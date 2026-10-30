Ҳайдовчилар диққатига: Экостикер учун қачондан жарима қўлланади ва у пуллик бўладими?
Ижтимоий тармоқлар ва мессенжерларда 1 январдан бошлаб автомобилига махсус экостикер олмаган ҳайдовчиларга Базавий ҳисоблаш миқдорининг (БҲМ) 10 баравари миқдорида катта жарима солиниши ҳамда стикернинг ўзи пуллик бўлиши ҳақида ваҳимали хабарлар кенг тарқалди.
Ички ишлар вазирлиги Жамоат хавфсизлиги департаменти Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати (ИИВ ЙҲХБ) мазкур масала юзасидан расмий баёнот бериб, жарималар ва тўловлар ҳақидаги даъволар ҳақиқатга тўғри келмаслигини, тизим бўйича маъмурий жазолар фақат 2028 йилдан бошлаб кучга киришини маълум қилди.
«2028 йилгача жарима йўқ»: ИИВ расмий тушунтириши
Тарқалган тасдиқланмаган маълумотларга ойдинлик киритувчи асосий фактлар қуйидагича:
Мослашиш ва синов даври: Экостикер тизими 2026–2027 йилларда фақат Тошкент шаҳрида тажриба-синов тариқасида амал қилади. Бу давр ҳайдовчиларни жазолаш учун эмас, балки уларни янги экологик қоидаларга мослаштириш, хабардор қилиш ва электрон базани тўлиқ шакллантиришга қаратилган;
Жарималар қачон бошланади: Экостикер талабларини бузганлик учун жарималар ва маъмурий таъсир чоралари расман фақат 2028 йилдан бошлаб қўлланила бошлайди. Шу боис 1 январдан «10 БҲМ жарима қўлланади» деган хабарлар асоссиздир.
Экостикер пулликми? Расмий тартиб
Стикерларни расмийлаштириш нархи ва шартлари бўйича қуйидаги аниқ қоидалар белгиланган:
Биринчи марта олиш мутлақо бепул: Автотранспорт воситасини биринчи марта экостикер билан таъминлаш ёки белгиланган йиллик режали кўрикдан ўтиш муддатсиз ва тўлиқ бепул амалга оширилади;
Қачон тўлов ундирилади: Фақатгина ихтиёрий равишда қўшимча техник диагностикадан ўтиш талаб қилинганда ёхуд стикер йўқолиб, уни қайта тиклаш зарурати туғилгандагина 1 БҲМ миқдорида тўлов ундирилиши мумкин.
Стикер турлари ва олиш усули: Ҳайдовчилар нимани билиши керак?
Янги тизим доирасида транспорт воситалари экологик зарари даражасига кўра 3 хил рангли тоифага ажратилади:
«Яшил» тоифа: Атмосферага энг кам зарарли модда чиқарувчи энг тоза автомобиллар;
«Сариқ» тоифа: Меъёр доирасидаги ўртача кўрсаткичга эга транспортлар;
«Қизил» тоифа: Зарарли ташланмалари юқори бўлган автомобиллар.
Қандай олиш мумкин? Аризани уйдан чиқмасдан my.gov.uz ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали онлайн ёки ЙҲХБнинг ихтисослаштирилган техник кўрик пунктларида топшириш мумкин. Ишлаб чиқарилганига 3 йил тўлмаган янги автомобилларга эса экостикер ҳеч қандай диагностикасиз, автоматик тарзда берилади.
ЙҲХБ ҳайдовчиларни мессенжерлардаги асоссиз шов-шувларга ишонмасликка, ортиқча навбатлар ва ваҳима яратмасликка ҳамда фақат расмий давлат органлари томонидан эълон қилинадиган маълумотларга таянишга чақирмоқда.
Изоҳлар 0
…