ЖШШИР кодини ўқишни биласизми? Ҳар бир фуқаро билиши керак бўлган муҳим маълумот

·48·Ўзбекистон
ЖШШИР кодини ўқишни биласизми? Ҳар бир фуқаро билиши керак бўлган муҳим маълумот
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жисмоний шахснинг шахсий идентификация рақами (ЖШШИР) банк, нотариус, солиқ ва мй.gov.uz каби жойларда энг кўп сўраладиган маълумотдир.
  • Ушбу 14 та рақамли код фуқаронинг жинси, туғилган санаси ва жойи ҳақида маълумот берувчи бешта блокдан ташкил топган.

Бугунги кунда банк муассасалари, нотариал идоралар, солиқ хизматлари ва Ягона интерактив давлат хизматлари порталида (my.gov.uz) фуқаролардан биринчи навбатда сўраладиган асосий маълумот — бу ЖШШИР (жисмоний шахснинг шахсий идентификация рақами) ҳисобланади. Кўпчилик паспорт ёки ID-карта пастида кўрсатилган ушбу 14 та рақамни шунчаки тасодифий сонлар тўплами деб ўйлайди, бироқ бу рақамлар инсон ҳақидаги муҳим маълумотларни жамлаган қатъий алгоритмик рақамли шифрдир.

Инфографикада кўрсатилган намуна (масалан: 3 010180 005 001 4) мисолида ушбу 14 та рақамнинг ҳар бири қандай вазифани бажариши ва маъносини кўриб чиқамиз.

14 та рақам структураси: Код қандай шифрланади?

ЖШШИР бешта асосий блокдан ташкил топган бўлиб, улар фуқаронинг жинси, туғилган санаси ва жойи ҳақида тўлиқ маълумот беради:

  • 1-рақам — Жинс ва аср индекси: Мазкур рақам фуқаронинг қайси асрда туғилгани ва жинсини билдиради (масалан, инфографикадаги «3» рақами 1900–1999 йиллар оралиғида туғилган эркак жинсига мансуб фуқарони англатади);

  • Кейинги 6 та рақам — Аниқ туғилган сана: Фуқаронинг туғилган куни, ойи ва йилини кетма-кет акс эттиради (масалан, «010180» рақами 1980 йил 1 январь кунини билдиради);

  • Кейинги 3 та рақам — Ҳудуд (шаҳар ёки туман) коди: Инсон туғилган ёки рўйхатга олинган аниқ маъмурий ҳудуднинг махсус классификатор бўйича коди (намунада: «005»);

  • Кейинги 3 та рақам — Шахсий тартиб рақами: Айнан шу куни ва шу ҳудудда туғилган фуқароларнинг тизимга киритилган навбат тартиби (намунада: «001»);

  • Охирги 1 та рақам — Назорат коди: Барча олдинги 13 та рақамнинг тўғрилигини махсус математик формула орқали текширувчи ва тасдиқловчи якуний назорат рақами (намунада: «4»).

ЖШШИР кодини ўқишни биласизми? Ҳар бир фуқаро билиши керак бўлган муҳим маълумот

Нега ЖШШИР паспорт сериясидан устун туради?

Илгари асосий идентификатор сифатида паспорт серияси ва рақами (масалан, AA 1234567) ишлатилган бўлса, эндиликда бутун давлат ва молия тизими ЖШШИРга тўлиқ ўтмоқда:

  • Бир умрга бериладиган код: Паспорт йўқолганда, муддати тугаганда ёки фамилия ўзгарганда паспорт серияси ўзгаради, аммо ЖШШИР инсон туғилганидан умрининг охиригача ўзгармайди;

  • Қалбакилаштиришнинг имконсизлиги: Тизим назорат коди ва алгоритмик ҳимояга эга бўлгани боис, тўқиб чиқарилган рақамларни автоматик тарзда рад этади;

  • Ягона рақамли калит: Ҳайдовчилик гувоҳномаси, солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР/ИНН), жамғариб бориладиган пенсия дафтарчаси (ИНПС) ва банк ҳисобварақлари эндиликда ягона ЖШШИР атрофида бирлаштирилган.

Шу боис, пластик карта очиш, кредит олиш, давлат хизматларидан фойдаланиш ва расмий ҳужжатларни расмийлаштиришда мазкур 14 талик рақамлар қатори энг муҳим рақамли ҳужжат ҳисобланади.

ЖШШИРmy.gov.uzбанк муассасаларинотариал идоралар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда талабалар ётоқхонадан нега чиқарилди? Вазирлик сабабини тушунтирдиТошкентда талабалар ётоқхонадан нега чиқарилди? Вазирлик сабабини тушунтирди7 октябр 14:011 октябрдан my.gov.uz порталида ўзгаришлар кучга кирмоқда: фирибгарликка чек қўйилади1 октябрдан my.gov.uz порталида ўзгаришлар кучга кирмоқда: фирибгарликка чек қўйилади24 сентябр 08:23Энди фарзандингизнинг мактабдаги баҳоларини тўғридан-тўғри кузатиш мумкинЭнди фарзандингизнинг мактабдаги баҳоларини тўғридан-тўғри кузатиш мумкин17 сентябр 19:44Абитуриентлар учун тест синови рухсатномалари берила бошландиАбитуриентлар учун тест синови рухсатномалари берила бошланди8 июл 11:201 курсга кирганлар учун муҳим хабар: талабалар ётоқхонасига ариза қабул қилиш бошланди1 курсга кирганлар учун муҳим хабар: талабалар ётоқхонасига ариза қабул қилиш бошланди18 август 16:01Бошланғич синф ўқитувчиларига янги сертификатлаш тартиби жорий этилмоқдаБошланғич синф ўқитувчиларига янги сертификатлаш тартиби жорий этилмоқда4 август 17:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди