вилояти ҳокимлиги
44 та ҳолат
Энг кўп камчиликка йўл қўйган идоралар қаторини якунлаб беради.
Иш Бош прокуратурага топширилди
Вазият шунчаки назорат хатлари ёки ички жазолар билангина чекланиб қолмайдиган бўлди. Маълум қилинишича, Президентнинг ПФ-51-сонли фармони талабларини менсимасдан, аниқланган камчиликларни вақтида бартараф этмаган ва 600 га яқин мурожаатнинг муддатларини мунтазам бузиб келган 13 та вазирлик ва идорага оид тўпланган барча ҳужжатлар Бош прокуратурага тақдим этилди. Эндиликда ушбу ташкилотларнинг масъул раҳбарлари ва ходимлари қилмишларига яраша қонуний ва ҳуқуқий баҳо олишади.
Замин шарҳи: Халқ давлат идораларига эмас, давлат идоралари халқимизга хизмат қилиши керак деган устувор тамойил бугун амалда ўз исботини топмоқда. Андижон вилояти ҳокимлигининг 137 та, Бандлик вазирлигининг 107 та ҳолатда аҳоли мурожаатларини эътиборсиз қолдиргани асло кечириб бўлмайдиган ҳолатдир. Бош прокуратура томонидан ушбу ишга қўл урилиши ва 19 нафар амалдорнинг ишдан ҳайдалгани қолган барча раҳбарлар учун жиддий сабоқ бўлиши шарт. Юртимизда қонун устувор, халқнинг овози эса ҳар доим баланд бўлиб қолаверади!
Республикамиз ҳаётидаги энг муҳим ислоҳотлар, давлат идораларидаги қатъий текширувлар ва юртимизга оид энг ишончли, қайноқ янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…