Ўзбекистон саёҳат учун энг хавфсиз давлатлар рейтингида 27-ўринни эгаллади
Ўзбекистон 2027 йилда саёҳат қилиш учун энг хавфсиз мамлакатлар халқаро рейтингида юқори натижа қайд этди. CEOWORLD Magazine нашри эълон қилган Travel Safety Ranking 2027 рейтингида мамлакат 198 та давлат ва ҳудуд орасида 81,03 балл билан 27-ўринни эгаллади. Ўзбекистон «жуда юқори хавфсизлик» (Very High) тоифасига киритилди.
Рейтинг натижаларига кўра, Ўзбекистон нафақат Марказий Осиёда, балки дунё миқёсида ҳам саёҳат хавфсизлиги бўйича юқори кўрсаткичга эришган мамлакатлардан бири сифатида қайд этилди. Туризм қўмитаси матбуот хизмати ушбу натижани мамлакатда тинчлик ва барқарорликни таъминлаш, жамоат хавфсизлигини мустаҳкамлаш ҳамда хорижий сайёҳлар учун қулай муҳит яратиш борасидаги ишларнинг халқаро эътирофи сифатида баҳолади.
Марказий Осиё давлатлари рейтингда қандай ўрин олди?
Минтақанинг бошқа мамлакатлари ҳам рейтингда юқори натижаларни қайд этди. Жумладан:
Қозоғистон — 44-ўрин;
Туркманистон — 57-ўрин;
Қирғизистон — 65-ўрин;
Тожикистон — 73-ўрин.
Шу тариқа, Ўзбекистон Марказий Осиё давлатлари орасида энг юқори натижани кўрсатди.
Дунёнинг энг хавфсиз давлатлари ўнталиги
CEOWORLD Magazine рейтингининг дастлабки ўнталигидан қуйидаги давлатлар жой олди:
Сингапур — 89,72 балл;
Япония — 88,91 балл;
Исландия — 88,73 балл;
Словения — 88,63 балл;
Швейцария — 88,47 балл;
Чехия — 86,63 балл;
Финляндия — 86,50 балл;
Австрия — 86,49 балл;
Португалия — 86,17 балл;
Тайвань — 85,44 балл.
Рейтингнинг энг қуйи поғонасидан Гаити жой олган — мамлакат 12,98 балл тўплаган. Афғонистон, Жанубий Судан, Яман ва Россия ҳам саёҳат хавфсизлиги паст деб баҳоланган давлатлар қаторидан ўрин олган.
Халқаро тинчлик рейтингида ҳам юқори натижа
Ўзбекистоннинг хавфсизлик борасидаги натижалари бошқа халқаро тадқиқотларда ҳам акс этган. Хусусан, 2026 йилги Global Peace Index рейтингида мамлакат 163 давлат орасида 37-ўринни эгаллаган. Бу кўрсаткич бўйича Ўзбекистон Марказий Осиёда етакчи бўлган.
Шунингдек, АҚШ Давлат департаменти 2026 йил 26 январда янгиланган тавсиясида Ўзбекистонга саёҳат қилишни биринчи хавфсизлик даражасида баҳолаган. Департамент Ўзбекистонни АҚШ фуқаролари учун, умуман олганда, хавфсиз йўналиш сифатида таърифлаган.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…