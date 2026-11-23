Почеттино «Ливерпуль»дан 0:4 ҳисобидаги мағлубиятдан кейин ҳакамларни танқид қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Маурисио Почеттино «Манчестер Юнайтед» бош мураббийи сифатидаги илк ўйинида «Ливерпул»дан 0:4 ҳисобида мағлубиятга учради.
- Аргентиналик мутахассис ҳакамларнинг Лени Ёрони майдондан четлатиш қарорини адолациз деб атаб, учрашувнинг 6-дақиқасида жамоаси фойдасига пеналти белгиланиши кераклигини таъкидлади.
- Шунга қарамай, мураббий мағлубият учун масъулиятни ўз зиммасига олишини ва жамоа хатоларини таҳлил қилиб, олдинга интилишини билдирди.
Маурисио Почеттино «Манчестер Юнайтед» бош мураббийи сифатидаги илк учрашувида оғир мағлубиятга учради. Бироқ аргентиналик мутахассисни нафақат жамоасининг ўйини, балки ҳакамларнинг икки муҳим вазият бўйича чиқарган қарорлари ҳам норози қилди. У Лени Йоронинг четлатилишини адолатсиз деб атади ва учрашув бошида «МЮ» фойдасига пеналти белгиланиши керак бўлганини таъкидлади.
«Ўйин 6-дақиқадаёқ ўзгариб кетди»
Англия Премьер-лигасининг 11-турида «Манчестер Юнайтед» ўз майдонида «Ливерпуль»га 0:4 ҳисобида мағлуб бўлди. Бу учрашув Почеттино учун манкунианликлар бош мураббийи сифатидаги илк синов бўлди.
Баҳсдан кейин Sky Sports телеканалига интервью берган аргентиналик мутахассис натижадан қаттиқ хафа бўлганини яширмади.
«Жуда аламли. Ҳафсалам пир бўлди. Асосий муаммо шундаки, ўйин 6-дақиқадаёқ бутунлай ўзгариб кетди.
Ҳозир ҳаммасини муҳокама қилишимиз ва тушунтиришимиз мумкин, аммо зарар аллақачон етказилган», — деди Почеттино.
Мураббий футболчилар ҳам мағлубиятдан қаттиқ таъсирланганини айтди. У жамоа аъзоларига хотиржамликни сақлаш зарурлигини тушунтирган. Шу билан бирга, майдонда кўпроқ диққатли бўлиш, тўғри қарорлар қабул қилиш ва ўйин сифатини яхшилаш кераклигини тан олди.
Почеттино Йоронинг қизил карточкасига норозилик билдирди
Учрашувдаги энг баҳсли вазиятлардан бири 8-дақиқада юз берди. «Манчестер Юнайтед» ҳимоячиси Лени Йоро «Ливерпуль» ҳужумчиси Александр Исак билан тўқнашувдан кейин майдондан четлатилди.
Почеттино ушбу қарорга қўшилмаслигини билдирди. Унинг фикрича, Йоронинг рақибга нисбатан қоидабузарлик қилиш нияти бўлмаган, тўп эса аллақачон дарвозабон томон ҳаракатланаётган эди.
«VAR тасвирларини қайта кўрсак, Йорода Исак билан тўқнашиш нияти умуман бўлмаганини кўриш мумкин. Ҳужумчи тўп дарвозабон томон кетаётганини кўриб, бироз секинлашди ва йиқилди.
Футбол ўйнаган ҳар қандай инсон ўша вазиятда қизил карточка йўқлигини кўради», — деди мураббий.
Почеттино 6-дақиқадаги вазиятни ҳам эслади
Аргентиналик мутахассис фақат Йоронинг четлатилиши билан чекланмади. У учрашувнинг дастлабки дақиқаларида «Манчестер Юнайтед» фойдасига пеналти белгиланиши керак бўлганини ҳам таъкидлади.
Почеттино Жаке ва Мбеумо иштирокидаги эпизодни Йоро четлатилган вазият билан таққослади. Унинг фикрича, бу икки ҳолатга ҳакамлар томонидан бир хил мезон асосида ёндашилмаган.
«Энди икки дақиқа ортга қайтайлик. 6-дақиқадаги Жаке ва Мбеумо иштирокидаги вазият ҳам шунга ўхшаш эмасми? Бу икки эпизодни таққосласак, пеналти белгиланиши керак эди, шундайми?
Агар 6-дақиқада гол урганимизда, ҳозир бутунлай бошқа мавзуда гаплашаётган бўлардик», — деди Почеттино.
«Мен бу ерга масъулиятни ўз зиммамга олиш учун келганман»
Шунга қарамай, Почеттино мағлубият учун масъулиятни фақат ҳакамлар зиммасига юклаш ниятида эмаслигини билдирди. У жамоанинг камчиликларини ҳам тан олиш зарурлигини таъкидлади.
«Баъзида масъулиятни ўз зиммангга олишинг керак. Мен бу ерга масъулиятни ўз зиммамга олиш ва олдинга интилиш учун келганман.
Содир бўлган воқеани ўзгартира олмайман. Ҳар доим ҳурмат қилиш муҳим. Бироқ ўз клубимни ҳимоя қилишим ва ҳис қилаётганларимни айтишим керак», — деди у.
Почеттинонинг фикрларидан кўриниб турибдики, «Манчестер Юнайтед»даги янги давр унинг учун осон бошланмади. Аммо мураббий мағлубият сабабларини таҳлил қилиш, хатоларни тузатиш ва жамоани олдинга бошлаш ниятида.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…