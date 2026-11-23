“Чини Бозор”даги чегирмалар тартибсизликка сабаб бўлди: харидорлар расталарга ёпирилди!
1 дақиқа ўқиш1
«Чини Бозор»да эълон қилинган чегирмалар кўплаб харидорларни ўзига жалб қилди. Арзон нархларда маҳсулот харид қилишни истаган одамлар бозорга оқиб келиши ортидан ҳудудда катта тиқилинч юзага келди.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган кадрларда харидорларнинг расталар томон шошилаётгани, одамлар гавжумлиги сабабли одатий савдо жараёни издан чиққанини кўриш мумкин.
Чегирмалардан фойдаланишга ошиқаётган харидорлар оқими шу қадар кўпайганки, хотиржам харид қилиш имконияти деярли қолмаган. Натижада бозорда тартибсиз вазият юзага келган.
Арзон нархларда харид қилиш истаги кўпчиликни бир жойга жамлади, бироқ чегирмалар ортидан юзага келган гавжумлик харидорлар учун ноқулайлик туғдирди.
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…