Наманганда аҳолига ажратилган газни яширинча сотганлар аниқланди
Наманган вилоятининг Норин ва Чуст туманларида аҳоли эҳтиёжлари учун ажратилган суюлтирилган газни ноқонуний равишда сотиш ҳолатлари фош этилди. Бу ҳақда Ички ишлар вазирлиги хабар берди.
Маълум қилинишича, «Хавфсиз ва соғлом юрт» кенг қамровли тезкор-профилактик тадбирлари доирасида вилоят ИИБ ходимлари томонидан икки туманда тезкор тадбирлар ўтказилган.
Хусусан, Норин туманида яшовчи, 1984 йилда туғилган фуқаронинг хонадони холислар иштирокида кўздан кечирилган. Текширув давомида у аҳоли учун ажратилган суюлтирилган газдан фойдаланиб, газ баллонларини ноқонуний тўлдириш ва сотиш билан шуғулланиб келгани аниқланган. Хонадонидаги 72 та газ баллони тегишли тартибда расмийлаштириб олинган.
Шунингдек, Чуст туманида яшовчи, 1983 йилда туғилган фуқаро ҳам аҳоли учун ажратилган суюлтирилган газни ҳар бир килограммини 5 минг сўмдан сотиб келгани маълум бўлган. Унинг хонадонидан 6 та газ баллони ва 480 килограмм суюлтирилган газ ашёвий далил сифатида расмийлаштириб олинган.
Ҳозирда мазкур ҳолатлар юзасидан терговга қадар текширув ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…