Ҳайдовчилар диққатига: Экостикер учун қачондан жарима қўлланади ва у пуллик бўладими?

·4·Авто
Ҳайдовчилар диққатига: Экостикер учун қачондан жарима қўлланади ва у пуллик бўладими?

Ижтимоий тармоқлар ва мессенжерларда 1 январдан бошлаб автомобилига махсус экостикер олмаган ҳайдовчиларга Базавий ҳисоблаш миқдорининг (БҲМ) 10 баравари миқдорида катта жарима солиниши ҳамда стикернинг ўзи пуллик бўлиши ҳақида ваҳимали хабарлар кенг тарқалди.

Ички ишлар вазирлиги Жамоат хавфсизлиги департаменти Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати (ИИВ ЙҲХБ) мазкур масала юзасидан расмий баёнот бериб, жарималар ва тўловлар ҳақидаги даъволар ҳақиқатга тўғри келмаслигини, тизим бўйича маъмурий жазолар фақат 2028 йилдан бошлаб кучга киришини маълум қилди.

«2028 йилгача жарима йўқ»: ИИВ расмий тушунтириши

Тарқалган тасдиқланмаган маълумотларга ойдинлик киритувчи асосий фактлар қуйидагича:

  • Мослашиш ва синов даври: Экостикер тизими 2026–2027 йилларда фақат Тошкент шаҳрида тажриба-синов тариқасида амал қилади. Бу давр ҳайдовчиларни жазолаш учун эмас, балки уларни янги экологик қоидаларга мослаштириш, хабардор қилиш ва электрон базани тўлиқ шакллантиришга қаратилган;

  • Жарималар қачон бошланади: Экостикер талабларини бузганлик учун жарималар ва маъмурий таъсир чоралари расман фақат 2028 йилдан бошлаб қўлланила бошлайди. Шу боис 1 январдан «10 БҲМ жарима қўлланади» деган хабарлар асоссиздир.

Экостикер пулликми? Расмий тартиб

Стикерларни расмийлаштириш нархи ва шартлари бўйича қуйидаги аниқ қоидалар белгиланган:

  • Биринчи марта олиш мутлақо бепул: Автотранспорт воситасини биринчи марта экостикер билан таъминлаш ёки белгиланган йиллик режали кўрикдан ўтиш муддатсиз ва тўлиқ бепул амалга оширилади;

  • Қачон тўлов ундирилади: Фақатгина ихтиёрий равишда қўшимча техник диагностикадан ўтиш талаб қилинганда ёхуд стикер йўқолиб, уни қайта тиклаш зарурати туғилгандагина 1 БҲМ миқдорида тўлов ундирилиши мумкин.

Стикер турлари ва олиш усули: Ҳайдовчилар нимани билиши керак?

Янги тизим доирасида транспорт воситалари экологик зарари даражасига кўра 3 хил рангли тоифага ажратилади:

  • «Яшил» тоифа: Атмосферага энг кам зарарли модда чиқарувчи энг тоза автомобиллар;

  • «Сариқ» тоифа: Меъёр доирасидаги ўртача кўрсаткичга эга транспортлар;

  • «Қизил» тоифа: Зарарли ташланмалари юқори бўлган автомобиллар.

Қандай олиш мумкин? Аризани уйдан чиқмасдан my.gov.uz ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали онлайн ёки ЙҲХБнинг ихтисослаштирилган техник кўрик пунктларида топшириш мумкин. Ишлаб чиқарилганига 3 йил тўлмаган янги автомобилларга эса экостикер ҳеч қандай диагностикасиз, автоматик тарзда берилади.

ЙҲХБ ҳайдовчиларни мессенжерлардаги асоссиз шов-шувларга ишонмасликка, ортиқча навбатлар ва ваҳима яратмасликка ҳамда фақат расмий давлат органлари томонидан эълон қилинадиган маълумотларга таянишга чақирмоқда.

ЭкостикерЙҲХБТошкентmy.gov.uz
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миллий сертификат имтиҳонлари натижалари чиқди: 4 та фан бўйича баллар эълон қилиндиМиллий сертификат имтиҳонлари натижалари чиқди: 4 та фан бўйича баллар эълон қилинди28 октябр 12:42Бошланғич синф ўқитувчиларига хушхабар: 15 фоиз устама олиш учун нима қилиш керак?Бошланғич синф ўқитувчиларига хушхабар: 15 фоиз устама олиш учун нима қилиш керак?26 октябр 23:18Тошкентда Gentra велосипедчини уриб, енгил жароҳат етказдиТошкентда Gentra велосипедчини уриб, енгил жароҳат етказди26 сентябр 15:09Ўзбекистонда дўкон пешлавҳаси учун реклама паспорти олиш талаби бекор қилиндиЎзбекистонда дўкон пешлавҳаси учун реклама паспорти олиш талаби бекор қилинди16 октябр 17:00Хорижда ўзбек ресторанини очган тадбиркорга давлат харажатларнинг ярмини қоплаб берадиХорижда ўзбек ресторанини очган тадбиркорга давлат харажатларнинг ярмини қоплаб беради10 октябр 21:32Давлат мулкини ижарага бериш бўйича муҳим регламент тасдиқландиДавлат мулкини ижарага бериш бўйича муҳим регламент тасдиқланди10 октябр 18:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Damas ва Labo учун 0 фоизли бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Damas ва Labo учун 0 фоизли бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Damas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқда
Damas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқда
Томи кесилган қора Cobalt: Қозоғистонлик устанинг ноодатий кабриолети ҳайратга солди
Томи кесилган қора Cobalt: Қозоғистонлик устанинг ноодатий кабриолети ҳайратга солди
Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Такси бозорида янги гигант: Хитой компанияси 5 мингта автомобиль билан кириб келмоқда
Такси бозорида янги гигант: Хитой компанияси 5 мингта автомобиль билан кириб келмоқда
UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайди
UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайди
Lada 5 марта рад этган россиялик йигит дунёдаги энг тезкор Bentley экстерьерини яратди
Lada 5 марта рад этган россиялик йигит дунёдаги энг тезкор Bentley экстерьерини яратди