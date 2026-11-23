Баҳодир Жалоловнинг рақиби ўзгариши мумкин: Уайт Уайлдер билан жангга тайёрлигини айтди
Деонтей Уайлдернинг 11 декабрь куни бўладиган жанг учун рақиби ҳали аниқ эмас. Аввалроқ америкалик боксчига қарши рингга чиқиши мумкин бўлган Баҳодир Жалолов номи тилга олинганди. Энди эса британиялик собиқ боксчи Диллиан Уайт ҳам ушбу жангга даъвогар сифатида майдонга чиқди. Уайлдер билан анчадан бери куч синашни истаб келаётган Уайт таклиф бўлса, дарҳол рози бўлишини айтди.
Диллиан Уайт Уайлдер билан жанг қилишга тайёр
WBC’нинг вақтинчалик чемпионлик унвонини қўлга киритган собиқ боксчи Диллиан Уайт 11 декабрь куни супеоғир вазндаги WBC собиқ чемпиони Деонтей Уайлдерга қарши жанг қилишга тайёрлигини билдирди.
Ушбу вазият Жей Опетайя машғулот йиғинида жароҳат олганидан кейин юзага келди. Натижада Уайлдер режалаштирилган жанг учун рақибсиз қолди.
Уайт эса бу имкониятдан фойдаланишга тайёр. Sky Sports нашри унинг сўзларини келтирмоқда.
«Агар уларга яхши жанг керак бўлса, мен тайёрман. У билан жанг қилишга анчадан бери ҳаракат қилиб келяпман ва уни мағлуб эта олишимга доимо ишонганман.
Унинг зарбаси жуда кучли, ўзи бақувват, тезкор ва ҳоказо. Лекин менда ғалаба учун зарур руҳий тайёргарлик ва унга муаммо туғдирадиган услуб бор, деб ўйлайман», — деди британиялик боксчи.
«Фақат айтишсин»: Уайт жангга тайёргарлигини маълум қилди
Диллиан Уайтнинг таъкидлашича, у ҳозир бошқа жангга тайёргарлик кўрмоқда. Ушбу беллашув Уайлдер билан эҳтимолий тўқнашувдан бир ҳафта кейин ўтказилиши керак.
Шу сабабли боксчи жисмоний ҳолати яхши эканини ва 11 декабрь куни рингга чиқиш имкониятига эга эканини айтди.
«Ҳозир мен бу жангдан бир ҳафта кейин бўлиб ўтиши керак бўлган жангга тайёргарлик кўряпман. Шунинг учун жисмоний ҳолатим яхши. Агар уларга керак бўлса, мен тайёрман — фақат айтишсин», — дея қўшимча қилди Уайт.
Баҳодир Жалолов ҳам Уайлдерга рақиб бўлиши мумкинми?
Эътиборли жиҳати, Диллиан Уайтнинг баёнотидан аввалроқ Деонтей Уайлдерга қарши 11 декабрь куни жанг қилиш бўйича ҳамюртимиз Баҳодир Жалоловга ҳам таклиф берилгани ҳақида хабарлар тарқалган эди.
Шу тариқа, америкалик собиқ жаҳон чемпионининг эҳтимолий рақиблари қаторида ўзбекистонлик боксчи ва британиялик тажрибали оғир вазн вакили номлари тилга олинмоқда.
Бироқ ҳозирча Уайлдернинг айнан ким билан жанг қилиши расман маълум қилинмаган. Диллиан Уайтнинг таклифи қабул қилинадими ёки Баҳодир Жалолов билан музокаралар давом этадими — бу савол очиқ қолмоқда.
Агар Жалолов ва Уайт номзодлари ҳақиқатан ҳам кўриб чиқилаётган бўлса, Уайлдернинг навбатдаги рақиби ҳақидаги қарор бокс мухлислари учун катта қизиқиш уйғотиши табиий.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…