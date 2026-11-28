«Ордабаси» клуби элчиси Англияда Абдуқодир Ҳусанов билан учрашди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қозоғистоннинг «Ордабаси» клуби элчиси Бейбит Алибеков Англияга ташрифи давомида «Манчестер Сити» ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов билан учрашди.
- Мазкур мулоқот дўстона руҳда ўтиб, унда ҳеч қандай расмий музокаралар ўтказилмади.
- Учрашув якунида ўзбекистонлик футболчи меҳмонларга ўз дастхати туширилган футболкани эсдалик сифатида совға қилди.
Қозоғистон чемпиони — Шимкентнинг «Ордабаси» клуби элчиси, таниқли тадбиркор Бейбит Алибеков Англияга ташрифи доирасида «Манчестер Сити» сафида тўп сураётган ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов билан учрашди. Алибеков ўзининг Instagram саҳифасида ўзбек футболчиси билан тушган суратларини эълон қилди.
АПЛ тажрибаси ва дўстона учрашув
Мазкур учрашув Қозоғистоннинг амалдаги чемпиони вакилларининг Англияга хизмат сафари чоғида бўлиб ўтди. Сафар давомида Шимкент клуби делегацияси Англия Премьер-лигаси жамоаларининг замонавий инфратузилмаси ҳамда ишни ташкил этиш тажрибасини ўрганмоқда. Эътиборлиси, Бейбит Алибеков бундан аввал Лондоннинг «Челси» клуби ихтиёрида жароҳатидан тикланаётган Қозоғистон терма жамоаси ҳужумчиси Дастан Сатпаев билан тушган суратини ҳам оммага намойиш қилган эди.
Тадбиркор Ҳусанов билан суҳбат тафсилотларини ошкор этмаган бўлса-да, ижтимоий тармоқларда ўзбек футболчиси ва «Ордабаси» ўртасидаги эҳтимолий ҳамкорлик ҳақида турли тахминлар тарқала бошлади. Бироқ томонлар ўртасида ҳеч қандай расмий музокаралар ўтказилмагани таъкидланмоқда — учрашув фақат дўстона руҳда кечган ва Абдуқодир Ҳусанов меҳмонларга ўз дастхати туширилган футболкани эсдалик сифатида совға қилган.
Ҳусановнинг АПЛдаги мақоми ва «Ордабаси»нинг ўзбек футболи билан боғлиқ тарихи
Қозоғистонлик футбол мухлислари ва ОАВ вакиллари 22 ёшли ўзбекистонлик ҳимоячининг «шаҳарликлар» сафидаги фаолиятини катта қизиқиш билан кузатиб бормоқда. Ўз навбатида, Шимкент клуби тарихидаги зафарли онлар ҳам бевосита ўзбек футболчилари номи билан боғлиқ:
Йўналиш
Асосий маълумотлар
Учрашув иштирокчилари
Абдуқодир Ҳусанов («Манчестер Сити») ва Бейбит Алибеков («Ордабаси» клуби элчиси)
Учрашув мақсади ва совға
Шимкент клуби делегациясининг АПЛ инфратузилмасини ўрганиш сафари; Ҳусанов меҳмонларга имзоли футболкасини совға қилди
Абдуқодир Ҳусанов фаолияти
2025 йил январда «Ланс»дан «Манчестер Сити»га ўтган (АПЛ тарихидаги илк ўзбекистонлик); шартномаси ўтган ёзда 2031 йил 30 июнгача узайтирилган
«Ордабаси» ва ўзбек футболи
2023 йилда илк бор Қозоғистон чемпиони бўлган (ўзбекистонлик Шаҳбоз Умаров ва Бобур Абдухолиқов катта ҳисса қўшган)
Шимкент клубининг жорий ҳолати
2026 йилги Қозоғистон Премьер-лигаси чемпиони; келаси мавсумда УЕФА Чемпионлар лигаси саралашида қатнашади
Сизнингча, Абдуқодир Ҳусановнинг «Манчестер Сити»даги муваффақиятли фаолияти ва 2031 йилгача узайтирилган шартномаси Марказий Осиё футболининг Европадаги нуфузини янада оширишга қандай ҳисса қўшмоқда?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболи фахри Абдуқодир Ҳусанов ҳамда Европа майдонларидаги юртдошларимизни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…