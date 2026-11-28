Шахмат тожи учун баҳс: Жавоҳир Синдоров ва Гукеш тўртинчи партияда ҳам дуранг ўйнади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Женева шаҳрида ўтаётган ФИДЕ Жаҳон чемпионати доирасида Жавоҳир Синдоров ва Гукеш Доммаражу ўртасидаги тўртинчи партия дуранг билан якунланди.
- Оқ доналарда ҳаракат қилган Гукеш ҳамда қора доналардаги Синдоров 34-юришда тахтадаги вазият уч марта такрорлангани сабабли муроса кўчасини танлашди.
- Тўртта партиядан сўнг умумий ҳисоб 2:2 кўринишига келиб, тенглашди.
- Бешинчи партия 29-ноябр куни Тошкент вақти билан соат 19:00 да бошланади.
Швейцариянинг Женева шаҳрида шахмат тожи учун FIDE Жаҳон чемпионати баҳслари қизғин давом этмоқда. Ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдоров ҳамда амалдаги Жаҳон чемпиони, ҳиндистонлик Гукеш Доммаражу ўртасидаги тўртинчи партияда ҳам томонлар муроса кўчасини танлашди.
34-юришдаги такрорий ҳолат ва мувозанат сақланди
Бу сафарги қарама-қаршиликда амалдаги чемпион Гукеш Доммаражу оқ, ҳамюртимиз Жавоҳир Синдоров эса қора доналарда ҳаракат қилди. Эҳтиёткорлик ва юқори аниқлик остида кечган баҳснинг 34-юришига келиб, тахтадаги вазият уч марта такрорлангани сабабли партия дуранг натижа билан якунланди.
Шу тариқа, ортда қолган тўртта партиядан сўнг жаҳон чемпионлиги учун кечаётган матчдаги умумий ҳисоб яна тенглашиб, 2:2 кўринишига келди.
Учрашув қайдномаси ва навбатдаги партия тафсилотлари
Кўрсаткичлар
Расмий маълумотлар
Мусобақа ва манзил
FIDE Жаҳон чемпионати — Женева, Швейцария
Иштирокчилар
Жавоҳир Синдоров (Ўзбекистон) — Гукеш Доммаражу (Ҳиндистон)
4-партия доналари
Гукеш (оқ) — Синдоров (қора)
4-партия натижаси
0,5 : 0,5 (34-юришда вазият уч марта такрорлангани сабабли дуранг)
Умумий ҳисоб
2 : 2 (4 та партиядан сўнг)
Навбатдаги 5-партия
Эртага, 29 ноябрь, якшанба, Тошкент вақти билан соат 19:00 да бошланади
Сизнингча, эртага Тошкент вақти билан 19:00 да бошланадиган бешинчи партияда Жавоҳир Синдоров оқ доналар устунлигидан фойдаланиб, ҳисобда олдинга чиқиб ола оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек шахмати фахри Жавоҳир Синдоровнинг жаҳон тожи учун курашини кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…