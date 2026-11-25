Трамп “Озодлик куни” сабабли икки куркани афв этди: улар байрам дастурхонига тортилмайди
АҚШ президенти Дональд Трамп 24 ноябрь куни Шукроналик байрами арафасида ўтказиладиган анъанавий маросимда Freedom («Озодлик») ва Feathers («Патлар») лақабли икки куркани рамзий равишда «афв этди».
BBC рус хизмати хабарига кўра, иккала курка ҳам Ғарбий Виржиния штатидаги фермада боқилган. Уларнинг номлари америкаликлар ўртасида ўтказилган овоз бериш орқали танланган.
Президент томонидан «афв этилган» қушлар байрам дастурхонига тортилмайди. Маросимдан сўнг улар Техас А&М университетига юборилади. У ерда мутахассислар ва талабалар уларни парвариш қилади.
АҚШда президентга Шукроналик куни олдидан курка совға қилиш анъанаси 1947 йилда бошланган. Ўшандан буён курка етиштирувчилар ҳар йили давлат раҳбарига ушбу қушлардан совға қилиб келади.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…