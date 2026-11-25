Гвардиола фаолияти давомида қайси футболчи билан бирга ишлашни орзу қилганини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хосеп Гвардиола ўз мураббийлик фаолияти давомида бразилиялик юлдуз Неймар билан бирга ишлашни жуда истаганини маълум қилди.
- Испаниялик мутахассис 2012 йилда «Барселона»ни тарк этгани, Неймар эса клубга 2013 йилда келиб қўшилгани сабабли уларнинг йўллари бир мавсум фарқ билан кесишмай қолган.
- Ҳозирги кунда Гвардиола «Манчестер Сити»дан кетганидан сўнг таътилда бўлса, 34 ёшли Неймар «Сантос» клубида тўп тепмоқда.
«Барселона», «Бавария» ва «Манчестер Сити» клубларининг собиқ бош мураббийи Хосеп Гвардиола ўз фаолияти давомида қўл остида шуғуллантиришга улгурмаган, аммо бир жамоада бирга ишлашни жуда истаган футболчи номини маълум қилди. Испаниялик мутахассис бу борада бразилиялик юлдуз Неймарни танлади.
Атиги бир йиллик фарқ туфайли амалга ошмаган ҳамкорлик
Машҳур Romario TV лойиҳасига берган интервьюсида Гвардиола қисқа ва аниқ жавоб берди:
«Бу — Неймар.», — деди Хосеп Гвардиола.
Эътиборли жиҳати шундаки, ушбу икки шахснинг йўллари «Барселона»да атиги бир мавсум фарқ билан кесишмай қолган. Хосеп Гвардиола Каталония клубини 2012 йилда тарк этган бўлса, Неймар орадан бир йил ўтиб — 2013 йилда «кўк-анорранглилар» сафига келиб қўшилган эди.
Икки афсонанинг бугунги ҳолати
Шахс
Жорий мақоми ва клуби
«Барселона»даги даври
Хосеп Гвардиола
«Манчестер Сити»ни тарк этганидан буён ишсиз (футболдан таътилда)
2008 — 2012 йиллар (бош мураббий)
Неймар
Бразилиянинг жонажон «Сантос» клубида тўп тепмоқда
2013 — 2017 йиллар (ҳужумчи)
Айни пайтда Гвардиола «Манчестер Сити» билан хайрлашганидан сўнг ҳеч қайси жамоани бошқармаяпти ва ҳордиқ чиқармоқда. 34 ёшли Неймар эса фаолиятини бошлаган клуби — Бразилиянинг «Сантос» жамоаси шарафини ҳимоя қилмоқда.
Сизнингча, агар 2013 йилда Пеп Гвардиола «Барселона»да қолганида ва Неймар билан бирга ишлаганида, бразилиялик ҳужумчи «Олтин тўп»ни қўлга кирита олармиди?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол ихлосмандларига мураббийнинг ушбу қизиқарли эътирофини дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…