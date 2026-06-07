Аҳоли мурожаатларини пайсалга солган 19 нафар амалдор ишдан олинди

·69·Ўзбекистон
Аҳоли мурожаатларини пайсалга солган 19 нафар амалдор ишдан олинди

Юртимизда инсон қадрини улуғлаш, фуқароларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш ҳамда уларнинг дарду ташвишларига қулоқ тутиш давлат сиёсатининг энг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади. Айниқса, давлатимиз раҳбари томонидан имзоланаётган фармон ва қарорлар ижросини таъминлаш, халқ билан тўғридан-ўўғри мулоқотни йўлга қўйиш бугунги кун талабидир. Бироқ гуруч курмаксиз бўлмаганидек, ҳанузгача оддий одамларнинг дардига бефарқ қараб, мурожаатларни вақтида кўриб чиқмаётган масъуллар ҳам учраб турибди.

Президент Халқ қабулхонаси берган расмий маълумотларга кўра, давлатимиз раҳбарининг 2026 йил 1 апрелдаги ПФ-51-сонли махсус фармони ижросини таъминлаш мақсадида, жойларда фуқаролар ариза ва шикоятларининг кўриб чиқилиш ҳолати юзасидан кенг қамровли ўрганишлар ва қатъий таҳлиллар ўтказилмоқда.

Мингдан ортиқ қонунбузарлик ва бўшатилган ходимлар

Ўтказилган жиддий текширувлар натижасида аянчли ҳолатлар юзага чиқди. Аниқланишича, республика миқёсидаги 41 та вазирлик, идора ҳамда маҳаллий ҳокимликлар томонидан фуқаролар йўллаган мурожаатларни ўрганиш ва уларга жавоб қайтариш муддатлари нақд 1070 та ҳолатда қўпол равишда бузилган. Бундай совуққонликка нисбатан Президент Халқ қабулхонаси томонидан тезкорлик билан назорат хатлари юборилиб, вазиятни зудлик билан ўнглаш ва айбдорларни жазолаш талаб этилди.

Ҳозирги пайтгача якунланган хизмат суриштирувлари натижасида тизимда катта «тозалаш» ишлари бошланди:

  • Лавозимидан озод этилганлар: Ўз вазифасига масъулиятсизлик билан ёндашган 19 нафар ходим эгаллаб турган лавозимидан бутунлай бўшатилди.

  • Интизомий жазолар: Аҳоли мурожаатларини кечиктирган яна 36 нафар ходимга нисбатан қатъий интизомий чоралар қўлланилди.

Қонунбузарликлар бўйича «етакчи» ташкилотлар (Антирейтинг)

Таҳлиллар давомида фуқароларнинг шикоятларини энг кўп вақтида кўриб чиқмасдан, пайсалга солиб келган ташкилотлар ва маҳаллий ҳокимликлар рўйхати шакллантирилди. Мазкур антирейтинг тафсилотлари қуйидаги интеграциялашган жадвалда акс этган:

Ташкилот ёки ҳокимлик номи

Муддати бузилган мурожаатлар сони

Тизимдаги умумий ҳолат

Андижон вилояти ҳокимлиги

137 та ҳолат

Рўйхатда мутлақ етакчи сифатида биринчи ўринни эгаллаган.

Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги

107 та ҳолат

Ижро интизоми сустлиги бўйича вазирликлар ичида энг юқори ўринда.

Сурхондарё вилояти ҳокимлиги

103 та ҳолат

Жануб воҳасида ҳам аҳоли аризаларига эътиборсизлик юқори.

Рақобатни ривожлантириш қўмитаси

79 та ҳолат

Истеъмолчилар ҳуқуқини ҳимоя қилиши керак бўлган идоранинг ўзида камчилик.

Ўзбекистон маҳаллалари уюшмаси

65 та ҳолат

Халқ ичида юриши лозим бўлган тизимда оқсоқлик кузатилган.

Тошкент шаҳар ҳокимлиги

55 та ҳолат

Пойтахт маъмурияти ҳам камчиликлар рўйхатидан жой олди.

Қашқадарё вилояти ва Оила қўмитаси

45 тадан ҳолат

Ҳар икки ташкилотда ҳам бир хил миқдорда сусткашлик аниқланган.

Наманган вилояти ҳокимлиги

44 та ҳолат

Энг кўп камчиликка йўл қўйган идоралар қаторини якунлаб беради.

Иш Бош прокуратурага топширилди

Вазият шунчаки назорат хатлари ёки ички жазолар билангина чекланиб қолмайдиган бўлди. Маълум қилинишича, Президентнинг ПФ-51-сонли фармони талабларини менсимасдан, аниқланган камчиликларни вақтида бартараф этмаган ва 600 га яқин мурожаатнинг муддатларини мунтазам бузиб келган 13 та вазирлик ва идорага оид тўпланган барча ҳужжатлар Бош прокуратурага тақдим этилди. Эндиликда ушбу ташкилотларнинг масъул раҳбарлари ва ходимлари қилмишларига яраша қонуний ва ҳуқуқий баҳо олишади.

Замин шарҳи: Халқ давлат идораларига эмас, давлат идоралари халқимизга хизмат қилиши керак деган устувор тамойил бугун амалда ўз исботини топмоқда. Андижон вилояти ҳокимлигининг 137 та, Бандлик вазирлигининг 107 та ҳолатда аҳоли мурожаатларини эътиборсиз қолдиргани асло кечириб бўлмайдиган ҳолатдир. Бош прокуратура томонидан ушбу ишга қўл урилиши ва 19 нафар амалдорнинг ишдан ҳайдалгани қолган барча раҳбарлар учун жиддий сабоқ бўлиши шарт. Юртимизда қонун устувор, халқнинг овози эса ҳар доим баланд бўлиб қолаверади!

Республикамиз ҳаётидаги энг муҳим ислоҳотлар, давлат идораларидаги қатъий текширувлар ва юртимизга оид энг ишончли, қайноқ янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ЎзбекистонПрезидентНародная приемная Президента
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон солиқ тизими 2030 йилгача тўлиқ рақамлаштириладиЎзбекистон солиқ тизими 2030 йилгача тўлиқ рақамлаштириладиБугун, 10:58Сентябрдан автобусларда йўл ҳақини тўлашнинг янги тартиби кучга кирадиСентябрдан автобусларда йўл ҳақини тўлашнинг янги тартиби кучга кирадиБугун, 10:50Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашдиЎзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашдиБугун, 10:35Ўзбекистонда қайси ҳудуд аҳолиси энг ёш экани маълум бўлдиЎзбекистонда қайси ҳудуд аҳолиси энг ёш экани маълум бўлдиБугун, 07:56Ўзбекистонни яна кучли иссиқлар тўлқини қамраб олмоқдаЎзбекистонни яна кучли иссиқлар тўлқини қамраб олмоқдаБугун, 07:38Ўзбекистонда пул ўтказмалари тизимида янгиланишлар амалга ошириладиЎзбекистонда пул ўтказмалари тизимида янгиланишлар амалга ошириладиКеча, 13:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Аҳоли мурожаатларини пайсалга солган 19 нафар амалдор ишдан олинди – Zamin.uz, 07.06.2026