Тошкентда иссиқ сув сифати юзасидан шикоятлар кўпайди

·32·Жамият
Тошкентда иссиқ сув сифати юзасидан шикоятлар кўпайди

Тошкентнинг Миробод, Яккасарой, Шайхонтоҳур, Чилонзор ва Юнусобод туманларида яшовчилар иссиқ сувдан ноодатий кимёвий ҳид келаётгани ва унинг сифати юзасидан шикоят қилмоқда. Ҳолат бўйича сув намуналари олиниб, лаборатория текширувлари бошланган. Бу ҳақда “Veolia Energy Tashkent” компанияси маълум қилди.

Компания хабарига кўра, фуқаролардан мурожаатлар келиб тушгач, мутахассислар зудлик билан жойларга чиқиб, иссиқ сувдан намуналар олган. Улар кимёвий-бактериологик ҳамда органолептик таҳлиллардан ўтказилади. Текширувлар якунлангач, натижалар жамоатчиликка эълон қилиниши билдирилган.

Veolia Energy Tashkent” изоҳида компания иссиқлик энергияси ва иссиқ сувни турар жой биноларининг ертўласигача етказиб бериш ҳамда тақсимлаш билан шуғулланиши қайд этилган. Мазкур ҳудудларга тармоқ сувини эса ташқи етказиб берувчи — “Тошкент Иссиқлик Электр Маркази” АЖ узатади.

Шунингдек, сув сифати билан боғлиқ маълумотлар етказиб берувчи корхонага юборилган. Технологик жараённи меъёрлаштириш ва магистраль тармоқларни ювиш бўйича шошилинч чоралар кўриш режалаштирилган.

Компания вазият назорат остида эканини ва сув таъминоти сифатини меъёрлаштириш учун етказиб берувчи билан ҳамкорликда зарур ишлар олиб борилаётганини билдирган.

Ҳозирча лаборатория текширувларининг якуний натижалари эълон қилинмаган. Шу сабабли сувдан келаётган ҳиднинг сабаби ва унинг инсон саломатлигига таъсири ҳақида ҳозирча аниқ хулоса чиқариш мумкин эмас.

Veolia Energy TashkentТошкент Иссиқлик Электр МарказиМирободЯккасарой
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шошилинч: Ўзбекистонда иссиқлик таъминоти нархлари кескин кўтарилиши мумкинШошилинч: Ўзбекистонда иссиқлик таъминоти нархлари кескин кўтарилиши мумкин13 октябр 21:31Бой оилалар Тошкентнинг қайси туманидан уй олиб яшашади? Топ 5 ўриндаги туманларБой оилалар Тошкентнинг қайси туманидан уй олиб яшашади? Топ 5 ўриндаги туманлар10 июл 12:44Тошкентда уй-жой бозори: Пойтахтнинг қайси туманларида уйлар энг қиммат ва энг арзон?Тошкентда уй-жой бозори: Пойтахтнинг қайси туманларида уйлар энг қиммат ва энг арзон?6 октябр 13:08Тошкентда марҳумлардан қолган қуроллар топширилди: ДХХ икки ҳолатни маълум қилдиТошкентда марҳумлардан қолган қуроллар топширилди: ДХХ икки ҳолатни маълум қилди9 июл 10:01Яккасарой ва Чилонзорда газ таъминоти вақтинча тўхтатиладиЯккасарой ва Чилонзорда газ таъминоти вақтинча тўхтатилади8 октябр 08:08Яшнободда Авиасозлар кўчасининг бир қисми 20 кунга ёпиладиЯшнободда Авиасозлар кўчасининг бир қисми 20 кунга ёпилади10 июл 11:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?